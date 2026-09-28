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కొత్త పింఛన్లకు దరఖాస్తుల వెల్లువ - 10 కేటగిరీల్లో 13 లక్షలకు పైగా అప్లికేషన్లు

రాష్ట్రంలో కొత్త పింఛన్ల కోసం దరఖాస్తులు వెల్లువెత్తాయి. 6లక్షల 88 వేల వృద్ధాప్య, 2లక్షల 97 వేల వితంతు, 21 వేల 565 చేనేత, దివ్యాంగ పింఛన్లకు లక్షా 81 వేల దరఖాస్తులు వచ్చాయి.

Huge Applications for New Pensions
కొత్త పింఛన్లకు దరఖాస్తుల వెల్లువ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 8:09 AM IST

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Huge Applications for New Pensions: కొత్త పింఛన్లకు దరఖాస్తులు వెల్లువెత్తాయి. మొత్తం 10 కేటగిరీల్లో 13 లక్షల 65 వేల మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎంపీడీఓ, మున్సిపల్‌ కమిషనర్ల స్థాయిలో పరిశీలనలో 5 కేటగిరీల్లో లక్షా 42 వేల మందిని అనర్హులుగా గుర్తించారు. రాష్ట్రస్థాయిలోనూ తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయి.

ఎన్టీఆర్​ భరోసా పింఛను పథకానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 13 లక్షల 65 వేల మంది దరఖాస్తు చేశారు. వీరిలో 6 లక్షల 88 వేల వృద్ధాప్య, 2 లక్షల 97 వేల వితంతు, 21 వేల 565 చేనేత, దివ్యాంగ పింఛన్లకు లక్షా 81 వేల దరఖాస్తులు వచ్చాయి. కల్లుగీత కార్మికుల పింఛన్లకు 16 వేల 430, మత్స్యకార పింఛన్లకు 31 వేల 825, ఒంటరి మహిళ కేటగిరీలో 9 వేల 201, డప్పు కళాకారులు 50 వేల 972 చర్మకారులు 67 వేల 853, హిజ్రాల కేటగిరీ పింఛన్లకు 800 దరఖాస్తులొచ్చాయి.

కొత్త పింఛన్లకు దరఖాస్తుల వెల్లువ - 10 కేటగిరీల్లో 13 లక్షలకు పైగా అప్లికేషన్లు (ETV Bharat)

బ్యాక్‌ ఎండ్‌ లోనూ తనిఖీ: వీటికి సంబంధించి ఎంపీడీఓ, మున్సిపల్‌ కమిషనర్ల స్థాయిలో ఆరంచెల పరిశీలన ప్రక్రియ ఆదివారానికి పూర్తైంది. వృద్ధాప్య, వితంతు, ఒంటరి మహిళలు, మత్స్యకారులు, చేనేత కార్మికుల పింఛన్లకు సంబంధించి లక్షా 42 వేల మందిని అనర్హులుగా తేల్చారు. ఇందులో వృద్ధాప్య 99 వేల 615, మత్స్యకార 2 వేల 173, ఒంటరి మహిళ 659, చేనేత పింఛన్లకు 19 వందల 53 మంది అనర్హులని గుర్తించారు. ఈ దరఖాస్తులను రాష్ట్రస్థాయిలో అధికారులు మరోమారు బ్యాక్‌ ఎండ్‌ లోనూ తనిఖీ చేయనున్నారు.

వితంతు పింఛన్లకు భారీగా దరఖాస్తులు రావడం అధికారులను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక స్పౌజ్‌ కేటగిరీ అంటే పింఛను తీసుకుంటున్న, భర్త చనిపోతే అతని భార్యకు ఇచ్చే వితంతు పింఛను కింద, నెలవారీగా ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తోంది. ఇప్పటివరకు 2 లక్షల 30 వేల మందికి ఇచ్చింది. ఇందులో 2019 మే నుంచి 2024 మే వరకు వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 72 వేల 991 మంది, 2024 జూన్‌ నుంచి 2026 ఆగస్టు వరకు లక్షా 57 వేల 927 మంది ఉన్నారు.

చనిపోయినా కోటా బియ్యం కోసం రేషన్‌కార్డు: తాజాగా 2 లక్షల 97 వేల మంది దరఖాస్తు చేసుకోగా ఇందులో 2014 కంటే ముందు భర్తలు చనిపోయిన వారు 32వేల 504 మంది, 2014-19 మధ్య 23 వేల 249, 2020-24కి మధ్య లక్షా 30 వేల 190 మంది, 2025-26 మధ్య లక్షా 10 వేల 800 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. కొత్త దరఖాస్తుల్లో దాదాపు 38 వేల 121 మంది అనర్హులని తేల్చారు. మరో 49 వేల మంది దరఖాస్తుదారుల రేషన్‌కార్డుల్లో వారి భర్త పేరు నమోదై ఉంది. కొందరు భర్త చనిపోయినా కోటా బియ్యం కోసం రేషన్‌కార్డు నుంచి పేరు తొలగించకుండా కొనసాగిస్తున్నట్లుగా అధికారుల పరిశీలనలో వెల్లడైంది.

అల్లూరి, మన్యం, పోలవరం గిరిజన జిల్లాలు మినహా మిగతా అన్ని జిల్లాల నుంచి ఒక్కోచోట 30 వేలకు పైగానే దరఖాస్తులొచ్చాయి. 16 జిల్లాల్లో ఈ సంఖ్య 50 వేలు దాటింది. అత్యధికంగా అనంతపురం జిల్లాలో 67 వేల మంది దరఖాస్తు చేశారు. అత్యల్పంగా పోలవరం జిల్లా నుంచి 11 వేల 578 దరఖాస్తులొచ్చాయి.

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