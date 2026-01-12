ETV Bharat / state

హైటెక్‌ హంగులతో కోడిపందేల బరులు - మహిళలు, చిన్నారులు తరలివచ్చేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు

భారీ హంగులతో పోటాపోటీగా బరులను సిద్ధం చేస్తున్న నిర్వాహకులు - ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాలో సినిమా సెట్టింగుల తరహాలో బరులు - 4-5 వేల మంది కూర్చునేలా వేదికలు

Huge Arrangements For Cockfight
Huge Arrangements For Cockfight (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 10:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Huge Arrangements For Cockfight : సంక్రాంతి, ఇంటింటా కాంతులతో పాటు ఊరూవాడా సందడి తీసుకొచ్చే పండుగ. కోడి పందేలు లేని సంక్రాంతిని ఊహించలేమంటారు కోస్తాంధ్ర ప్రజలు. ఈ ఏడాది కోడిపందేల నిర్వహణను నిర్వాహకులు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని, పోటాపోటీగా బరులు సిద్ధం చేస్తున్నారు. వీక్షకులను ఆకర్షించేలా బరుల ఏర్పాటులో ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్ అవుతున్న నిర్వాహకులు, ఈసారి సినిమా సెట్టింగుల తరహాలో భారీగా హంగులద్దుతున్నారు. విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ గోదావరి జిల్లాల స్థాయిలో బరులు సిద్ధమవుతున్నాయి. మహిళలు, చిన్నారులను ఆకర్షించేలా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలకు రూపకల్పన చేశారు.

హైటెక్‌ హంగులతో కోడిపందేల బరులు (ETV)

అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు : కోడి పందేలకు ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో బరులు సిద్ధమైపోయాయి. ఇతర జిల్లాలతో పాటు పక్క రాష్ట్రాల నుంచి పందేలను చూసేందుకు వచ్చే అతిథులకు అసౌకర్యం కలగకుండా భారీ హంగులతో ఏర్పాట్లు చేశారు. గత ఏడాది దెందులూరు నియోజకవర్గంలో అంతర్జాతీయస్థాయి కుస్తీ పోటీలు నిర్వహించే వేదికలా కోడి పందేల బరిని సిద్ధం చేయగా, ఈసారి నూజివీడు వాసులు సైతం తామేమీ తక్కువ కాదన్నట్లు అదే తరహాలో భారీ బరిని ఏర్పాటు చేశారు. నూజివీడు సమీపంలోని మీర్జాపురంలో స్థానిక నేతల సహకారంతో ఈ భారీ బరి సిద్ధమైంది. మధ్యలో కోడి పందేల బరి, చుట్టూ వందలాది మంది కూర్చొని వీక్షించేలా ఆడిటోరియాన్ని తలపించే మెట్లు, విశిష్ట అతిథుల కోసం వాటర్ ప్రూఫ్‌ షామియానాలు, విశ్రాంతి కోసం ప్రత్యేక టెంట్లు, ఫ్లడ్‌లైట్లు వంటి ఆధునిక హంగులు స్టేడియాన్ని తలపిస్తున్నాయి. ఒక్కో బరిని సగటున 7 నుంచి 8 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సిద్ధం చేస్తుండగా, పలు బరుల్లో ఒకేసారి 2-3 పందేలు వేసేలా ఏర్పాట్లు సాగుతున్నాయి. మరోవైపు చిన్న బరులు కూడా పందేలు కాసేందుకు, చూసేందుకు వచ్చే వారిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. చిన్న బరుల నుంచి పెద్ద బరుల వరకూ ఎక్కడ చూసినా కోడి పందేలతో పాటు గుండాట, కోతాట వంటి జూద క్రీడల్ని 4 రోజుల పాటు జోరుగా నిర్వహించేలా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

రాజధానికి సమీపంలో కోడి పందేలు, పొట్టేళ్ల పందేలు : గోదావరి జిల్లాల తరహాలో ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్లోనూ కోడి పందేల బరులు సిద్ధమవుతున్నాయి. విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో రాజధానికి సమీపంలో కోడి పందేలు, పొట్టేళ్ల పందేల కోసం బరులను భారీగా సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఒకేసారి నాలుగైదు వేల మంది కూర్చునేలా భారీగా వేదికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ప్రేక్షకులు, అతిథులకు ప్రత్యేకంగా టోకెన్లు జారీ చేస్తున్న నిర్వాహకులు అవి ఉన్నవారినే లోపలికి అనుమతిస్తారు. వారికి భోజనాలు, శీతల పానీయాలు అందించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. మహిళలు, చిన్నారులను ఆకర్షించేలా ముగ్గుల పోటీలు, జెయింట్ వీల్‌తో ఎగ్జిబిషన్లు, ఫుడ్ స్టాళ్లను నిర్వహిస్తున్నారు. క్రీడా మైదానంలా కుర్చీలతో గ్యాలరీలను తీర్చిదిద్దుతున్నారు. కోడి పందేలను జూదంలా కాకుండా పండుగ వినోదంలా, సంప్రదాయబద్ధంగా జరుపుతున్నామని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో సంక్రాంతి సంబరాలు, కోడి పందేలను చూసేందుకు ఇతర ప్రాంతాల నుంచీ పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివెళ్తున్నారు.

ఒక వైపు భారీ హంగులతో బరులను సిద్ధం చేసున్నా, సంక్రాంతి సందర్భంగా కోడిపందేల నిర్వహణ నేపథ్యంలో జంతుహింస నిరోధక చట్టం-1960, ఏపీ జూద నిరోధక చట్టాలను కఠినంగా అమలుచేయాలని ధర్మాసనం గతంలో ఇచ్చిన ఆదేశాలకు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాలని అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లను ఏపీ హైకోర్టు అదేశించింది. ముఖ్యంగా తూర్పు, పశ్చిమగోదావరి, గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాల కలెక్టర్లను ఆదేశించింది.

ఐపీఎల్ తరహాలో 'కేపీఎల్‌'! - ఏపీలో కోడిపందేలకు స్టేడియంల తరహా ఏర్పాట్లు

కోడి పందేల నిర్వహణపై హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు - కలెక్టర్లు, ఎస్పీలకు ఆదేశాలు

TAGGED:

ARRANGEMENTS FOR COCKFIGHT
COCKFIGHT IN AP
ABOUT COCKFIGHT ARRANGEMENTS
కోడిపందేల బరులు
ARRANGEMENTS FOR COCKFIGHT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.