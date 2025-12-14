ETV Bharat / state

ప్రధాని మోదీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా - 2026 జనవరి 11 వరకే గడువు

ప్రధాని మోదీతో నేరుగా మాట్లాడాలనుకునే వారికి సువర్ణావకాశం - పరీక్షా పే చర్చ’ యాప్‌లో వివరాలు ఇవ్వాలని కోరిన విద్యాశాఖ, కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అందరికీ ఇవ్వనున్న ప్రశంసాపత్రాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 14, 2025

2 Min Read
Pariksha Pe Charcha 2026: విద్యార్థులూ ఆరో తరగతి నుంచి పన్నెండో తరగతి వరకు చదివేవారు మీలో ఉన్నారా? ఉపాధ్యాయులూ వారికి బోధించేవారిలో మీరూ ఒకరా? ఆయా తరగతులు చదువుతున్న పిల్లల తల్లిదండ్రుల్లో మీరున్నారా? అయితే మీకోసం మంచి అవకాశం ఎదురుచూస్తోంది.

నమోదు ప్రక్రియ: ప్రధాని నరేంద్రమోదీతో నేరుగా మాట్లాడాలనుకునే ఆసక్తి ఉంటే ఆన్‌లైన్‌లో వివరాలు నమోదు చేసుకోండి. సంబంధిత వివరాలను ప్రధానమంత్రి ‘పరీక్షా పే చర్చ’ యాప్‌లో వివరాలు ఇవ్వాల్సిందిగా విద్యా శాఖ అధికారులు ప్రకటించారు. వార్షిక పరీక్షల కంటే ముందు విద్యార్థుల్లో భయం, మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన ఉండడం సహజమే. అయితే వీటిని అధిగమించేందుకు ప్రధాని మోదీ 3 ఏళ్ల నుంచి పరీక్షలకు ముందు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో మీరూ పాల్గొనవచ్చు.

అందుకు ముందుగా ఏం చేయాలంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ.ఇన్నోవేట్‌ఇండియా.మైజీవోవి.ఇన్‌ (www.innovateindia.mygov.in) వెబ్‌సైట్​లో పార్టిసిపేట్‌ అనే బటన్‌పై క్లిక్‌చేసి విద్యార్థి, టీచర్, తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరైతో దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నారో వారికి చెందిన ఆప్షన్‌ ఎంచుకోవాలి. చరవాణి లేదా ఈ మెయిల్‌తో లాగిన్‌ అయి వివరాలను అందులో నమోదు చేసుకోవాలి. 2026వ సంవత్సరం జనవరి 11వ తేదీ లోపు రిజిస్ట్రేషన్​ను చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

వివరాలు నమోదు చేసుకున్న అనంతరం తెరపై కనిపించే చిన్న మల్టిపుల్‌ ఛాయిస్‌ (బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు)లో ఒక దానికి సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోవాలి. ప్రతిభ ఆధారంగా ప్రధానమంత్రితో మాట్లాడే అవకాశం కల్పిస్తారు. విజేతలకు ఎగ్జామ్‌ వారియర్స్‌ కిట్లను బహుమతిగా అందజేస్తారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అందరికీ ప్రశంసాపత్రాలను సైతం ఇస్తారు.

గతంలో: ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉండి పరీక్షలకు సిద్ధం కావాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విద్యార్థులకు ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. ఆరోగ‌్యంగా ఉన్నప్పుడే చదువుపై సరిగా దృష్టి పెట్టగలుగుతారని చెప్పారు. ఈ ఏడాది దిల్లీలోని సుందర్‌ నర్సరీలో ప్రధాని మోదీ "పరీక్షా పే చర్చ" కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన విద్యార్థులకు సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలని సలహాలు ఇచ్చారు. అలాగే పరీక్షలపై విద్యార్థుల అభిప్రాయాలను ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నారు.

ప్రధానితో ఒంగోలు విద్యార్థిని మాటామంతీ: ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ నిర్వహించిన 'పరీక్షా పే చర్చ'లో ఒంగోలు పీవీఆర్‌ మున్సిపల్‌ బాలికోన్నత పాఠశాలకు చెందిన పదో తరగతి విద్యార్థిని నగరికంటి సాయి సహస్ర పాల్గొన్నారు. దిల్లీలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ఆమె ప్రధానితో ముచ్చటించారు. చర్చలో భాగంగా ప్రకృతి, పచ్చదనానికి సంబంధించి ప్రధానిని ఆమె ప్రశ్నించారు.

మోదీ స్పందిస్తూ ప్రకృతిలో మొక్క తల్లితో సమానమన్నారు. మొక్కలు నాటి సంరక్షించుకోవడం అంటే తల్లిని గౌరవించుకోవడమేనని చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ‘ఏక్‌ పేడ్‌ మాకే నామ్‌’ కార్యక్రమం గురించి క్లుప్తంగా వివరించారు. విద్యార్థినితో పాటు పాఠశాల నుంచి ఒక ఉపాధ్యాయురాలు సైతం సహాయకురాలిగా దిల్లీ వెళ్లారు.

