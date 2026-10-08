వంటింట్లో ఏర్పడే చెత్తతో ఆదాయ మార్గం - సేంద్రీయ ఎరువులు, బయోగ్యాస్ తయారీ
వంటగది వ్యర్థాలను బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి, సేంద్రీయ ఎరువులు, వాడిన వంట నూనెను అమ్మడం, పశువుల మేతను ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా ఆదాయ వనరుగా మార్చుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఖర్చులు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
Published : October 8, 2026 at 3:24 PM IST
Income from Kitchen Wastage : బాధ్యతాయుతంగా పనిచేస్తే వంటగది వ్యర్థాలను ఆదాయ వనరుగా మార్చుకోవచ్చు. ఆహార వ్యర్థాలను వంటగ్యాస్, మొక్కలకు సేంద్రీయ ఎరువును ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. మిగిలిపోయిన కూరగాయల ముక్కలు, పండ్ల తొక్కలు, టీ పొడి, గుడ్ల పెంకులు వంటి వంటగది వ్యర్థాలను ఉపయోగించి ఇంట్లోనే సహజసిద్ధమైన కంపోస్ట్ ఎరువును తయారు చేయవచ్చు. రసాయనాలు లేని సేంద్రీయ ఎరువులకు మార్కెట్లో చాలా డిమాండ్ ఉంది. ఈ ఎరువును ప్యాకెట్లలో ప్యాక్ చేసి నర్సరీలకు, ఇళ్లలో మొక్కలు పెంచే వారికి మంచి ధరకు అమ్మవచ్చు.
నిత్య జీవితంలో ఇలా చేయడం ద్వారా యజమాని వ్యర్థాలను తరలించే ఖర్చులను ఆదా చేసుకుంటారు. ఆహార వ్యర్థాలను వంటగ్యాస్, సేంద్రీయ ఎరువుగా మార్చే బయోమీథేనైజేషన్ ప్లాంట్ ద్వారా ఇదంతా సాధ్యమవుతుంది. ఈ విధానాన్ని అవలంభించడం ద్వారా రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు, ఫంక్షన్ హాళ్లు, కేటరింగ్ కేంద్రాలు తమకు తాము ప్రయోజనం చేకూర్చుకోవడంతో పాటు పర్యావరణ శ్రేయస్సుకు కూడా దోహదపడతాయి. మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (ఎంఎంసీ) ఈ కార్యక్రమాన్ని చురుకుగా ప్రోత్సహిస్తోంది.
సీఎస్ఐఆర్ - ఐఐసీటీ టెక్నాలజీ
అనరోబిక్ గ్యాస్ లిఫ్ట్ రియాక్టర్ (ఏజీఆర్) టెక్నాలజీని కొన్ని సంవత్సరాల కిందట హైదరాబాద్లో సీఎస్ఐఆర్ - ఐఐసీటీ అభివృద్ధి చేసింది. ప్రతిరోజూ పది టన్నుల కూరగాయల వ్యర్థాలను బయోగ్యాస్గా మార్చగల సామర్థ్యం ఉన్న ప్లాంట్ను బోయినపల్లి రైతు బజార్లో ఏర్పాటు చేశారు. అయితే నిర్వహణ లోపం కారణంగా అక్కడ కార్యకలాపాలు నిలిచిపోయాయి. ఖార్ ఎనర్జీ ఆప్టిమైజర్స్ సీఈఓ కేఎల్ఎన్ రాజు ఇదే సాంకేతికతను ఉపయోగించి తాము చిన్న తరహా బయోమీథేనైజేషన్ ప్లాంట్లను అభివృద్ధి చేశామని, ఇవి రోజుకు 5,000 కిలో గ్రాముల వ్యర్థాలను ఎరువుగా, గ్యాస్గా మార్చగలవని ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు.
ఈ ప్లాంట్లను తనిఖీ చేసి సానుకూల ఫలితాలను గమనించిన తర్వాత ఎంఎంసీ కమిషనర్ వినయ్ కృష్ణారెడ్డి యాజమాన్యాలను ఇలాంటి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయాలని, తద్వారా వారి సొంత వ్యర్థాలను విలువైన వనరుగా మార్చుకోవాలని కోరుతున్నారు.
ఇలా పనిచేస్తుంది
వంటగది వ్యర్థాలను క్రషర్లో ముక్కలు చేసి డైజెస్టర్ డ్రమ్ములోకి పంపిస్తారు. గాలి చొరబడని ఈ డ్రమ్లో ఉండే ప్రత్యేక బ్యాక్టీరియా ఆహార వ్యర్థాలను విచ్ఛిన్నం చేసి, వంటగ్యాస్, ద్రవ ఎరువును ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ప్లాంట్లను హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో, అలాగే గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, పెద్ద అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లలో ఏర్పాటు చేయవచ్చు.
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