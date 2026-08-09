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క్యూర్‌లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్స్‌కు 35,125 దరఖాస్తులు - అప్లికేషన్​కు చివరి తేదీ ఆగస్టు 10

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్స్‌కు హైదరాబాద్​ వాసుల నుంచి భారీ స్పందన - హైదరాబాద్​ పరిధిలోని 16 నియోజకవర్గాల్లో నిర్మాణం చేయడానికి కార్యాచరణ - ఏడాదిలోపు ఇళ్లను నిర్మించి ఇస్తామన్న ఎండీ గౌతమ్

Indiramma Houses in Cure
Indiramma Houses in Cure (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2026 at 10:40 AM IST

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Indiramma Houses in The Core Urban Region Economy : హైదరాబాద్‌ క్యూర్‌(కోర్​ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ) పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్స్‌కు శనివారం వరకు నగరవాసుల నుంచి 35,125 అప్లికేషన్లు వచ్చినట్లు హౌసింగ్‌ బోర్డు వైస్‌ ఛైర్మన్‌ వి.పి.గౌతమ్‌ వెల్లడించారు. హైదరాబాద్​ పరిధిలోని 16 నియోజకవర్గాల్లో నిర్మిస్తున్న మొత్తం 7,340 ఇళ్ల దరఖాస్తు గడువు ఆఖరు తేదీ ఈ నెల 10 వరకు మాత్రమే ఉంది. లబ్ధిదారుల ఎంపిక కోసం ఆగస్టు 20న లాటరీ తీయాలని ప్రాథమికంగా నిర్ణయించినట్లు గౌతమ్ తెలిపారు. ఏడాదిలోపు ఇళ్లను నిర్మించి ఇస్తామని, ఒకవేళ ఇళ్లను కేటాయించని పక్షంలో దరఖాస్తుదారులు చెల్లించిన ధరావతు ఫీజు రూ.10వేలను తిరిగి చెల్లిస్తామని అన్నారు ఎలాంటి సందేహాలు ఉన్నా 040-24603572 ఫోన్‌ నెంబరును సంప్రదించాలని ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

కూకట్‌పల్లిలో నియోజకవర్గంలో అత్యధికం : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్స్‌కు కూకట్‌పల్లి నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా 5,233 అప్లికేషన్లు వచ్చాయి. ఆ తరువాతి స్థానంలో ఖైరతాబాద్‌లో 4,394, మల్కాజిగిరిలో 1,033, మేడ్చల్‌లో 1,153, నాంపల్లిలో 3,613, సనత్‌నగర్‌లో 1,046, అంబర్‌పేటలో 2,357, బహదూర్‌పురలో 1,135, ఇబ్రహీంపట్నంలో 749, కార్వాన్‌లో 1,574, మహేశ్వరంలో 471, మలక్‌పేటలో 2,846, కుత్బుల్లాపూర్‌లో 4,121, రాజేంద్రనగర్‌లో 1,496, సికింద్రాబాద్‌ కంటోన్మెంట్‌లో 1,374, శేరిలింగంపల్లిలో 2,530 చొప్పున దరఖాస్తులు వచ్చాయి.

"హైదరాబాద్‌లో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు (CURE ఏరియా) దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తిగా పారదర్శకంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఎవరైనా ప్రత్యేక హామీలు ఇవ్వడం లేదా డబ్బు అడగడం వంటి మాటలను నమ్మవద్దు. అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా అధికారిక WhatsApp ద్వారానే దరఖాస్తు చేయండి" -తెలంగాణ హౌసింగ్ డిపార్ట్​మెంట్

మీ సేవ ద్వారా అర్జీల స్వీకరణ : హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన వస్తోంది. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం ఇప్పటివరకు 35,125 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారని అధికారులు స్పష్టం చేయగా ఒక్కో ఫ్లాటుకు సుమారు ఐదుగురు మధ్య పోటీ కనిపిస్తోంది. కోర్ అర్బన్‌లోని 16 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో 7,680 ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం జులై 21 నుంచి మీ సేవ ద్వారా దరఖాస్తులను గృహ నిర్మాణ శాఖ స్వీకరిస్తోంది. బహిరంగ మార్కెట్​లో 30 నుంచి 58 లక్షల వరకు ధర పలికే ఫ్లాట్లను ప్రజల సంక్షేమం కోసం కేవలం రూ.6 లక్షలకే ఇస్తున్నట్లు వీపీ గౌతమ్ చెప్పారు. ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు ఉచితంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దరఖాస్తు సమయంలో ఎటువంటి కుల, ఆదాయపత్రాలు సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు.

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