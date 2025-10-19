ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో మొదలైన దీపావళి సందడి - బాణాసంచా దుకాణాల వద్ద ఫుల్ రష్!

దీపావళి పండుగ సందర్భంగా టపాసుల దుకాణాల వద్ద రద్దీ - కాకర్స్​ దుకాణాల వద్దకు పోటెత్తిన ప్రజలు - కోకాపేటలో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైన దీపావళి సంబరాలు - ప్రజలకు దీపావళి సుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం

Huge Crowd at cracker shops
Huge Crowd at cracker shops (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 9:52 PM IST

|

Updated : October 19, 2025 at 10:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Huge Crowd at cracker shops : భాగ్యనగరంలో టపాసుల దుకాణాలు కిటకిటలాడుతున్నాయి. దీపావళి పండుగ రేపే కావడంతో అబిడ్స్‌, బేగంబజార్‌ ప్రాంతాల్లోని బాణాసంచా దుకాణాలకు ప్రజలు పోటెత్తారు. దీపావళి అంటే పటాకుల మోత మోగించాల్సిందే. కాకరపూల వెలుగులు, టపాసుల ఢాం ఢాం శబ్దాలతో హైదరాబాద్‌ నగరంలో పండుగ శోభ సంతరించుకుంది. వివిధ రకాలపైన పటాకులు, క్రాకర్స్‌ మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. గతేడాది కంటే ఈసారి ధరలు తక్కువగా ఉన్నాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఈ ఏడాది అన్ని వస్తువుల ధరలు వినియోగదారులకు అందుబాటు ధరల్లోనే ఉన్నాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు. దీపావళి పండగ నేపథ్యంలో స్వీట్​ దుకాణాలు కిటకిటలాడుతున్నాయి.

కోకాపేటలో దీపావళి శోభ : నగరంలోని కోకాపేటలో దీపావళి సంబురాలు అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి. గోల్డెన్ మైల్‌ రోడ్డులో ఆకాశంలో బాణసంచా అందరినీ కనువిందు చేసింది. అత్యంత ఎత్తైన నివాస భవనాలుగా పేరుగాంచినటువంటి ఎస్‌ఏఎస్‌ క్రౌన్‌, ఎస్‌ఏఎస్‌ ఇన్‌ఫ్రాలో బాణసంచాతో నిర్వాహకులు మరోసారి అద్భుతాన్ని సృష్టించారు. ఈ వేడుకలో ఆకాశంలో రంగురంగుల కాంతులు విరజిమ్ముతూ బాణాసంచా వెలుగులు అందరినీ విశేషంగా అలరించాయి. 236 మీటర్ల ఎత్తులో నిర్వహించిన ఈ ప్రదర్శన హైదరాాబాద్​ నగరానికే తలమానికంగా నిలిచింది. ఆకాశంలో ఉవ్వెత్తున విరజిమ్ముతున్న వెలుగులను స్థానికులు ఎంతో ఆసక్తిగా వీక్షించారు.

ప్రజలకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం : దీపావళి పండుగ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సహా పలువురు నాయకులు ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకే ఈ వెలుగుల పండుగ అని ఆయన అభివర్ణించారు. రెండేళ్ల ప్రజాపాలనలో ప్రజల జీవితాల్లో చీకట్లు తొలగిపోయాయాయన్నారు. ప్రజల సంక్షేమం, అభివృద్ధే ధ్యేయంగా ప్రజాప్రభుత్వం సాగుతోందిని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ప్రజల సంక్షేమం, అభివృద్ధే ధ్యేయంగా ప్రజాప్రభుత్వం సాగుతోందన్నారు. ప్రజలందరూ ఆనందోత్సాహాలతో దీపావళి జరుపుకోవాలని ఆయన కోరారు. దీపాల కాంతులతో ప్రతి ఇంటా సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరియాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు. ప్రమాదాలకు తావు లేకుండా తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని సీఎం విజ్ఞప్తి చేశారు. పర్యావరణానికి హాని కలిగించకుండా పండుగ జరుపుకోవాలని ప్రజలకు సూచించారు.

ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగులు నిండాలి : రేపు దీపావళి పండుగ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్​ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్​ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ పండుగతో ప్రజల జీవితాల్లో చీకట్లు తొలగి ఆనందపు వెలుగులు నిండాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. దీపావళి సందర్భంగా ప్రతి గడపలో ఆనందం వెళ్లివిరియాలన్నారు.

Last Updated : October 19, 2025 at 10:28 PM IST

TAGGED:

HUGE CROWD AT CRACKER SHOPS
టపాసుల దుకాణాల వద్ద రద్దీ
DIWALI CELEBRATIONS 2025
DIWALI FESTIVAL RUSH AT MARKETS
HUGE CROWD AT CRACKER SHOPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.