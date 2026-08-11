హోటళ్లలో కలుషితమైన ఆహారం తిన్నారా? - ఇక్కడ ఫిర్యాదు చేయండిలా?
రెస్టారెంట్లో కల్తీ ఆహారం బారిన పడ్డారా? - నాణ్యతలో ఇబ్బందులు పడ్డారా? - ఎవరికి ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలో తెలియడం లేదా? - అయితే ఈ సమాచారం మీకోసమే!
Published : August 11, 2026 at 2:57 PM IST
Complaint on Contaminated Food : బర్త్డే, మ్యారేజ్ డే ఫ్యామిలీతో సరదాగా గడపాలని, శుభకార్యాల సందర్భాల్లో, షాపింగ్ చేసి అలసిపోయి హోటల్లో తినాలని అనుకుంటారు. ఎంత బిల్లైన పర్లేదని వెళ్తుంటారు. ఇంట్లో వండుకొనేందుకు అవకాశం లేకనో, కొత్త కొత్త హోటళ్లలో ట్రై చేయాలనే ఉత్సాహం ఫుడ్ లవర్స్కి చాలా ఇబ్బందులు పెడుతుంది. కలుషితమైన ఆహారం తిని చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు తీవ్రమైన అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు. ఇలా నాణ్యత లేని భోజనానికి అధిక ధర చెల్లించడం వంటి అనుభవాలు మీకు ఎదురయ్యాయా? అయితే ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలో తెలియక లేదా నిస్సహాయతతో అసంతృప్తిగా తిరిగి వచ్చారా? మీలాంటి వారి కోసమే ఈ యాప్ రూపొందించారు. దీన్ని ఒకసారి ప్రయత్నించి చూడండి.
మీరు చేయవలసిన పని ఇదే : నాణ్యత లేని ఆహారానికి బిల్లులు చెల్లించాల్సి వచ్చినప్పుడు వినియోగదారులు వ్యాపార యజమానులతో వాదనలకు దిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అటువంటి ఘర్షణలకు దిగడానికి బదులుగా, మీరు 'ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా'కి ఫిర్యాదు చేయడం ద్వారా పరిష్కారాన్ని పొందవచ్చు. వినియోగదారులు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐకి చెందిన ఫుడ్ సేఫ్టీ కనెక్ట్ పోర్టల్ లేదా మొబైల్ యాప్తో ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
ఫిర్యాదు ఇలా చేయాలి : ముందుగా ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ అధికారిక పోర్టల్ అయిన ఫుడ్ సేఫ్టీ వెబ్సైట్ https://foscos.fssai.gov.in సందర్శించాలి. లేదా గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి మొబైల్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. పోర్టల్లోకి వెళ్లిన తర్వాత కన్జ్యూమర్ గ్రీవెన్స్ ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి. అందులో హోటల్ లేదా వ్యాపార సంస్థ పేరు, దాని చిరునామా, సమస్య మొదలైన వివరాలను క్లుప్తంగా వివరించి, సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి.
వర్తించే చట్టాలు ఇవే :
- ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ యాక్ట్, 2006
- బీఎన్ఎస్ సెక్షన్లు 275 - 276 : హానికరమైన లేదా విషపూరితమైన ఆహారానికి సంబంధించిన శిక్షలు
- ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏ సెక్షన్ 59 : తీవ్రమైన హాని లేదా మరణం సంభవించిన సందర్భాల్లో కఠినమైన శిక్షలు, భారీ జరిమానాలు
సాక్ష్యం చాలా ముఖ్యం :
- ఆహారాన్ని కొనుగోలు చేసిన బిల్లులు, ఫోటోలు, వీడియోలు తీయాలి.
- మీరు అనారోగ్యానికి గురైతే లేదా ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటే వైద్యుని నుంచి మెడికల్ రిపోర్ట్ తీసుకోవాలి.
- తీవ్రమైన అనారోగ్యం లేదా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయవచ్చు.
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