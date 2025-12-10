షార్ట్స్, రీల్స్ మాత్రమే కాదు - సరిగ్గా వాడితే అద్భుత అస్త్రంగా సోషల్ మీడియా
విద్యార్థుల్లో పెరుగుతున్న సోషల్ మీడియా వినియోగం - సెల్ఫోన్కు బానిసలై సమయాన్ని వృథా చేస్తున్న కొందరు విద్యార్థులు - నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచుకుంటూ ఉద్యోగావకాశాలను పెంచుకుంటున్న మరికొందరు
Published : December 10, 2025 at 4:36 PM IST
Using Social Media In Right Way : సోషల్ మీడియా ప్రపంచానికి వేదికగా మారింది. ఎంతో మంది దీనిని వినియోగించుకుని కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకుంటున్నారు. అనేక అవకాశాలు పొంది జీవితంలో స్థిరపడుతున్నారు. అయితే ఇది నాణేనికి ఒకవైపు మాత్రమే. ఇంకొంతమంది విషయంలో ఇదొక వ్యసనంగా మారింది. జీవనశైలిలో అంతర్భాగమై వారి అభివృద్ధికి ఆటంకంగా నిలుస్తోంది. అయితే దీనిని సరైన పద్ధతిలో ఉపయోగించుకుంటే చదువులోనూ, కెరియర్ నిర్మాణంలోనూ ఇది ఎంతగానో దోహదపడుతుంది.
విద్యార్థుల్లో సోషల్ మీడియా వినియోగం బాగా పెరిగింది. చాలా మంది ఇందులోనే పూర్తిగా లీనమై సమయాన్ని వృథా చేసుకుంటున్నారు. కొంత మంది వ్యసనాలకు బానిసలవుతుండగా మరికొంత మంది సైబర్ మోసాలకూ బలవుతున్నారు. దీంతో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఎంతో ఆవేదన చెందుతున్నారు. కొన్ని సర్వేల ప్రకారం 69% టీజేజర్లు తమ భావాలను తెలియజేయడానికి సోషల్ మీడియాను వేదికగా చేసుకుంటున్నారు. ఈ అలవాటును విద్యకు ఉపయోగపడే విధంగా మలచుకోవాలి.
వ్యసనంగా సోషల్ మీడియా : ఓ విద్యార్థిని ఎనిమిదో తరగతి చదువుతోంది. తనకి బొమ్మలు గీయడం అంటే చాలా ఇష్టం. దీంతో పాఠశాలలో ఎన్నో బహుమతులు గెలుచుకుంది. అయితే మెల్లిగా ఇన్స్టాగ్రామ్కు అలవాటైంది. బడి నుంచి రాగానే రీల్స్ చూస్తూ సమయాన్ని గడిపేది. దీంతో తనకెంతో ఇష్టమైన బొమ్మలేయడాన్ని పక్కన పెట్టేసింది. అమ్మానాన్నలు మందలిస్తే ఏడుస్తుంది. ఆమెకు అప్పటికే ఫోన్ చూడటం వ్యసనమైపోయింది.
సానుకూల ప్రభావం : ప్రస్తుత విద్యా వ్యవస్థలో స్మార్ట్ఫోన్లు, ట్యాబ్లెట్లు, ల్యాప్టాప్లు, కంప్యూటర్లను విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్నారు. విద్యార్థులకు సమాచారాన్ని అందుబాటులో ఉంచుతూ యూట్యూబ్ మొదలైన వేదికల ద్వారా వీడియో పాఠాలు విని, అర్థం చేసుకోవడం ఎంతో సులువైంది. వీటి ద్వారా వేగంగా సమాచారం తెలుసుకుని నేర్చుకుంటున్నారు. మారుమూల గ్రామాల్లో ఉంటూ ఆన్లైన్లో క్లాసులు క్లాసులు విని ఉద్యోగాలు పొందినవారూ ఉన్నారు.
