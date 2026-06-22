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'కేవైసీ'ని మీ ఇంటి నుంచే పూర్తి చేయవచ్చు - ఎలాగంటే?

గ్యాస్ వినియోగంలో అక్రమాలు అరికట్టడానికి 2023లో మొదలైన కేవైసీ - జూన్​ 30 కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి చివరి తేదీ - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన పౌర సరఫరాల శాఖ

Complete Your Gas KYC From Home
Complete Your Gas KYC From Home (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 22, 2026 at 8:31 AM IST

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Complete Your Gas KYC From Home : నిత్యం వినియోగించే ఎల్​పీజీ వంట గ్యాస్ వినియోగంలో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. వీటికి చెక్​ పెట్టేందుకు 2023లో కేవైసీని ప్రవేశపెట్టారు. దాదాపుగా మూడు సంవత్సరాలు అవుతున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ చాలా మంది ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయలేదు. వినియోగదారులు జూన్​ 30 లోపు కేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని పౌర సరఫరాల శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గ్యాస్ ఏజెన్సీల డీలర్ల వద్ద ఈ - కేవైసీ పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే డీలర్ల వద్ద జనం ఎక్కువ సంఖ్యలో బారులు తీరాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీ కేవైసీని ఇంటి వద్దనే ఫోన్​లో యాప్​ ద్వారా ఈ - కేవైసీ చేసుకొనే వెసులుబాటు గ్యాస్​ కంపెనీలు కల్పించాయి. మరి ఈ కేవైసీని ఎలా చేయాలి? వివరంగా తెలుసుకుందాం.

మీమీ గ్యాస్​ కనెక్షన్లను ఆధార్​తో అనుసంధానం చేయడంతో పాటు ముఖ గుర్తింపు, వేలిముద్రలు లేదా ఐరిస్ వంటి 3 విధానాలతో ఎల్​పీజీ వినియోగదారులు ఈ - కేవైసీని పూర్తి చేయవచ్చు.

'హెచ్​పీ' గ్యాస్ :

  • ప్లేస్టోర్​ నుంచి హెచ్​పీ పే, ఆధార్ ఫేస్​ ఆర్డీ యాప్​లను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ యాప్​లను ఓపెన్ చేసి రిజిస్టర్​పైన క్లిక్ చేయాలి. మీ గ్యాస్​ అకౌంట్​కు లింక్ అయిన మొబైల్​ నంబర్​ ఎంటర్ చేసి ఓటీపీ వెరిఫై చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత హోమ్​ పేజీలో 'మై హెచ్​పీ' సెక్షన్​కు వెళ్లి 'ఎల్​పీజీ' ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.
  • మీకు ఇపుడు ఇ - కేవైసీ ఆప్షన్​ కనిపిస్తుంది. దీనిపై క్లిప్ చేసి స్క్రీన్​పై చూపించే , సూచనలను పాటించాలి.
  • కాప్చర్​ ఫేస్​పై క్లిక్​ చేస్తే కొన్ని సూచనలు చేస్తుంది.
  • తర్వాత మీ ముఖాన్ని స్కాన్​ చేస్తే ఈ - కేవైసీ పూర్తవుతుంది.

'ఇండేన్​' గ్యాస్ :

  • గ్యాస్ వినియోగదారులు ప్లేస్టోర్​ నుంచి 'ఇండియన్​ ఆయిల్​ వన్​' 'ఆధార్​ ఫేస్​ ఆర్డీ' యాప్​లను డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ యాప్​ను ఓపెన్​ చేసి గ్యాస్​ కనెక్షన్​కు లింక్​ అయిన ఫోన్ నంబర్ లేదా మెయిల్​తో పాస్​వర్డ్​ను క్రియేట్ చేసి లాగిన్​ అవ్వాలి. మీరు మొదటిసారి ఉపయోగిస్తే 'సైన్​ అప్​'పై క్లిక్​ చేసి రిజిస్ట్రేషన్​ పూర్తి చేసుకోవాలి.
  • మీ గ్యాస్​ క్యాష్​మెమో లేదా సబ్​స్క్రిప్షన్​ వోచర్​పై ఉండే 16 అంకెల ఎల్​పీజీఐడీని లింక్ చేయాలి. అప్పుడు మీ కస్టమర్ వివరాలు కనిపిస్తాయి.
  • లాగిన్​ అయ్యాక హోమ్​ పేజీలో 'ప్రొఫైల్​' పై క్లిక్ చేస్తే ఆధార్ ​లింక్​డ్ అండ్ 'ఈ - కేవైసీ' స్టేటస్​ కనిపిస్తుంది.
  • గ్రీన్​ కలర్​లో రైట్​మార్క్​ ఉంటే మీ కేవైసీ పూర్తయినట్లే. ఒకవేళ కాకపోతే అక్కడే రీ - అంథటికేట్​ బటన్ నొక్కి మీ ముఖాన్ని స్కాన్​ చేసి బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్​ పూర్తి చేసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మీ ఆధార్ బయోమెట్రిక్ లాక్​ అయి ఉంటే మొదటిగా దాన్ని అన్​లాక్ చేయాలి.

'భారత్'​ గ్యాస్ :

  • ప్లేస్టోర్​ నుంచి హెలో బీపీసీఎల్​, ఆధార్ ఫేస్​ ఆర్డీ యాప్​లను డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • యాప్​ ఓపెన్ చేశాక రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్​తో ఓటీపీ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
  • యాప్​ హోమ్​ పేజీలోనే మీకు ఈ - కేవైసీ ఆప్షన్​ కనిపిస్తుంది.
  • దానిపై క్లిక్ చేసి మరోసారి ఓటీపీ వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ - కేవైసీ ప్రాసెస్​కు సూచనలు చేస్తుంది. దానిని పాటిస్తూ కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలి.

వినియోగదారులు ఈ - కేవైసీ చేసే సమయంలో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. నకిలీ వెబ్​సైట్​లు, సైబర్ నేరగాళ్ల పాలిట పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించిన వెబ్​సైట్​లను మాత్రమే ధ్రువీకరించుకుని ఈ - కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమం.

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