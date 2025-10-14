మోదీ బహిరంగ సభకు భారీ ఏర్పాట్లు - 3 లక్షల మంది వచ్చే అవకాశం
మోదీ బహిరంగ సభకు భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్న కూటమి నేతలు - సూపర్ సేవింగ్స్ సూపర్ జీఎస్టీ గా ప్రధానికి కృతజ్ఞతలను తెలియజేయనున్న నేతలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 8:32 PM IST
Huge Arrangements for PM Modi Meeting At Kurnool: ఈ నెల 16వ తేదీన కర్నూలులో జరగనున్న ప్రధాని మోదీ సూపర్ జీఎస్టీ సూపర్ సేవింగ్స్ బహిరంగ సభకు ఏర్పాట్లు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. ఓర్వకల్లు మండలం శివారు నన్నూరు టోల్గేట్ సమీపంలో సుమారు 450 ఎకరాల్లో బహిరంగ సభకు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. మొత్తం మూడు లక్షల మంది వరకూ కూర్చునేందుకు వీలుగా మూడు సభా ప్రాంగణాలను సిద్ధం చేశారు. మొదట ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శ్రీశైలం మల్లన్నను దర్శించుకోనున్నారు. అనంతరం కర్నూలులో జరగనున్న బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు.
సభా ప్రాంగణాన్ని పరిశీలించిన జీఎస్టీ సంస్కరణలు తీసుకువచ్చిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి కృతజ్ఞతలను తెలియజేసేందుకు కర్నూలులో భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహిస్తున్నట్లు కూటమి నేతలు స్పష్టం చేశారు. నగర శివారులోని నన్నూరు వద్ద నిర్వహించనున్న సభా ప్రాంగణాన్ని మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, నిమ్మల రామానాయుడు, సత్య కుమార్, టీడీపీ, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాసరావు, పీఎన్ మాధవ్ పరిశీలించారు. గతంలో ఎప్పుడు జరగని విధంగా నభూతో నా భవిష్యత్తు అనే విధంగా కర్నూలులో బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తున్నట్లు మంత్రులు ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.
ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పర్యటనకు సమయం సమీపిస్తుండటంతో ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర, జిల్లా నాయకులు ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ప్రధాని మోదీ పర్యటన నేపథ్యంలో కర్నూలు నగరంలోని కర్నూలు ఎంపీ బస్తిపాటి నాగరాజు కార్యాలయంలో మంత్రలు, అనంతపురం ఎమ్మెల్యే వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ సమావేశమయ్యారు. నన్నూరు టోల్ ప్లాజా వద్ద నిర్వహించే మోదీ బహిరంగ సభకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు, జన సమీకరణ, భద్రత ఏర్పాట్లపై నేతలు ప్రధానంగా చర్చించారు. ఈ సందర్బంగా వారు మోదీ బహిరంగ సభకు టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని ఈ సందర్భంగా అందరినీ కోరారు.
"దేశ వ్యాప్తంగా జీఎస్టీ సంస్కరణలు తీసుకురావడంతో ప్రతి పేదవాడికి లబ్ధి చేకూరుతుంది. ప్రజలకు మేలు కలిగించేందుకు అమలు చేసిన భారత ప్రధాని మోదీకి ధన్యవాదాలను తెలియజేసేందుకు అభినందన సభను కర్నూలులో ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. ఈ సభ భారీ ఎత్తున ప్రజలు విచ్చేసి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తున్నాను"- పల్లా శ్రీనివాసరావు,టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు
"ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో దేశం ప్రగతి పథంలో పయనిస్తుంది. జీఎస్టీలో నూతనంగా తీసుకొచ్చిన సంస్కరణల ద్వారా భారీ ఎత్తున వైద్య సంబంధిత ఔషధ మందుల ధరలు తగ్గాయి. సగటు పేదవాడికి ఇవి ఎంతగానో ఊరట కలిగిస్తాయి. అంతేకాకుండా ప్రజలు వారి నిత్యావసర వస్తువుల కొనుగోలు స్థాయి కూడా పెరుగుతుంది" -సత్యకుమార్ యాదవ్, మంత్రి
"దేశంలో ఎప్పుడు సంస్కరణలు వచ్చినా సరే దాన్ని ముందుగా పుణికిపుచ్చుకునే వ్యక్తి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు. అదే విధంగా దేశాన్ని ప్రధాని మోదీ అభివృద్ధిలో పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలను తెలియజేసుకుంటున్నాను. రాబోయే రోజుల్లో సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ఏపీలో మరిన్ని మంచి కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి"-అచ్చెన్నాయుడు,మంత్రి
జీఎస్టీ సంస్కరణలపై ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్లు భారీ ర్యాలీని నిర్వహించనున్నారు. పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రధాని శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు.
అక్టోబర్ 16న ఏపీకి పీఎం మోదీ - కూటమి నేతలతో కలిసి భారీ ర్యాలీ