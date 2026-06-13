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టన్ను రూ.25 వేలు - రైతుకు ఆదాయం తెచ్చి పెడుతున్న కొబ్బరి చిప్పలు

రైతుకు ఆదాయవనరుగా మారిన కొబ్బరి చిప్ప - టన్ను రూ.4 వేల నుంచి 5 వేలు పలుకుతున్న ధర - కోనసీమ నుంచి తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, సోలాపూర్, దిల్లీ తదితర ప్రాంతాలకు ఎగుమతి

Huge Demand for Coconut Shell in Konaseema
Huge Demand for Coconut Shell in Konaseema (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 1:35 PM IST

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Huge Demand for Coconut Shell in Konaseema : కోనసీమలో "నల్ల బంగారం"గా పిలువబడే కొబ్బరి చిప్ప బొగ్గుకు భారీ డిమాండ్ పెరిగింది. నిన్న మొన్నటి వరకు పెద్దగా ఉపయోగం లేదనుకున్న కొబ్బరి చిప్ప ఇప్పుడు రైతుకు ఆదాయం తెచ్చిపెడుతోంది. కొబ్బరి నుంచి వర్జీన్ ఆయిల్ దగ్గర నుంచి బిస్కెట్లు, కోకోనట్ పౌడర్ తయారీ వంటి ఎన్నో ఉప ఉత్పత్తులు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. కాయలను కొట్టిన తరువాత వచ్చే చిప్ప కూడా ఇప్పుడు ఆదాయ వనరుగా మారింది. ఫలితంగా ఒకప్పుడు టన్ను రూ.4,000 నుంచి రూ.5,000 ధర పలుకుతోంది. ప్రస్తుతం ఐదారు పెరిగి రికార్డు స్థాయికి చేరింది. పొరుగు రాష్ట్రాలకు సైతం భారీగా ఎగుమతులు అవుతున్నాయి.

క్లీన్ ఎనర్జీ చిప్సుగానూ: ఈ కొబ్బరి చిప్పలను ప్రత్యేక పద్ధతిలో కాలుస్తారు. అలా కాల్చిన చిప్పలను సౌందర్య సాధనాలు, టూత్​ ఫేస్తుల తయారీలో ఉపయోగిస్తున్నారు. పరిశ్రమల్లో ఉష్ణాన్ని కలగచేయడానికి క్లీన్ ఎనర్జీ చిప్సుగానూ వీటిని వినియోగిస్తున్నారు. అయితే వీటన్నింటి కంటే భిన్నంగా ఇప్పుడు యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ తయారీకి వినియోగిస్తున్నారు. దీంతో కోనసీమ నుంచి తమిళనాడు, సోలాపూర్, దిల్లీ తదితర ప్రాంతాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు.

వారికి ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చి: కొబ్బరి అభివృద్ధి బోర్డు కేరళలో ఉండటం వల్ల తొలి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆ రాష్ట్రంతో పాటు తమిళనాడులో రైతులకు ఎక్కువ ప్రోత్సాహాలు అందించి ఔత్సాహిక పారిశ్రామిక వేత్తలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. మన రాష్ట్రంలో యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ తయారు చేసే పారిశ్రామికవేత్తలు లేరు. అయితే కొబ్బరి చిప్పలను ప్రత్యేక పరికరాలతో మండించి దానిని యాక్టివేటెడ్ కార్బన్​గా మార్చడం ద్వారా ఆదాయం పొందవచ్చు.

రైతుల నుంచి నేరుగా కొనుగోలు: ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కొబ్బరి చిప్పలను కొనుగోలు చేసేందుకు వర్తకులు గోదావరి జిల్లాలకు వస్తున్నారు. వారు ఇక్కడి రైతుల నుంచి నేరుగా వాటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఆయా రాష్ట్రాలకు తీసుకువెళుతున్నారు. ఉమ్మడి ఉభయగోదావరి జిల్లాలో సంప్రదాయ పద్ధతిలో కొబ్బరి చిప్పలను బొగ్గుగా మార్చడం, ఎండబెట్టిన చిప్పలను ఆట వస్తువులు, అలంకరణ వస్తువులు తయారీ చేయడం వరకు మాత్రమే పరిమితం. తాజాగా పరిశ్రమల్లో కచ్చితమై ఉష్ణాన్ని కలగచేయడానికి క్లీన్ ఎనర్జీ చిప్స్​గా వినియోగిస్తున్నారు.

కోనసీమ నుంచే కొబ్బరి ఉత్పత్తులు: రాష్ట్రంలోని కొబ్బరి ఉత్పత్తుల్లో ఎక్కువ భాగం కోనసీమ నుంచే. ఇక్కడ 1.26 లక్షల ఎకరాల్లో ఈ పంట సాగవుతోంది. ఎకరానికి ఏడాదికి సగటున 6 వేల కొబ్బరికాయలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. వీటిలో ప్రాసెసింగ్ ద్వారా సుమారు 45 శాతం కాయలను చిప్పలుగా మారుస్తున్నారు.

కాల్చిన చిప్పకు పెరిగిన డిమాండ్

  • ఒక కాయ నుంచి సుమారు 80 గ్రాముల చిప్పలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. ఒక టన్ను చిప్పలు కావాలంటే 12,500 కొబ్బరికాయల ప్రాసెసింగ్ జరగాల్సి ఉంది.
  • ఏటా సుమారు 22 వేల టన్నుల కొబ్బరి చిప్పలు కోనసీమలోనే లభ్యమవుతున్నాయి. ఇప్పుడు టన్ను చిప్పల ధర రూ.25,000 ఉంది. అలాగే కాల్చిన చిప్ప (బొగ్గు)కు మరింత డిమాండ్ పెరుగుతోంది.
  • ఏటా సుమారు రూ.55 కోట్ల విలువైన కొబ్బరి చిప్పలు ఈ ప్రాంతంలో ఉత్పత్తి అవుతున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.

మంచి ఆదాయ వనరు: కొబ్బరి చిప్పలను ఒబ్బిడి చేసుకుంటే మంచి ఆదాయం పొందవచ్చని అమలాపురం రైతు మిత్ర రూరల్ టెక్నాలజీ పార్కు కన్వీనర్ అడ్డాల గోపాలకృష్ణ అన్నారు. ఇది రైతులు, వర్తకులకు ఆదాయన్ని తెచ్చిపెడుతోందని తెలిపారు. తమిళనాడు, కేరళ వంటి రాష్ట్రాలకు ఇవి ప్రస్తుతం ఎగుమతులు జరుగుతున్నాయని వివరించారు. ముడి చిప్పతో పాటు కాల్చిన వాటికి ఇప్పుడు మంచి డిమాండ్ ఉందని పేర్కొన్నారు.

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TAGGED:

COCONUT SHELL BUSINESS IN KONASEEMA
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కొబ్బరి చిప్పలకు భారీ డిమాండ్​
HUGE DEMAND FOR COCONUT SHELLS
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