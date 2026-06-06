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కడుపులో మంటతో బాధపడుతున్న యువత - అలవాట్లే అనారోగ్య కారణముంటున్న డాక్టర్లు

బిర్యానీ, డ్రింక్స్‌, ఫాస్ట్‌ఫుడ్స్​కు అలవాటు పడిన యవత - కొన్ని రోజుల తరువాత కడుపులో మంట - అనారోగ్య లక్షణాలకు అహారపు అలవాట్లే కారణమంటున్న డాక్టర్లు - ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని సూచన

Stomach Pain
Stomach Pain (Getty Image)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 6, 2026 at 2:03 PM IST

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Lifestyle Impact On Health : సూర్యాపేట జిల్లా మేళ్లచెరువుకు చెందిన నలుగురు యువకులు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి జగ్గయ్యపేట, కోదాడలకు కేవలం బిర్యానీ, ఇతర డ్రింక్స్‌, ఫాస్ట్‌ఫుడ్స్ కోసమే వచ్చేవారు. వారిలో ఇద్దరికి కడుపు, ఛాతీలో మంట వచ్చింది. దీంతో వారు డాక్టర్​ను సంప్రదించారు. జీర్ణకోశ సంబంధ వ్యాధిగా నిర్ధారించారు. జీవనశైలి, ఆహారం మార్చుకోకపోతే ప్రాణాలకే ముప్పు వస్తుందని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.

ఆహారపు అలవాట్లు, జీవన శైలే కారణం : అసలే వేసవి కాలం. ఎండకు ఒళ్లు కాలిపోతుందనే వారిలో యువతే అధికంగా ఉన్నారు. కానీ దాబాకు వెళ్లి ఫాస్ట్‌ఫుడ్‌, బిర్యానీలు తినడంలో వీరు ముందు వరుసలో ఉంటున్నారు. సాయంత్రం నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు ఇదే క్రమంగా సాగుతోంది. ఇదంతా బాగానే ఉంది. కానీ కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత కడుపులో మంట, పొట్టలో చురుకుపోట్లంటారు. రకరకాల జీర్ణకోశ సంబంధ సమస్యల్ని ముడి పెడుతూ హాస్పిటల్స్​ను వెళ్తున్నారు. ఇదంతా ఒక్కరోజుతో వచ్చింది కాదని, అనారోగ్య లక్షణాలకు కొన్ని రోజుల కిందటే బీజం పడి ఉంటుందని డాక్టర్లు అంటున్నారు. ఆహారపు అలవాట్లు, జీవన శైలే కారణమని అంటున్నారు.

పొట్టలో గాలిని నింపేసుకుంటున్న యువత : ప్రస్తుతమున్న రోజుల్లో యువతలో వేళకు తినే అలవాటు లేదని నిపుణలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. రకరకాల అలవాట్లతో ఒక పూట భోజనాన్ని స్కిప్‌ చేస్తున్నారు. ఆ స్థానంలో నాలుకకు రుచిగా అనిపించే జంక్‌ ఫుడ్‌ను ఆరగించేస్తున్నారు. అందులో అధిక మసాలాలు, నాణ్యతలేని అధిక నూనె తోడై ఈ వేసవికాలంలోని ఎండలకు జీర్ణ వ్యవస్థే తడబడుతోంది. వేళ తప్పించి తినేవారు కొందరు అయితే, చాలా వేగంగా తినే వారు మరికొందరు ఉన్నారు.

ముద్దలతో పాటే గాలినీ సైతం పొట్టలో నింపేసుకుంటారు. తిన్న తరువాత ఆపసోపాలతో బాధపడుతున్నారు. ఇంతటి మండుటెండల్లోనూ ఎనర్జీ, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్‌నే అధికంగా తాగేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కార్బొనేటెడ్‌ డ్రింక్సేనని, ఇవన్నీ దాహం తీరకపోగా అనారోగ్య కారకాలను కడుపులో జొప్పిస్తాయని డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు. అయినా బ్యాగుల్లోనే బాటిళ్లు పెట్టుకుని తిరుగుతున్నారు.

మద్యం తాగుతూ ప్యాషన్‌గా సిగరేట్లు కాలుస్తున్నారు : నేటి యువత నిద్రించడం, మేల్కొనడం రెండు కూడా ఆలస్యమే చేస్తున్నారు. ఉదయం నిద్ర లేచిన తరువాత వారు కనీస వ్యాయామం చేయడం లేదు. చాలా మంది చెమట చుక్క రాల్చడం లేదు. శారీరక శ్రమలేక తిన్న ఆహారం కూడా అరగని పరిస్థితి నెలకొంది. వెరసి జీర్ణక్రియ మందగిస్తుంది. ఒంట్లో నీరసంతో హాస్పటల్స్​ల బాట పడుతున్నారు. కడుపులో గ్యాస్ట్రిక్‌, మంట సమస్యలకు కారణాల్లో ధూమపానం, మద్యపానం ప్రధానమైనది. సిగరెట్, మద్యం, గుట్కా, బీడీ వంటివన్నీ ఈ సమస్యని సృష్టిస్తున్నాయి. నేటి యువత ఎక్కువ మంది మద్యం తాగుతూ ప్యాషన్‌గా సిగరెట్లు కాలుస్తున్నారని పలువురు అంటున్నారు. పొగతాగడం అనారోగ్యమని తెలిసినా మానసిక ఒత్తిడి అంటున్నారు యువత.

"గ్యాస్ట్రిక్‌ సమస్య యువతలో అధికమైంది. ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలి ఇందుకు ప్రధాన కారణం. ఇది నిత్యం వస్తుంటే డాక్టర్​ను తప్పకుండా కలవాలి. నూనె సంబంధ ఆహారం తక్కువగా తీసుకోవాలి. మనకు అవసరమైన నిద్రపోవాలి. ముఖ్యంగా ఒత్తిడికి చాలా దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం. నిర్లక్ష్యం చేస్తే కొన్ని రోజుల తరువాత తీవ్రం అధికమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆహారపు అలవాట్లలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు" - డాక్టరు అభిరాం, జనరల్‌ ఫిజీషియన్‌

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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జంక్​ఫుడ్ సమస్యలు
STOMACH PAIN
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