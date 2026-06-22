'కేవైసీ'ని మీ ఇంటి నుంచే పూర్తి చేయవచ్చు - ఎలాగంటే?
గ్యాస్ వినియోగంలో అక్రమాలు అరికట్టడానికి 2023లో మొదలైన కేవైసీ - జూన్ 30 కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి చివరి తేదీ - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన పౌర సరఫరాల శాఖ
Published : June 22, 2026 at 8:31 AM IST
Complete Your Gas KYC From Home : నిత్యం వినియోగించే ఎల్పీజీ వంట గ్యాస్ వినియోగంలో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. వీటికి చెక్ పెట్టేందుకు 2023లో కేవైసీని ప్రవేశపెట్టారు. దాదాపుగా మూడు సంవత్సరాలు అవుతున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలా మంది ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయలేదు. వినియోగదారులు జూన్ 30 లోపు కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని పౌర సరఫరాల శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గ్యాస్ ఏజెన్సీల డీలర్ల వద్ద ఈ - కేవైసీ పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే డీలర్ల వద్ద జనం ఎక్కువ సంఖ్యలో బారులు తీరాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీ కేవైసీని ఇంటి వద్దనే ఫోన్లో యాప్ ద్వారా ఈ - కేవైసీ చేసుకొనే వెసులుబాటు గ్యాస్ కంపెనీలు కల్పించాయి. మరి ఈ కేవైసీని ఎలా చేయాలి? వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మీమీ గ్యాస్ కనెక్షన్లను ఆధార్తో అనుసంధానం చేయడంతో పాటు ముఖ గుర్తింపు, వేలిముద్రలు లేదా ఐరిస్ వంటి 3 విధానాలతో ఎల్పీజీ వినియోగదారులు ఈ - కేవైసీని పూర్తి చేయవచ్చు.
'హెచ్పీ' గ్యాస్ :
- ప్లేస్టోర్ నుంచి హెచ్పీ పే, ఆధార్ ఫేస్ ఆర్డీ యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ యాప్లను ఓపెన్ చేసి రిజిస్టర్పైన క్లిక్ చేయాలి. మీ గ్యాస్ అకౌంట్కు లింక్ అయిన మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి ఓటీపీ వెరిఫై చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
- ఆ తర్వాత హోమ్ పేజీలో 'మై హెచ్పీ' సెక్షన్కు వెళ్లి 'ఎల్పీజీ' ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీకు ఇపుడు ఇ - కేవైసీ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దీనిపై క్లిప్ చేసి స్క్రీన్పై చూపించే , సూచనలను పాటించాలి.
- కాప్చర్ ఫేస్పై క్లిక్ చేస్తే కొన్ని సూచనలు చేస్తుంది.
- తర్వాత మీ ముఖాన్ని స్కాన్ చేస్తే ఈ - కేవైసీ పూర్తవుతుంది.
'ఇండేన్' గ్యాస్ :
- గ్యాస్ వినియోగదారులు ప్లేస్టోర్ నుంచి 'ఇండియన్ ఆయిల్ వన్' 'ఆధార్ ఫేస్ ఆర్డీ' యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ యాప్ను ఓపెన్ చేసి గ్యాస్ కనెక్షన్కు లింక్ అయిన ఫోన్ నంబర్ లేదా మెయిల్తో పాస్వర్డ్ను క్రియేట్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి. మీరు మొదటిసారి ఉపయోగిస్తే 'సైన్ అప్'పై క్లిక్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోవాలి.
- మీ గ్యాస్ క్యాష్మెమో లేదా సబ్స్క్రిప్షన్ వోచర్పై ఉండే 16 అంకెల ఎల్పీజీఐడీని లింక్ చేయాలి. అప్పుడు మీ కస్టమర్ వివరాలు కనిపిస్తాయి.
- లాగిన్ అయ్యాక హోమ్ పేజీలో 'ప్రొఫైల్' పై క్లిక్ చేస్తే ఆధార్ లింక్డ్ అండ్ 'ఈ - కేవైసీ' స్టేటస్ కనిపిస్తుంది.
- గ్రీన్ కలర్లో రైట్మార్క్ ఉంటే మీ కేవైసీ పూర్తయినట్లే. ఒకవేళ కాకపోతే అక్కడే రీ - అంథటికేట్ బటన్ నొక్కి మీ ముఖాన్ని స్కాన్ చేసి బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీ ఆధార్ బయోమెట్రిక్ లాక్ అయి ఉంటే మొదటిగా దాన్ని అన్లాక్ చేయాలి.
'భారత్' గ్యాస్ :
- ప్లేస్టోర్ నుంచి హెలో బీపీసీఎల్, ఆధార్ ఫేస్ ఆర్డీ యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- యాప్ ఓపెన్ చేశాక రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్తో ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
- యాప్ హోమ్ పేజీలోనే మీకు ఈ - కేవైసీ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
- దానిపై క్లిక్ చేసి మరోసారి ఓటీపీ వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ - కేవైసీ ప్రాసెస్కు సూచనలు చేస్తుంది. దానిని పాటిస్తూ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి.
వినియోగదారులు ఈ - కేవైసీ చేసే సమయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. నకిలీ వెబ్సైట్లు, సైబర్ నేరగాళ్ల పాలిట పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించిన వెబ్సైట్లను మాత్రమే ధ్రువీకరించుకుని ఈ - కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమం.
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