ETV Bharat / state

మొక్కలకు సరిగ్గా నీరు పెట్టడం ఎలా? - ఈ తప్పులు చేస్తే అవి చనిపోయే అవకాశం!

మన ఇంటికి అందం, ఆహ్లాదాన్ని ఇస్తున్న మొక్కలు - మొక్కలకు నీరు పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం - సాధారణంగా చేసే ఆరు ప్రధాన తప్పులను తెలుసుకుందాం!

How to Water Plants Properly
How to Water Plants Properly (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 12, 2026 at 4:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

How to Water Plants Properly in Telugu : ఇంట్లో పెరిగే మొక్కలు మన ఇంటికి అందాన్ని మాత్రమే కాదు, ఆహ్లాదాన్ని కూడా తీసుకొస్తాయి. అయితే వాటి సంరక్షణలో చిన్న చిన్న పొరపాట్లు పెద్ద నష్టాలకు దారితీస్తాయి. ముఖ్యంగా నీరు పెట్టే విషయంలో చేసే తప్పులు మొక్కలను నెమ్మదిగా బలహీనపరచి చివరికి చంపేస్తాయి. చాలాసార్లు మనం మంచి ఉద్దేశంతో ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపినా, అదే మొక్కకు హానికరంగా మారుతుంది. అందుకే మొక్కలకు నీరు పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. ఇప్పుడు ప్రజలు సాధారణంగా చేసే ఆరు ప్రధాన తప్పులను తెలుసుకుందాం!

అధికంగా నీరు పెట్టడం : ఇంట్లో పెరిగే మొక్కలకు అత్యంత సాధారణంగా జరిగే పొరపాటు అధికంగా నీరు పోయడం. చాలామంది నేల తేమను తనిఖీ చేయకుండా ప్రతిరోజూ పోస్తుంటారు. అయితే ప్రతి మొక్కకు అవసరమైన నీటి పరిమాణం వేరువేరుగా ఉంటుంది. నేల ఎప్పుడూ తడిగా ఉంటే వేర్లు ఆక్సిజన్‌ను అందుకోలేక కుళ్లిపోతాయి. దీనివల్ల ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారడం, మొక్క వాడిపోవడం జరుగుతుంది.

చిట్కా : నీరు పెట్టే ముందు పైభాగంలోని ఒకటి లేదా రెండు అంగుళాల నేల పొడిగా ఉందో లేదో వేళ్లతో చూసి నిర్ధారించుకోవాలి.

తరచుగా కానీ లోతుగా నీరు పెట్టకపోవడం : కొంతమంది తరచూ కొద్దికొద్దిగా నీరు పోస్తారు. ఇది పైభాగం మాత్రమే తడిపి లోతైన వేర్లకు తేమ అందించదు. దీంతో మొక్క నిస్సారమైన మూల వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేస్తుంది. బయటికి బాగానే కనిపించినా, దీర్ఘకాలంలో అది బలహీనపడుతుంది.

చిట్కా : నేల పైభాగం ఎండిపోయిన తర్వాత సమృద్ధిగా నీరు పోసి, డ్రైనేజ్ రంధ్రాల ద్వారా కొంత నీరు బయటకు రావడం వరకు వేయాలి. ఆ తర్వాత సాసర్‌లో చేరిన అదనపు నీటిని పారబోసాలి.

ఐస్ క్యూబ్‌లను ఉపయోగించడం : ప్రత్యేకంగా ఆర్కిడ్‌లకు ఐస్ క్యూబ్‌లు వేయడం ఒక పాత నమ్మకం. కానీ చాలా ఇంటి మొక్కలు ఉష్ణమండల ప్రాంతాలకు చెందినవి. వాటి వేర్లు చల్లదనాన్ని తట్టుకోలేవు. ఐస్ క్యూబ్‌లు వేయడం వల్ల వేర్లకు కోల్డ్ షాక్ కలిగి దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. అంతేకాక, రెండు ఐస్ క్యూబ్‌లు సరిపడా నీటిని కూడా అందించవు.

