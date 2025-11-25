ETV Bharat / state

హాయ్​ జియో "నా ఫ్లైట్​​ సరైన​ సమయానికే వస్తోందా?" - ఒక్క మెసేజ్​తో పూర్తి సమాచారం

విమాన ప్రయాణికులు ఆఖరి నిమిషాల్లోనూ హడావుడి లేకుండా ప్రాయాణం - ఫ్లైట్​ సమాచారం తెలుసుకునేందుకు ప్రత్యేక చాట్​బాట్​ - శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో సేవలు ప్రారంభం

Chatbot For Flight Journey
Chatbot For Flight Journey (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 25, 2025 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Chatbot For Flight Journey : ఆధునిక సాంకేతికత రోజురోజూకూ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఏఐ ఎప్పటికప్పుడు తన సత్తా చాటుకుంటోంది. నిద్రలేచింది మొదలు పడుకునే వారకూ ఏఐ అనేక విధాలుగా సహకరిస్తోంది. చాట్​జీపీటీ వంటి చాట్​బాట్స్​ వచ్చిన తర్వాత ప్రజల్లో ఏఐపై అవగాహన ఏర్పడింది. రోజురోజూకీ వాటి వాడకం విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఏ చిన్న సందేహం వచ్చినా ఒక స్నేహితుడిలా మనం అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకూ సమాధానం ఇస్తుంది.

"హాయ్​ జియో ఎయిర్​పోర్టుకు దగ్గరలో ఉన్నాను. ముంబయికి వెళ్తున్నాను. నా ఫ్లైట్​ సరైన సమయానికే వస్తోందా? చెకిన్​లో ఏమైనా మార్పులున్నాయా?" అని ఓ వ్యక్తి ప్రశ్నించగా దానికి సమాధానంగా "హలో సర్ మీరు వెళ్లాల్సిన విమానం సరైన సమయానికే వస్తోంది. కంగారు పడకుండా చెకిన్ కౌంటర్ల వద్దకు వెళ్లండి ఆయా కౌంటర్ల వద్ద రద్దీ సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తాం" అని ఏఐ సమాధానం ఇచ్చింది. ఇది శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి వస్తున్న ప్రయాణికులు వాట్సప్ చాట్​బాట్​ మధ్య జరిగిన సంభాషణ.

ఫ్లైట్​ సమాచారం తెలుసుకునేందుకు : విమాన ప్రయాణికులు ఆఖరి నిమిషంలో హడావుడి పడకుండా వారికి ఈ సేవలు అందిస్తున్నారు. కొద్దిరోజుల క్రితం ప్రారంభించిన జియో (వాట్సప్) నంబరును రోజూ వందలమంది వినియోగించుకుంటున్నారు. శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి రోజూ 80 అంతర్జాతీయ, 278 దేశీయ విమానాలు ప్రయాణికులకు సేవలను అందిస్తున్నాయి. విమానాశ్రయానికి బయలుదేరే ప్రయాణికులు ట్రాఫిక్​జామ్​లో ఇరుక్కుపోయినా, వాహనం ఏదైనా సమస్య వచ్చినా ఫ్లైట్​ సమాచారం తెలుసుకునేందుకు ఈ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఏకకాలంలో వందమంది వాట్సప్​ నంబర్లకు సందేశం పంపినా ఈ ఏఐ దానిని ప్రాసెస్​ చేసి క్షణాల్లో అందరికీ సమాధానం చెబుతుంది.

Jio Chatbot For Flight Journey
హాయ్​ జియో "నా ఫ్లైట్​​ సరైన​ సమయానికే వస్తోందా?" - ఒక్క మెసేజ్​తో పూర్తి సమాచారం (Eenadu)

జియో చాట్​బాట్ : కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సహకారంతో పనిచేసే ఈ జియో చాట్​బాట్​ నంబరు 6262686565. ఈ వాట్సప్ నంబరుతో పాటు ప్రయాణికుల టెర్మినల్ ప్రాంతాల్లో ఉంచిన బోర్డులపై ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్​ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా సమాచారాన్ని పొందేందుకు అవకాశం ఉంది.

అనేక రంగాలలో ఏఐ వినియోగం : ఏఐ అనువర్తనాలను ఇప్పటికే ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఆర్థిక రంగం, తయారీ పరిశ్రమ, ఆటోమొబైల్, వినోద రంగాల్లో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. రోగ నిర్ధారణ, పర్యవేక్షణ, డేటా విశ్లేషణ లాంటి అప్లికేషన్లు వ్యాపారాలను పూర్తిగా మార్చేస్తున్నాయి. ఏఐలో నైతికత ముఖ్యమైన అంశం. ఇది వివక్ష లేకుండా, సమర్థంగా, సమానంగా పనిచేసేలా చూసుకోవాలి. కృత్రిమ మేధ ప్రధాన ఇంధనం డేటా. ఇది ఎంత ఎక్కువ నాణ్యమైన సమాచారాన్ని పొందుతుందో అంత బలమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. డేటా సేకరణ, శుద్ధి, విశ్లేషణ లాంటి దశలు ఏఐ అభివృద్ధిలో కీలకం.

జనరేటివ్ ఏఐ :

  • జనరేటివ్ ఏఐ మోడళ్లు కొత్త కంటెంట్​ను రూపొందించడంలో నైపుణ్యంలో ఉంటాయి. ఉదాహరణకు జీపీటీ - 4 లాంటి మోడళ్లు గెలాక్సీ అప్లికేషన్​లలో టెక్ట్స్ రూపొందించగలవు.
  • కొత్త డిజైన్లు, కళలు, ప్రాజెక్టులను సృష్టించగలదు. ఇది కళాకారులు, డిజైనర్లు, సృజనాత్మక రంగాల్లో పని చేసే వారికి గొప్ప సాధనంగా మారుతోంది.
  • ఆల్​ఈ, మిడ్​జర్నీ లాంటి సాధనాలు జనరేటివ్ ఏఐ ద్వారా చిత్రాలూ, డిజైన్లను రూపొందించడానికి ఉపకరిస్తాయి. విద్యార్థులు వీటిని వాడి క్రియేటివ్​ ప్రాజెక్టులు చేయవచ్చు.

