గోదావరి జిల్లాలకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఏర్పాట్లు - పందెంకోళ్లు కాలు దువ్వేందుకు బరులు సిద్ధం
50 నుంచి 60 ఎకరాల్లో సిద్ధమైన బరులు - ఫ్లడ్లైట్ల వెలుగుల్లో 24 గంటలూ సాగనున్న పోటీలు - వీఐపీలు, మహిళలు, అతిథుల కోసం ప్రత్యేక సౌకర్యాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 8:08 AM IST
Huge Arrangements for Cockfighting in Krishna and Godavari districts: ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో సంక్రాంతి సందడి మొదలైంది. పందెంకోళ్లు కాలు దువ్వేందుకు సకల హంగులతో బరులు సిద్ధమయ్యాయి. గోదావరి జిల్లాలకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు చేశారు. బారికేడ్లు వీఐపీ గ్యాలరీలు, ఫ్లడ్ లైట్లు, స్టేజీలు ఎల్ఈడీ తెరలతో పాటు మందు, విందు, చిందు వంటి అన్ని వసతులను అనధికారికంగా బరుల వద్దే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
మూడ్రోజుల సంక్రాంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో పల్లెలు సిద్ధమయ్యాయి. ఇన్నాళ్లు ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన పందెంకోళ్లు కాలు దువ్వేందుకు బరులు రెడీ అయ్యాయి. ఏకంగా 50 నుంచి 60 ఎకరాల స్థలంలో బరులను సిద్ధం చేశారు. 24 గంటల పాటు కోడి పందెలు నిర్వహించేందుకు వీలుగా ఫ్లడ్లైట్లతో పాటు వీఐపీలకు ప్రత్యేక గ్యాలరీలను బరుల వద్ద ఏర్పాటు చేశారు.
జిల్లాలో కేసరపల్లి, గుడివాడ, ఈడుపుగళ్లు, ఉప్పులూరు, లక్ష్మీపురం, పులిగడ్డ, అంబాపురం, పి.నైనవరం, రామవరప్పాడు, గుణదలలో ఏర్పాటు చేసిన హైటెక్ బరులు అందర్నీ ఆకర్షిస్తున్నాయి. తెలంగాణ సహా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కోడి పందెలు వీక్షించేందుకు వచ్చే వారికి ఆతిథ్యం కోసం బరుల వద్దే అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.
''కోడి పందేలు కత్తులు కట్టకుండా చట్టానికి అనుకూలంగా కోర్టు పరిధికి లోబడి చక్కగా నిర్వహిస్తున్నాం. మహిళల కోసం ప్రత్యేక గ్యాలరీలు ఏర్పాటు చేశాం. కోనసీమను తలపించేలా భారీ ఏర్పాట్లు చేశాం. ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు కోడి పందేలు నిర్వహిస్తాం.'' - నిర్వాహకులు
ఒక్కో బరి వద్ద కోట్లలో పందెలు సాగుతాయని ప్రచారం సాగుతోంది. బరులు నిర్వహించేందుకు 10 లక్షల రూపాయలకు పైగా నిర్వాహకులు పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. అంతకు నాలుగైదు రెట్లు రాబట్టుకునేందుకు పందెం రాయుళ్లకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. శిబిరాల వద్ద ఫుడ్, కూల్డ్రింక్స్, ఇతర స్టాళ్ల ఏర్పాటుకు చోటామోటా నేతలు క్యూకడుతున్నారు.
సేద తీరడానికి కారవాన్లు, కంటెయినర్లు సిద్ధం: ఏలూరు సమీపాన భీమవరం, దుగ్గిరాల, మీర్జాపురం, ఉండి, సీసలి ప్రాంతాల్లో అతి పెద్ద బరులు ఆహ్వానం పలుకుతున్నాయి, ఇక్కడకు వచ్చే ప్రముఖులకు చికెన్, మటన్, రొయ్యలతో పాటు గోదావరి ప్రత్యేక వంటకాలు రుచి చూపించటానికి ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రసిద్ధికెక్కిన వంట మాస్టర్లను రప్పించారు. సేద తీరడానికి కారవాన్లు, కంటెయినర్లు సిద్ధం చేశారు. బరుల్లో కోడి పందేలు, కోతాట, గుండాట, ఇతర జూద ఆటలకు వేర్వేరుగా ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. చాలా బరుల్లో జనాలను నియంత్రించడానికి ప్రత్యేక పాస్లు, బౌన్సర్ల వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు.
బుల్లెట్ బండి బహుమతిగా: కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం మండలం కామనగరువులో పండగకు ముందే పందెం కోళ్లు కత్తులు దూశాయి. మంగళవారం 5 కోళ్లకు కత్తులు కట్టి రింగ్ పందెం నిర్వహించగా సందర్శకులు తరలి వచ్చారు. కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు మండలం ఇంజరం పంచాయతీ గోపులంకలో 2 జట్లు మధ్య 10 పందేలు నిర్వహిస్తారు. 6 పందేలు గెలిచిన వారికి బుల్లెట్ బండి బహుమతిగా ఇవ్వనున్నట్లు నిర్వాహకులు ప్రకటించారు.
గోదావరి జిల్లాల తరహాలోనే ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లోనూ కోడి పందేల బరులు సిద్ధమవుతున్నాయి. విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో రాజధానికి సమీపంలో కోడి పందేలు, పొట్టేళ్ల పందేల కోసం బరులను భారీగా సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఒకేసారి నాలుగైదు వేల మంది కూర్చునేలా భారీగా వేదికలు సిద్ధం అవుతున్నాయి. ప్రేక్షకులు, అతిథులకు ప్రత్యేకంగా టోకెన్లు జారీ చేస్తున్న నిర్వాహకులు అవి ఉన్న వారినే లోపలికి అనుమతిస్తారు. వారికి భోజనాలు, కూల్డ్రింక్స్ అందించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
మహిళలు, చిన్నారులను ఆకర్షించేలా ముగ్గుల పోటీలు, జెయింట్ వీల్తో ఎగ్జిబిషన్లు, ఫుడ్ స్టాళ్లను నిర్వహిస్తున్నారు. క్రీడా మైదానంలా కుర్చీలతో గ్యాలరీలను తీర్చిదిద్దారు. కోడి పందేలను జూదంలా కాకుండా పండుగ వినోదంలా, సంప్రదాయబద్ధంగా జరుపుతున్నామని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో సంక్రాంతి సంబరాలు, కోడి పందేలను చూసేందుకు ఇతర ప్రాంతాల నుంచీ భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు తరలి వెళ్తున్నారు.
