తిరుమలలో రథసప్తమి వేడుకలకు సర్వం సిద్ధం - మాడవీధుల్లో 17 ముఖ గుర్తింపు కెమెరాలు
రథసప్తమి రోజున ఉదయం సూర్యప్రభ వాహన సేవ, ఆ తర్వాత చిన్నశేష, గరుడ, హనుమంత వాహన సేవలు - 14 రకాల అన్నప్రసాదాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 10:13 AM IST
Arrangements For Rathasapthami In Tirumala : తిరుమలలో ఈనెల 25వ తేదీ నుంచి రథసప్తమి వేడుకలను వైభవంగా నిర్వహించేందుకు సర్వం సిద్ధం చేసినట్లు టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. స్థానికంగా ఉన్న అన్నమయ్య భవనంలో ఈవో అనిల్కుమార్ సింఘాల్, బోర్డు సభ్యులు జ్యోతుల నెహ్రూ, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరీ, పనబాక లక్ష్మిలతో కలిసి ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.
రథసప్తమికి సామాన్య భక్తులకు మొదట ప్రాధాన్యం ఇస్తూ వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. 14 రకాల అన్నప్రసాదాలు భక్తులకు పంపిణీ చేసేందుకు సిద్ధం చేస్తున్నామన్నారు. 85 కౌంటర్ల ద్వారా గ్యాలరీల్లోని భక్తులకు ఉదయం నుంచి రాత్రివరకు అన్నప్రసాదాలు అందజేసేలా ప్రత్యేక ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశామన్నారు.
టీటీడీ సూచనలు :రథసప్తమి సందర్భంగా పలు సేవలు, ప్రివిలేజ్ దర్శనాలు రద్దు చేశారు. అష్టాదళ పాదపద్మారాధన, కల్యాణోత్సవం, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, సహస్ర దీపాలంకరణ సేవలు కూడా రద్దు చేశారు. అంతేకాకుండా చంటి బిడ్డల తల్లిదండ్రులు, ఎన్ఆర్ఐలు, సీనియర్ సిటిజన్లు, వికలాంగులకు ప్రివిలేజ్ దర్శనాలు రద్దు చేశారు. తిరుపతిలో స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం టోకెన్లు ఈ నెల 24వ తేదీ నుంచి 26 వరకు జారీ చేయడం లేదు. ప్రొటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు కూడా రద్దు చేశారు. బ్రేక్ దర్శనాల నిమిత్తం ఎటువంటి సిఫార్సు లేఖలను కూడా స్వీకరించడం లేదు. ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం (రూ.300 దర్శనం) టోకెన్లు ఉన్న భక్తులు వేచి ఉండకుండా ఉండేందుకు నిర్ణీత సమయంలో క్యూ కాంప్లెక్స్ వద్ద రిపోర్టు చేయాలని తెలిపారు.
ఒకేరోజు సప్త వాహనాలపై శ్రీవారు: జనవరీ 25వ తేదీన ఉదయం 5:30 గంటలకు సూర్యప్రభ వాహన సేవతో మొదలయ్యి, దాని తర్వాత చిన్నశేష, గరుడ, హనుమంత వాహన సేవలు ఉంటాయి. మధ్యాహ్నం 2 నుంచి 3 గంటల మధ్య చక్రస్నానం, అనంతరం కల్పవృక్ష, సర్వభూపాల, చంద్రప్రభ సేవలు నిర్వహించనున్నారు. రాత్రి 9 గంటలకు చంద్రప్రభ వాహన సేవతో వాహన సేవలు ముగియనున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు. రథసప్తమి వేడుకలకు పెద్దఎత్తున భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు అంచనా వేశారు. మాడవీధుల్లో వాహన సేవలు తిలకించేందుకు వేచి ఉండే భక్తులకు నిరంతరాయంగా అన్నప్రసాదాలు, నీరు, మజ్జిగ వంటివి పంపిణీ చేస్తామన్నారు. గ్యాలరీల్లోని ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని, భద్రత, ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
17 ముఖ గుర్తింపు కెమెరాలు : రథసప్తమి వేడుకలకు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు చేపట్టామని, భక్తుల సంఖ్యను ఎప్పటికప్పుడు గుర్తించేలా ఉన్న నాలుగు మాడవీధుల్లో 17 ముఖ ఆధారిత గుర్తింపు కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశామని, దీంతో ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రం ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తామని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి తెలిపారు. గురువారం ఆయన ‘ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్'తో మాట్లాడారు. మాడవీధుల్లో సుమారు 1.50 లక్షల మంది భక్తులు వీక్షించే అవకాశం ఉందని, దాదాపు 2.50 లక్షల మంది భక్తులు వేడుకలకు హాజరవుతారని అంచనా వేస్తున్నట్లు చెప్పారు. మాడవీధుల వెలుపల ఎల్ఈడీ తెరలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.
3,700 మంది శ్రీవారి సేవకులు : అంతకుముందు టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో అనిల్కుమార్ సింఘాల్, బోర్డు సభ్యులు జ్యోతులనెహ్రూ, పనబాక లక్ష్మి తదితరులు కలిసి మాడవీధుల్లో ఏర్పాట్లను పరిశీలించి అనేక సూచనలు చేశారు. ఛైర్మన్ మాట్లాడుతూ వేడుకలకు దాదాపు 3,700 మంది శ్రీవారి సేవకులను వినియోగించుకోనున్నామని, 1300 మంది పోలీసులు, 1200 మంది టీటీడీ విజిలెన్స్ సిబ్బందితో పటిష్ఠ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేపట్టామన్నారు. భక్తుల కోసం ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులు గత సంవత్సరం 1900 ట్రిప్పులు నడపగా ఈ సంవత్సరం మాత్రం 2300 ట్రిప్పులు నడిపేందుకు చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. శ్రీవారి వాహనసేవల ముందు భక్తులను ఆకట్టుకునేలా 56 కళారూపాలు, వెయ్యిమంది కళాకారులతో ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాట్లు చెప్పారు. టీటీడీ సీవీఎస్వో మురళీకృష్ణ, సీఈ సత్యనారాయణ, డిప్యూటీ ఈవోలు లోకనాథం, భాస్కర్, రాజేంద్ర ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
తిరుమల శ్రీవారి ఆర్జిత సేవలు - ఏప్రిల్ నెల కోటా బుకింగ్ షెడ్యూల్ వెల్లడి
శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నిధులతో 5,000 ఆలయాలు - ఇప్పటికే 463కి అనుమతులు