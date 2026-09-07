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6 నెలలు - రూ.21.90 కోట్లు - సైబర్‌ దోపిడీ

సైబర్‌ మోసగాళ్ల బాధితుల్లో విద్యావంతులే ఎక్కువ - ఎన్టీఆర్‌ పోలీసు కమిషనరేట్‌లో ఈ ఏడాది తొలి ఆరు నెలల్లో భారీ సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు

Huge Cybercrime Cases in NTR Police Commissionerate
సైబర్‌ మోసాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 5:26 PM IST

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Huge Cybercrime Cases in NTR Police Commissionerate: చదవుకున్న వాళ్లు, ఉన్నత ఉద్యోగులు ఎవరూ అతీతులు కారు సైబర్‌ మోసాలకు అన్నట్లు ఉంది పరిస్థితి. అన్ని వర్గాల వారు వీటి బారిన పడి కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్ము పోగొట్టుకుంటున్నారు. బాధితుల్లో ఎక్కువ మంది చదువుకున్నవారే ఉండటం గమనార్హం. ఎన్టీఆర్‌ పోలీసు కమిషనరేట్‌లో ఈ ఏడాది తొలి ఆరు నెలల్లో భారీ సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు వచ్చినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. ఎన్‌సీఆర్పీ, 1930 పోర్టల్‌కు జనవరి నుంచి జూన్‌ వరకు 2,145 ఫిర్యాదులు రాగా వీటిలో బాధితులు పోగొట్టుకున్న సొమ్ము రూ.21.90 కోట్లు అని తేలింది.

నమ్మించి ముంచుతున్నారు: 'మీ సొమ్మును సరైన స్టాక్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి. అనూహ్యంగా లాభాలు వస్తాయి.’ అంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే ప్రకటనలకు ఎక్కువమంది మోసపోతున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఇలాంటి మోసపూరిత ప్రకటనలతో లాభాల ఆశ చూపించి నిలువునా ముంచుతున్నారు. తొలుత కొంత మొత్తంలో నగదు జమ చేసి, నమ్మకం కలిగిస్తున్నారు. తర్వాత ఎక్కువ మొత్తంలో పెట్టుబడులు రూపంలో డబ్బు జమ చేయించుకుని ఆ సొమ్ము స్వాహా చేస్తున్నారు. మొత్తం ఫిర్యాదుల్లో పదో వంతు పెట్టుబడుల పేరుతో జరిగినవే. ఈ తరహా మోసాల్లో తొలుత లింక్‌ పంపి యాప్‌ డౌన్‌లోడ్‌ చేయిస్తారు. వందల మంది దీని ద్వారా లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు చూపిస్తారు. మీ పేరుతో ఖాతా తెరిచి పెట్టుబడులు పెట్టిస్తారు. తర్వాత నేరగాళ్లు బాధితుల ఖాతా నుంచి డబ్బులు విత్‌డ్రా కాకుండా ఆపేస్తారు.

క్రిప్టో కరెన్సీ మోసాలు: 'అనుభవం లేకపోయినా ఫర్వాలేదు. మా సంస్థలో నిపుణులు ఉన్నారు. పెట్టుబడి పెట్టండి చాలు. మీ తరఫున మేమే లావాదేవీలు నిర్వహిస్తాం’ అంటూ మోసగాళ్లు క్రిప్టో కరెన్సీ పేరుతో మోసం చేస్తున్నారు. ఆరు నెలల్లో వచ్చిన 10 ఫిర్యాదుల్లో 2.37 కోట్లు దోచుకున్నారు వాట్సప్‌లో గ్రూపులు క్రియేట్‌ చేస్తారు. అందులో సభ్యులు వీరి మనుషులే ఉంటారు. వాళ్లు బాగా లాభాలు వచ్చాయని మెసేజ్‌లు పెడుతుంటారు. ఎక్కువ సొమ్ము పెట్టాక, డ్రా చేద్దామని చూస్తే అప్పటికే సొమ్ము మాయం చేస్తున్నారు.

కమిషనరేట్లో నమోదైన సైబర్ మోసాలు

(జనవరి నుంచి జూన్ వరకు)

మోసంకేసులుపోయిన సొమ్ము
పెట్టుబడులు2329,80,86,205
వ్యక్తుల పేరుతో మోసం22186,26,171
అనధికారిక యాక్సెస్18681,56,823
ఈ–కామర్స్15918,31,931
ఉద్యోగాల మోసం15668,74,385
డెబిట్, క్రెడిట్ మోసం14793,32,271
ఇతర మోసాలు1,0448,61,81,733
మొత్తం2,14521,90,89,519

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