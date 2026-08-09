నగరంలో బోనాల సంబురం - నాటుకోడి ధరలు గరం గరం
హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో జోరుగా సాగుతున్న నాటు కోళ్ల విక్రయాలు - కిలో ధర రూ.400 నుంచి రూ.450 - నాటుకోడి ధరల విషయంలో ఏ మాత్రం వెనకడుగు వేయని కొనుగోలుదారులు
Published : August 9, 2026 at 10:46 AM IST
Huge Demand for Natu Kodi Bonalu Festival in Hyderabad : హైదరాబాద్లో బోనాల పండుగ సందర్భంగా నాటు కోళ్లకు భారీగా డిమాండ్ ఏర్పడింది. నగరం శివారు ప్రాంతాలైన కాళీమందిర్, నార్సింగి, బుద్వేల్ పరిసరాల్లో రోడ్ల పక్కన నాటు కోళ్ల విక్రయాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. బోనాల నేపథ్యంలో ఆలయం వద్ద నాటుకోడిని అమ్మవారికి సమర్పించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. దీంతో అమ్మవారిని శాంతింప చేయడంతో పాటు తమకున్న సమస్యలు తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
ధర ఎక్కువైనా డోంట్ కేర్ : ఈ నేపథ్యంలో కోళ్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రజలు ఆసక్తి చూపుతుండటంతో కిలోకు ధర రూ.400 నుంచి రూ.450 వరకు పలుకుతోంది. సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే ధరలు అధికంగా ఉన్నప్పటికీ, బోనాల పండుగ కావడంతో కొనుగోలుదారులు ఏ మాత్రం వెనకడుగు వేయడం లేదు. లైవ్ కోడి కావాల్సినవారు అలాగే తీసుకెళ్తుండగా మరికొంతమంది అక్కడే కచ్ చేయించి తీసుకెళుతున్నారు. పండుగ వేళ నాటు కోళ్లకు డిమాండ్ పెరగడంతో ధరలు కూడా పెరిగాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
ప్రకృతి, మాతృత్వం : ఆషాఢ మాసంలో జరిగే ఈ బోనాల పండుగ ప్రకృతిని, మాతృత్వాన్ని, ఆచారాలను చాలా ఉన్నతంగా ప్రతిబింబిస్తుంది. ఒంటికి పసుపుతో కాళ్లకు గజ్జెలు కట్టుకుని, చేతిలో కొరఢాతో పోతురాజులు చేసే సృత్యం నగరంలో చూపరులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది. తీన్మార్ డప్పు చప్పుళ్లకు పోతురాజులు చేసే నృత్యం బోనాల పండుగకు అత్యంత ఉత్సాహాన్ని, అసలు సిసలైన తెలంగాణ శోభను తెస్తుంది.
సాధారణంగా తెలంగాణ సంస్కృతిలో 'ముక్క, చుక్క' అనే నానుడి ఉంటుంది. అది ఇలాంటి పండుగలు, వేడుకలు వచ్చినప్పుడే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. పిల్లాపాపలతో నూతన వస్త్రాలు ధరించి, పిండి వంటలు చేసుకుని ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆలయాలకు వెళ్లి బోనం సమర్పిస్తారు. ఇలా బోనాల పండుగకు కుటుంబం మొత్తం సంతోషంగా గడుపుతారు. ఏవైనా కోరికలు నెరవేరితే అమ్మవారికి ప్రత్యేక మొక్కులు చెల్లిస్తారు.
లాల్ దర్వాజ సింహవాహిని బోనాలు : ఆషాఢ బోనాల వేడుకల నేపథ్యంలో ఓల్డ్సిటీ లాల్ దర్వాజా సింహవాహిని అమ్మవారి ఆలయంతో పాటు నగరవ్యాప్తంగా ఉన్న దేవాలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. తెల్లవారుజాము నుంచే ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలను నిర్వహించారు. అమ్మవారికి ఆలయం తరఫున తొలిబోనాన్ని సమర్పించారు. బోనాల పండుగ సందర్బంగా హైదరాబాద్ నగరంలో వివిధ ఆలయానికి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు.
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