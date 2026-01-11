ETV Bharat / state

ఆ జిల్లాల్లో బిర్యానీపై ఆసక్తి చూపుతున్న ప్రజలు - సెలవు రోజుల్లో టన్నుకు పైగా విక్రయాలు!

బిర్యానీకి విపరీతమైన డిమాండ్ - పల్లెల్లోనూ కేంద్రాలు ప్రారంభం - సిద్దిపేట, సంగారెడ్డి, తాండూరు పట్టణాల్లో అర్ధరాత్రి వరకూ బిర్యానీ అమ్మకాలు - సెలవు రోజుల్లో టన్నుకు పైగా చికెన్ బిర్యానీ విక్రయాలు

Huge Demand for Biryani in Medak and Vikarabad district : సంబురం అయినా, సందర్భమేదైనా సరే బిర్యానీ లేకుండా ఆనందం పూర్తవదు అన్నట్టుగా నేటి సమాజం మారిపోయింది. నాలుగు మంది స్నేహితులు కలిసినా, కుటుంబంతో బయటికి వెళ్లినా, పండుగ వచ్చినా "బిర్యానీ తినాల్సిందే" అనే భావన అందరిలో పాతుకుపోయింది. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో బిర్యానీ ఒక ఆహారం మాత్రమే కాదు ఒక ట్రెండ్‌గా, ఒక సంస్కృతిగా మారిపోయిందని అనవచ్చు.

ఒకప్పుడు పల్లెల్లో బిర్యానీ అంటే అరుదుగా వినిపించే పేరు. పెళ్లిళ్లు, పెద్ద విందులు, పట్టణాల హోటళ్లకే పరిమితమై ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. గ్రామాల్లోనూ బిర్యానీ కేంద్రాలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. పట్టణాల్లో అయితే రెస్టారెంట్లు, దాబాలు, ఫుడ్ కోర్టులు రుచుల రాజ్యంగా మారాయి. సెలవు రోజుల్లో సిద్దిపేట, మెదక్, సంగారెడ్డి, తాండూరు వంటి పట్టణాల్లో బిర్యానీ సెంటర్లు అర్ధరాత్రి వరకు జనంతో కిటకిటలాడుతున్నాయి.

సిద్దిపేటలో 14 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఓ ప్రసిద్ధ రెస్టారెంట్‌కు రోజుకు సుమారు 500 మంది కస్టమర్లు వస్తుండగా, వారిలో దాదాపు 350 మంది బిర్యానీనే ఆర్డర్ చేస్తున్నారని నిర్వాహకులు అంటున్నారు. ఇక ఆన్‌లైన్ డెలివరీల్లో కూడా 50 శాతం ఆర్డర్లు బిర్యానీకే ఉంటుండటం దీని ప్రజాదరణను చాటి చెబుతోంది.

ఇది కేవలం హోటళ్లకే పరిమితం కాదు. కొందరు కుటుంబాలు ఇంట్లోనే తమకు నచ్చిన రీతిలో బిర్యానీ తయారు చేసుకుంటున్నారు. మెదక్ జిల్లాకు చెందిన ఓ కుటుంబం తీరిక దొరికినప్పుడల్లా బిర్యానీ వంటనే ప్రాధాన్యంగా చూస్తోంది. జిల్లా హైదరాబాద్‌కు సమీపంలో ఉండటంతో ప్రత్యేకంగా అక్కడికి వెళ్లి బిర్యానీ తెచ్చుకోవడం కూడా సర్వసాధారణమైపోయింది. బిర్యానీ ఇప్పుడు కుటుంబ బంధాలను, స్నేహితుల అనుబంధాన్ని బలపరిచే వంటకంగా మారింది.

ముఖ్యంగా యువత, పిల్లల్లో బిర్యానీ పట్ల మక్కువ ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. ఈ కారణంగా బకెట్ బిర్యానీ, బిందె బిర్యానీ, కుండ బిర్యానీ, జైల్‌మండి, రైలు బిర్యానీ, రోబో రెస్టారెంట్ వంటి ఆకర్షణీయమైన పేర్లతో కేంద్రాలు వెలుస్తున్నాయి. మెదక్‌లో కాకా, తిన్నంత, పొట్లం వంటి ప్రత్యేక కాన్సెప్టులతో బిర్యానీ విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. జిల్లాలో సాధారణ రోజుల్లోనే ఒక టన్ను చికెన్ బిర్యానీ అమ్మకాలు జరుగుతున్నాయంటే ఈ వంటకం ఎంతగా ప్రజల జీవితాల్లో భాగమైందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ఇక రాజీవ్ రహదారి బిర్యానీ ప్రియులకు స్వర్గధామంలా మారింది. హైదరాబాద్ నుంచి రామగుండం వెళ్లే ప్రయాణికులను ఈ రహదారి వెంట ఉన్న బిర్యానీ సెంటర్లు ఆకర్షిస్తున్నాయి. ములుగు మండలం వంటిమామిడి నుంచి బెజ్జంకి మండలం దేవక్కపల్లి వరకు సుమారు 92 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 100కు పైగా బిర్యానీ కేంద్రాలు ఉండటం విశేషం. ప్రజ్ఞాపూర్ వద్ద ఉన్న ఓ కేంద్రం పాతికేళ్లుగా తన ప్రత్యేక రుచితో వేలాది మందిని ఆకట్టుకుంటోంది.

అయితే బిర్యానీ తింటే రుచి మాత్రమే కాదు, శుభ్రత, నాణ్యత కూడా ఎంతో ముఖ్యమని పలువరు అంటున్నారు. ఆరుబయట గానీ, హోటళ్లలో గానీ తినేటప్పుడు పరిశుభ్రతను తప్పక గమనించాలని, నాణ్యమైన మాంసం, శుభ్రమైన నీరు, సరైన వంట పద్ధతులు పాటించకపోతే ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని, రుచికి మాత్రమే ప్రాధాన్యం ఇవ్వకుండా ఆరోగ్యానికీ విలువ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు.

మొత్తంగా చెప్పాలంటే, బిర్యానీ ఇప్పుడు కేవలం ఒక వంటకం కాదు అది మన జీవనశైలిలో భాగంగా మారింది. పల్లె నుంచి పట్టణం వరకు, ఇంటి వంట నుంచి రెస్టారెంట్ వరకు బిర్యానీ తన స్థానాన్ని సుస్థిరంగా నిలుపుకుంది. రుచి, ఆనందం, స్నేహం అన్నిటినీ ఒకే తాటిపై కట్టే ఈ వంటకం మన సమాజంలో ఒక ప్రత్యేక సంస్కృతిగా మారడం నేటి కాలపు విశేషమని పలువురు అంటున్నారు.

