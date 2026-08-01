ETV Bharat / state

జనసంద్రంగా భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రాంగణం - ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కొత్త గేట్‌వేగా ఎయిర్​పోర్ట్​

చిత్తూరు నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు దాదాపు 2,500కు పైగా బస్సుల్లో తరలి వస్తున్న జనం - ఉదయం 9 గంటల నుంచే కళకళలాడుతున్న సభా ప్రాంగణం

Huge Crowd Gathered At Bhogapuram Airport Site
Huge Crowd Gathered At Bhogapuram Airport Site (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 10:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Huge Crowd Gathered At Bhogapuram Airport Site : భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం ఉత్తరాంధ్ర చరిత్రలో ఓ కీలక ఘట్టంగా నిలవనుంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టు ప్రారంభానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలు భారీగా తరలివస్తుండటంతో భోగాపురం పరిసర ప్రాంతాలు జనసంద్రంగా మారాయి. చిత్తూరు నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు దాదాపు 2,500కు పైగా ప్రత్యేక బస్సుల్లో వేలాది మంది భోగాపురం చేరుకుంటున్నారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచే సభా ప్రాంగణం, ప్రధాన రహదారులు, పార్కింగ్ ప్రాంతాలు సందడితో కళకళలాడాయి. ప్రజలు ఉత్సాహంగా పాల్గొంటూ ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి నాంది పలికే ఈ చారిత్రక వేడుకకు సాక్షులవుతున్నారు.

భోగాపురం విమానాశ్రయం కేవలం ఒక రవాణా కేంద్రం మాత్రమే కాకుండా ఉత్తరాంధ్ర ఆర్థిక, పారిశ్రామిక, పర్యాటక రంగాలకు కొత్త దిశను చూపించే మౌలిక సదుపాయంగా భావిస్తున్నారు. విశాఖపట్నం విమానాశ్రయంపై ఉన్న ఒత్తిడిని తగ్గించడంతో పాటు అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులకు మరింత అవకాశాలు కల్పించనుంది. ఐటీ, తయారీ పరిశ్రమలు, ఎగుమతులు, లాజిస్టిక్స్, పర్యాటక రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెరగడానికి ఈ విమానాశ్రయం కీలకంగా మారుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. దీంతో భోగాపురం పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు, వాణిజ్య కార్యకలాపాలు మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉంది.

ఏర్పాట్ల పర్యవేక్షణలో మంత్రులు : ప్రారంభోత్సవ ఏర్పాట్లను కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, రాష్ట్ర మంత్రులు నారా లోకేశ్, కొండపల్లి శ్రీనివాస్, పార్థసారథి, వంగలపూడి అనిత, గుండు సుధారాణితో పాటు పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. సభా ప్రాంగణం, భద్రత, ట్రాఫిక్, పార్కింగ్, ప్రజలకు అందించే సౌకర్యాలపై అధికారులు నిరంతరం సమీక్షలు నిర్వహించారు.

వివిధ జిల్లాల నుంచి తరలివచ్చే ప్రజలకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక అతిథి మర్యాదలు కల్పిస్తోంది. వారు బయలుదేరిన క్షణం నుంచి తిరిగి స్వగ్రామాలకు చేరుకునే వరకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు అందించేలా ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించింది. ఉదయం నాణ్యమైన అల్పాహారం, తాగునీటి బాటిల్స్​ను పంపిణీ చేశారు. సభ అనంతరం తిరుగు ప్రయాణంలో ప్రజలకు వేడివేడి భోజనం అందించేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. తొలుత బస్సుల్లోనే భోజనం పంపిణీ చేయాలని భావించినప్పటికీ, మంత్రుల సూచన మేరకు మార్గమధ్యంలో ప్రత్యేక కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. ప్రతి రెండు వేల మందికి ఒక కేంద్రం చొప్పున భోజన పంపిణీ జరగనుంది.

భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభంతో ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి వేగవంతమవుతుందనే ఆశాభావం ప్రజల్లో కనిపిస్తోంది. రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచ స్థాయి విమాన రవాణా వ్యవస్థతో అనుసంధానించే ఈ ప్రాజెక్టు భవిష్యత్ పెట్టుబడులు, ఉపాధి, పర్యాటకం, వాణిజ్యానికి బలమైన పునాది వేస్తుందని ప్రభుత్వం విశ్వసిస్తోంది. ప్రారంభోత్సవానికి రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి ప్రజలు భారీగా హాజరవుతుండటం ఈ ప్రాజెక్టు సాధించిన విజయం.

ఉత్తరాంధ్ర ఉపాధికి భోగాపురం రెక్కలు - పలు రంగాల్లో యువతకు కొలువులు

వీవీఐపీ గ్యాలరీలో భూములిచ్చిన రైతులు - ప్రత్యేక అతిథులుగా గుర్తింపు

TAGGED:

HUGE CROWD GATHERED AT BHOGAPURAM
HUGE CROWD AT BHOGAPURAM AIRPORT
PEOPLE ARE ARRIVING FROM CHITTOOR
జనసంద్రంగా భోగాపురం విమానాశ్రయం
HUGE CROWD AT BHOGAPURAM AIRPORT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.