చిట్కా : గది ఉష్ణోగ్రతలోని నీటిని సాధారణంగా పోయడం ఉత్తమం.

నేల రకాన్ని పట్టించుకోకపోవడం : ప్రతి నేల ఒకేలా ఉండదు. కొబ్బరి పీట, ఇసుక మిశ్రమం, సాధారణ కుండీ మట్టి-ఇవి తేమను నిల్వచేసే సామర్థ్యంలో భిన్నంగా ఉంటాయి. దట్టమైన నేల నెమ్మదిగా ఎండిపోతే, ముదురు లేదా బాగా డ్రైన్ అయ్యే మట్టి త్వరగా ఎండిపోతుంది. అందువల్ల అన్ని మొక్కలకు ఒకే షెడ్యూల్ ప్రకారం నీరు పోయడం సరికాదు.

చిట్కా : నేల రకాన్ని అర్థం చేసుకొని నీటి వ్యవధిని నిర్ణయించాలి. ఎప్పుడూ ముందుగా తేమను తనిఖీ చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి.

డ్రైనేజీ రంధ్రాలు లేని కుండీలు ఉపయోగించడం : అలంకార కుండీలు అందంగా కనిపించినా, వాటిలో డ్రైనేజీ రంధ్రాలు లేకపోతే నీరు కింద నిల్వవుతుంది. ఇది వేర్లు కుళ్లిపోవడానికి ప్రధాన కారణం. నీరు బయటకు వెళ్లే మార్గం లేకపోతే, మొక్క ఎప్పుడూ తడిలోనే ఉంటుంది.

చిట్కా : ఇప్పటికే రంధ్రాలు లేని కుండీలో నాటినట్లయితే, వెంటనే దానిని రంధ్రాలు ఉన్న కుండీలోకి మార్చాలి లేదా ప్రస్తుత కుండీలో రంధ్రాలు వేయాలి. ఇది మొక్క ఆరోగ్యానికి అత్యంత ముఖ్యమైన దశ.

ఎక్కువకాలం నీరు పెట్టకపోయి ఒక్కసారిగా ఎక్కువగా పోయడం : బిజీగా ఉండటం వల్ల కొన్నిసార్లు మొక్కలకు వారాల తరబడి నీరు పెట్టడం మరిచిపోతాం. ఆ తర్వాత గుర్తొచ్చినప్పుడు ఒకేసారి అధికంగా నీరు పోస్తాం. ఇది మొక్కకు మరింత హానికరం. పొడిగా మారిన వేర్లు ఒక్కసారిగా అధిక తేమను తట్టుకోలేవు. ఆకులు వాడిపోవడం లేదా క్రంచీగా మారడం కనిపిస్తుంది.

చిట్కా : ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని రోజులకు ఒకసారి మితంగా నీరు పోసి క్రమంగా తేమను తిరిగి ఇవ్వాలి.

"ఇంట్లో పెంచుకునే మొక్కల విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే మొక్కలు అందంతో పాటు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. నీరు పెట్టే ముందు పై భాగంలోని ఒకటి లేదా రెండు అంగుళాల నేల పొడిగా ఉందో లేదో వేళ్లతో చూసి నిర్ధారించుకోవాలి. గది ఉష్ణోగ్రతలోని నీటిని సాధారణంగా పోయడం ఉత్తమం. కొన్ని రోజులకు ఒకసారి మితంగా నీరు పోసి క్రమంగా తేమను తిరిగి ఇవ్వాలి."-నరేందర్ రెడ్డి, ఉద్యానవన అధికారి

చలికాలంలో మొక్కలు ఆరోగ్యంగా ఉండి ఏపుగా పెరగాలా? - ఈ టిప్స్​ మేలు చేస్తాయట!

TAGGED:

మొక్కలకు సరిగ్గా నీరు పెట్టడం ఎలా
HOW TO WATER PLANTS PROPERLY
HOW TO PROTECT HOUSE PLANTS
TIPS FOR KEEPING PLANTS HEALTHY
HOUSEPLANT WATERING MISTAKES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.