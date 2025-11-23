బ్యాంకు ఖాతాల్లో మూలుగుతోన్న రూ.కోట్ల డబ్బు - ఇలా ఈజీగా సొంతం చేసుకోండి
నల్గొండ జిల్లాలోని పదేళ్లకు పైగా లావాదేవీలు జరగని పలు బ్యాంకు ఖాతాలు - రూ.2.04 కోట్లు నగదు ఏళ్ల తరబడి బ్యాంకు ఖాతాల్లోనే - సొమ్మును తిరిగి పొందడానికి సూచనలిచ్చిన అధికారులు
Published : November 23, 2025 at 7:34 PM IST
Accounts With No Transactions In Nalgonda : ఇంట్లోని వ్యక్తులు మరణించాక చాలా మంది వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో నగదు లావాదేవీలు జరపకుండా నిరుపయోగంగా వదిలేస్తుంటారు. కుటుంబసభ్యులు వారి బ్యాంకు ఖాతాలో నగదు ఉన్నప్పటికీ దానిని ఎలా విడిపించాలో తెలియక అనేక అవస్థలు పడుతూ ఉంటారు. మరికొంత మంది వారి బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు తెలియక బ్యాంకులో డబ్బు దాచామనే సంగతినే మరిచిపోయి ఆ విషయాన్ని పట్టించుకోరు. ఇంకొంతమంది బ్యాంకుల్లో నగదు ఎంత కాలం ఉన్నప్పటికీ భద్రంగానే ఉంటుందని భావిస్తారు. పైగా వడ్డీ కలిసొస్తుందని పట్టించుకోవడం మానేస్తారు. దీంతో సంబంధిత బ్యాంకుల్లో నగదు లావాదేవీలు జరగకుండా సంవత్సరాల తరబడి ఉండిపోతోంది. ఈ విధంగా నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు రూ.2 కోట్లకు పైగానే నగదు ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
రూ.2.04 కోట్లు నగదు బ్యాంకుల్లోనే : నల్గొండ జిల్లాలోని వివిధ బ్యాంకుల్లో పదేళ్లకు పైగా లావాదేవీలు జరగని ఖాతాలు ఉన్నాయి. ఆయా ఖాతాల్లో రూ.2.04 కోట్ల నగదు మూలుగుతోంది. ఈ మొత్తాన్ని సంబంధిత వ్యక్తులు తిరిగి పొందేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అవకాశం కల్పించింది. ఈ రకంగా లావాదేవీలు నిర్వహించకుండా మిగిలిపోయిన బ్యాంకు ఖాతాల్లో ప్రజల వ్యక్తిగత ఖాతాలతో పాటు ప్రభుత్వ, వివిధ సంస్థల ఖాతాలు ఉన్నాయి. సంబంధిత వ్యక్తులు, కుటుంబ సభ్యులు ఈ సొమ్మును తిరిగి పొందడానికి ఆర్బీఐ సహాయ పడుతుంది. రెండేళ్ల నుంచి 10 ఏళ్లకు పైగా ఉన్న ఖాతాలకు సంబంధించి చట్టపరమైన వారసులు ఎప్పుడైనా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అని ఆర్బీఐ తెలిపింది.
కారణాలు అనేకం : జిల్లాలో వివిధ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో ఖాతాలు ఉన్నాయి. ఖాతాదారులు మృతి చెందడం, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల కింద వీటిని ఉంచడం, బ్యాంకుల్లో నగదుకు గ్యారంటీ ఉంటుందన్న దీమాతో అలానే వదిలేస్తున్నారు. బ్యాంకుల్లో ఖాతా తెరిచినప్పుడు నామినీ వివరాలు నమోదు చేయకపోవడంతో ఆ మొత్తం ఎవరికీ రాకుండా అలాగే ఉండిపోయింది. బ్యాంకులో డబ్బు జమ చేసి మృతి చెందాక సంబంధిత వ్యక్తి బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు తెలియకపోవడం ఇంకో కారణం. సరైన పత్రాలు లేకపోవడం, చిరునామాల్లో తప్పులు దొర్లడం లాంటి వాటితో నిల్వలు పేరుకుపోయాయి.
వాటిని ఇలా పొందవచ్చు :
- సంబంధిత బ్యాంకు ఖాతాదారులు అసలైన ధ్రువపత్రాలు ఇచ్చి నగదు తీసుకోవచ్చు.
- బ్యాంకు ఖాతాదారులు చనిపోతే వారికి సంబంధించిన మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం చూపి కుటుంబసభ్యుల అంగీకార పత్రాన్ని తీసుకెళ్లి నామినీలు డబ్బు తీసుకునే సదుపాయాన్ని ఆర్బీఐ కల్పించింది.
- ఖాతాదారుడు ఉంటే సంబంధిత పత్రాలు తీసుకెళ్లి ఈ-కేవైసీ చేయించుకోవడం ద్వారా ఖాతాను పునరుద్దరించుకోవచ్చు.
- మీ రెగ్యులర్ బ్రాంచి కాకపోయినా, ఏదైనా సమీప బ్యాంక్ ఖాతా బ్రాంచ్ను సంప్రదించవచ్చు.
- కేవైసీ పత్రాలతో (ఆధార్, పాస్పోర్ట్, ఓటర్ ఐడీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్)లో ఏదైనా ఒక దానిని ఫారంతో సమర్పించాలి.
- ధ్రువీకరణ తర్వాత మీ డబ్బుని వడ్డీతో సహా స్వీకరించవచ్చు.
నల్గొండ జిల్లాలోని ఖాతాల వివరాలు :
- రూ.లక్షకు పైగా నగదు ఉన్న ఖాతాలు : 400
- రూ.లక్ష లోపు ఉన్న ఖాతాలు : 26
- బ్యాంకుల్లో లావాదేవీలు జరగని సొమ్ము మొత్తం : 2.04 కోట్లు