నైపుణ్యాలకు మెరుగులు : మనకు ఇష్టమైన పనే చేస్తూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకోవచ్చు. అజయ్కు డ్రాయింగ్ అంటే ఇష్టం. వేసవి సెలవుల్లో స్మార్ట్ఫోన్ తన చేతికి వచ్చాక డ్రాయింగ్పై దృష్టి తగ్గింది. అయితే వాళ్ల అమ్మ ఫోన్ వాడకుండా ఆంక్షలు పెట్టినప్పటికీ దారి మళ్లించలేకపోయింది. బాగా ఆలోచించి ఫోన్లో తన డ్రాయింగ్స్ అప్లోడ్ చెయ్యమని సూచించింది.
ఆ రకంగా మొదలైన అజయ్ డ్రాయింగ్ పోస్టులకు విశేష ఆదరణ లభించింది. దీంతో వాటి ద్వారా ఓవైపు ఆదాయం పొందుతూనే మరోవైపు చదువును కొనసాగిస్తున్నాడు. దీని వల్ల అతడిలో ఆత్మ విశ్వాసం పెరిగి నైపుణ్యాలను మెరుగు పరుచుకోవడంపై దృష్టి సారించాడు. అనవసరమైన వాటికి ఉపయోగించకుండా నైపుణ్యాలు ప్రదర్శించడం, అభిరుచులను వ్యక్తపరచడం, ఆన్లైన్ ద్వారా నేర్చుకోవడం, నెట్వర్క్ పెంచుకోవడం వంటి విషయాలకోసం సామాజిక మాధ్యమాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
ఉద్యోగావకాశాల్లోనూ : కొన్ని సంస్థలు ఉద్యోగుల ఎంపికలో అభ్యర్థుల సామాజిక మాధ్యమాల ఖాతాల వివరాలూ అడుగుతున్నాయి. వాటి ద్వారా వాళ్ల నెట్వర్క్, ట్రోల్స్, పోస్టులు వారి సొంత బ్రాండ్ ఇలాంటివన్నీ తనిఖీ చేస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో ఉన్న తీరునుబట్టి వారు ఉద్యోగాలకు అర్హులా కాదా అని నిర్ణయిస్తున్నాయి. మంచి పేరు ఉంటే సంస్థకూ ప్రయోజనమే అని అలాంటి వారినే ఎంచుకుంటున్నాయి.
డిజిటల్ అక్షరాస్యత : బ్రాండ్ మార్కెటింగ్, సోషల్ మీడియా ఎస్ఈవోల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుంటే భవిష్యత్తులో అనేక అవకాశాలను అందుకోవచ్చు. సోషల్ మీడియా సంస్థలు వేదికల్లో సేవలూ అందించవచ్చు. మంచి కంటెంట్ అందించినవారు ఇన్ఫ్లూయెన్సర్గా మారి సంపాదిస్తూ సంతృప్తిని పొందవచ్చు. సోషల్ మీడియాను ఎందుకోసం ఉపయోగిస్తున్నామో కీలకం. దాన్ని ఉపయోగకరంగా మార్చుకుంటే అస్త్రంగా మారుతుంది.
సైబర్ మోసాలకూ గురికావచ్చు : అలా కాకుండా వినోద సాధనంగా వాడితే బద్ధకస్తులు, వ్యసనపరులుగా మార్చేస్తుంది. అంతే కాకుండా సైబర్ మోసాలకూ గురికావచ్చు. మానసికంగానూ ఎంతో ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. చదువులోనూ వెనకబడిపోతారు. ఆరోగ్య సమస్యలూ మొదలవుతాయి. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని సోషల్ మీడియాను ఉపయోగకరంగా మలచుకోవాలి. అవసరం లేని కంటెంట్ రాకుండా ఫోన్ను నియంత్రించుకోవాలి. అటువంటి వాటి జోలికి వెళ్లకుండా మనసును అధీనంలో ఉంచుకోవాలి.
