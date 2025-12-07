ETV Bharat / state

ఏడాదంతా ఆపి ఏప్రిల్‌ 1న నంబర్లు - రూ.కోట్లలో కొల్లగొట్టి పంపకాలు!

జీహెచ్‌ఎంసీ ఆస్తి పన్ను విభాగంలో భారీ అవినీతి - ఏటా ఏప్రిల్ 1న వేలాది ఇంటి నంబర్లు జారీ - శేరిలింగంపల్లి, చందానగర్‌ సర్కిళ్లలో బరితెగింపు - ఈ అక్రమంలో హైటెక్​సిటీదే మొదటిస్థానం

Bribes For Issuing House Numbers In Hyderabad
Bribes For Issuing House Numbers In Hyderabad (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 7, 2025 at 2:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bribes For Issuing House Numbers In Hyderabad : సంవత్సరం అంతా ఎదురు చూసి, ప్రతి ఏటా ఏప్రిల్ 1న వేలాది ఇంటి నంబర్లు ఇస్తున్నారు. అదే నెలలో మిగిలిన 29 రోజుల పాటు జారీ అయిన ఇంటి నంబర్లన్నింటినీ కలిపినా వెయ్యికి మించవు. అయితే జీహెచ్​ఎంసీలో చోటు చేసుకుంటున్న ఈ దందా వెనక పెద్ద వ్యూహమే ఉంది. బల్దియా ఖజానాకు నష్టం చేస్తూ అంతకుమించిన డబ్బుతో అవినీతి అధికారులు జేబులు నింపుకుంటున్నారు. ఆ రకంగా 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో జీహెచ్​ఎంసీకి రూ.40 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లింది. కొందరు ఉప కమిషనర్లు, సహాయ ఉప కమిషనర్లు, ట్యాక్స్ ఇన్​స్పెక్టర్లు, బిల్​ కలెక్టర్ల అవినీతి బాగోతమిది.

ఆ రోజునే ఎందుకంటే? : ఆర్థిక సంవత్సరం ఏప్రిల్ 1న మొదలై తర్వాతి సంవత్సరం మార్చి 31తో ముగుస్తుంది. మధ్యలోని మొదటి ఆరు నెలల్లో ఆస్తి పన్ను మదింపు జరిగితే ఏడాది మొత్తానికి, చివరి ఆరు నెలల్లో ఇంటి నంబరు జారీ అయితే అర్ధ సంవత్సరానికి పన్ను కట్టాలి. అధికారులు తలచుకుంటే పాత భవనాలకు మూడున్నర సంవత్సరాల కాలానికి కూడా యజమానితో పన్ను కట్టించవచ్చు. ఆ అధికారాన్ని ఉపయోగించి కొందరు డీసీ, ఏఎంసీ, టీఐ, బీసీ స్థాయిల్లోని అధికారులు యజమానులను భయపెడుతున్నారు.

మూడున్నరేళ్ల పన్ను నుంచి ఉపశమనం కల్పిస్తామని, రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరంలో పన్ను కట్టేలా దరఖాస్తును ఆమోదిస్తామంటూ దందా చేస్తున్నారు. సంవత్సరం పొడవునా అలాంటి దరఖాస్తులను సేకరించి ఏప్రిల్ 1న ఆమోదిస్తున్నారు. వాటన్నింటిపై విచారణ జరిపితే గూగుల్ ​ఎర్త్ పటాల్లో ఆయా భవనాలు ఎప్పుడు నిర్మించారనే వివరాలను పరిశీలిస్తే రూ.100 కోట్లకు పైగా అవినీతి వెలుగులోకి వస్తుందని అంచనా.

మొదటి స్థానంలో హైటెక్​సిటీ : ఈ అక్రమంలో హైటెక్​సిటీదే మొదటి స్థానం. అందులో చందానగర్, శేరిలింగంపల్లి సర్కిళ్లు ప్రధానమైనవి. చందానగర్ సర్కిల్​లోని అయ్యప్ప సొసైటీ, మాదాపూర్ ప్రాంతాలకు పని చేస్తోన్న టీఐ, సహాయ మున్సిపల్ కనిషనర్​ (ఏఎంసీ), మాజీ డీసీ కలిసి ఏప్రిల్ 1 2025న సర్వే ఆఫ్ ఇండియా కాలనీలోని ఓ పాత నాలుగంతస్తుల భవనానికి నాలుగు ఇంటి నంబర్లు ఇచ్చారు. ఒక్కో నంబరుకు రూ.10 లక్షల చొప్పున లంచం తీసుకున్నారని కింది స్థాయి సిబ్బంది ప్రస్తుత ఉప కమిషనర్​కు ఫిర్యాదు చేయగా, ఇప్పటివరకూ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. అదే చందానగర్ సర్కిల్ పరిధిలో ఏప్రిల్ 1న 800 ఇంటి నంబర్లు జారీ కాగా, హైటెక్​సిటీలోని మరికొన్ని ప్రాంతాలకు సంబంధించిన శేరిలింగంపల్లి సర్కిల్​లో ఒక్క రోజులో వెయ్యికిపైగా ఇంటి నంబర్లు జారీ అయ్యాయి.

  • ఏప్రిల్ 1, 2025న జారీ అయిన ఇంటి నంబర్లు : 17,000
  • ఏప్రిల్ 2 నుంచి నెలాఖరు వరకు జారీ అయినవి : 1,200
  • వాటి నుంచి బల్దియాకు వచ్చిన ఆస్తిపన్ను విలువ : రూ.45 కోట్లు
  • పన్ను కట్టిన భవనాల్లో ఏడాది, అంతకన్నా పాత నిర్మాణాలు : 16,000
  • వాటికి సకాలంలో పన్ను మదింపు జరగకపోవడం వల్ల బల్దియాకు కలిగిన నష్టం : రూ.40 కోట్లుగా అంచనా
  • 1వ తేదీన ఎక్కువ ఇంటి నంబర్లు ఇచ్చిన సర్కిళ్లు :శేరిలింగంపల్లి, చందానగర్, అల్వాల్, మెహిదీపట్నం, హయత్​నగర్

జస్ట్​ మిస్​ : ఏసీబీ వలకు చిక్కినట్లే చిక్కి - లంచం సొమ్ముతో కళ్లెదుటే పరార్!

30 ఏళ్ల క్రితం రూ.500 లంచం- రిటైర్ అయ్యాక ఏడాది జైలు శిక్ష

TAGGED:

జీహెచ్​ఎంసీ అధికారుల అవినీతి
BRIBE CASE IN GHMC HYDERABAD
BRIBES FOR ISSUING HOUSE NUMBERS
ISSUING HOUSE NUMBERS IN HYDERABAD
ISSUING HOUSE NUMBERS IN GHMC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.