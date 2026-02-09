ETV Bharat / state

మీ మొబైల్​ పోయిందా? - ఇలా చేస్తే ఇట్టే దొరుకుతుంది - కానీ? అదొక్కటే సమస్య

చోరీకి గురైన లేదా పోగొట్టుకున్న ఫోన్​కు గుర్తించేందుకు సీఈఐఆర్‌ పోర్టల్‌ను ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర ప్రభుత్వం - ఈ వ్యవస్థలో సిబ్బంది చేతివాటం ప్రదర్శిస్తున్నారని ఆరోపణలు - సీఈఐఆర్‌ పోర్టల్‌ ఎలా పని చేస్తుందంటే?

FIND MY PHONE BY CEIR
FIND MY PHONE BY CEIR (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 9, 2026 at 7:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Central Equipment Identity Register (CEIR) : నేటి డిజిటల్‌ యుగంలో మొబైల్‌ ఫోన్‌ మన జీవితంలో భాగంగా మారింది. వ్యక్తిగత సమాచారం, బ్యాంకింగ్‌ లావాదేవీలు, పాన్‌, ఆధార్‌, సోషల్‌ మీడియా ఖాతాలు అన్నీ మొబైల్‌లోనే ఉంటున్నాయి. అలాంటి మొబైల్‌ చోరీకి గురైతే లేదా పోగొట్టుకుంటే కేవలం ఆర్థిక నష్టం మాత్రమే కాకుండా గోప్యతకు కూడా ముప్పు ఏర్పడుతుంది. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సీఈఐఆర్‌ (సెంట్రల్‌ ఈక్విప్‌మెంట్‌ ఐడెంటిటీ రిజిస్టర్‌) అనే పోర్టల్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. కానీ కొందరు సిబ్బంది చేతివాటం వల్ల ఈ మంచి వ్యవస్థపైనే నమ్మకం దెబ్బతింటోంది. అందుకు రెండు ఘటనలు ఇవే

బస్టాండ్‌లో చోరీ : ఓ వ్యాపారవేత్త బస్టాండ్‌లో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో రూ.55 వేల విలువైన మొబైల్‌ ఫోన్‌ చోరీకి గురైంది. వెంటనే ఆన్‌లైన్‌లో సీఈఐఆర్‌ పోర్టల్‌లో దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత సంబంధిత ఠాణా నుంచి కానిస్టేబుల్‌ ఫోన్‌ చేసి, "మీ ఫోన్‌ గుర్తించాం" అంటూ ఠాణాకు పిలిపించారు. అక్కడికి వెళ్లిన బాధితుడికి, చోరీ చేసిన ఫోన్‌ను మరో వ్యక్తి కొనుగోలు చేసి వాడుతున్నాడని చెప్పారు. ఆ వ్యక్తి నుంచి ఫోన్‌ను రికవరీ చేయాలంటే కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి డబ్బులు అడుగుతున్నాడని పేర్కొన్నారు. పరిస్థితుల ఒత్తిడిలో బాధితుడు రూ.2 వేల నగదు చెల్లించాల్సి వచ్చింది.

మహిళ ఫోన్‌కు కొరియర్‌ ఖర్చు పేరుతో వసూళ్లు : వరంగల్‌ నగరానికి చెందిన ఓ మహిళ రూ.20 వేల విలువైన మొబైల్‌ ఫోన్‌ను పోగొట్టుకున్నారు. మీ సేవ ద్వారా సీఈఐఆర్‌ పోర్టల్‌లో దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. నెల రోజుల తర్వాత సంబంధిత ఠాణా సిబ్బంది ఫోన్‌ చేసి ఠాణాకు పిలిపించారు. "మీ ఫోన్‌ హైదరాబాద్‌లో గుర్తించాం. అక్కడి నుంచి తెప్పించాలంటే కొరియర్‌ ఖర్చు అవుతుంది" అంటూ రూ.1000 నుంచి రూ.1500 వరకు బలవంతంగా వసూలు చేసినట్లు బాధితురాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

సీఈఐఆర్‌ పోర్టల్‌ ఎలా పని చేస్తుందంటే? : మొబైల్‌ పోయిన వెంటనే వినియోగదారు https://www.ceir.gov.in వెబ్‌సైట్‌లోకి వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయాలి. ఫిర్యాదు సమయంలో మొబైల్‌ IMEI నంబర్‌, పోలీస్‌ ఫిర్యాదు వివరాలు, ప్రత్యామ్నాయ మొబైల్‌ నంబర్‌ వంటి సమాచారం ఇవ్వాలి. ఫిర్యాదు నమోదైన తర్వాత ఆ మొబైల్‌ దేశవ్యాప్తంగా బ్లాక్‌ చేయబడుతుంది. తర్వాత అదే మొబైల్‌ ఎక్కడైనా యాక్టివ్‌ అయితే, వ్యవస్థ ద్వారా సమాచారం అందుతుంది.

మొబైల్‌ను తిరిగి పొందే అవకాశం : సీఈఐఆర్‌ పోర్టల్‌ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, కేవలం బ్లాక్‌ చేయడమే కాకుండా మొబైల్‌ తిరిగి దొరికే అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తుంది. చోరీ అయిన మొబైల్‌లో కొత్త సిమ్‌ వాడితే, దాని లొకేషన్‌ ఆధారంగా సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం అందుతుంది. తద్వారా పోలీసులు మొబైల్‌ను గుర్తించి యజమానికి అప్పగించే అవకాశం ఉంటుంది.

సీఈఐఆర్‌ ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటంటే? :

  • మొబైల్‌ చోరీలపై నియంత్రణ
  • వినియోగదారుల వ్యక్తిగత సమాచారం భద్రత
  • అక్రమ కార్యకలాపాలకు మొబైళ్ల వినియోగం తగ్గింపు
  • దేశవ్యాప్తంగా ఒకే విధమైన వ్యవస్థ
  • ఆన్‌లైన్‌లోనే సులభంగా ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం

ఉన్నతాధికారులు స్పందించాలంటూ విజ్ఞప్తి : సీఈఐఆర్‌ పోర్టల్‌ సేవలు పూర్తిగా ఉచితమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసినా, వాస్తవ పరిస్థితి భిన్నంగా ఉందని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. అక్రమ వసూళ్లపై పోలీసు ఉన్నతాధికారులు తక్షణమే స్పందించి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు. అప్పుడే ఈ పోర్టల్‌పై ప్రజలకు మళ్లీ నమ్మకం పెరుగుతుందని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"మొబైల్‌ చోరీ బాధితులకు ఆశాకిరణంగా మారిన సీఈఐఆర్‌ పోర్టల్‌ కొందరి చేతుల్లో దోపిడీ సాధనంగా మారకూడదు. మంచి ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చిన పథకం చెడ్డ పేరును మూటగట్టుకోకుండా, ప్రభుత్వం పర్యవేక్షణ పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే సీఈఐఆర్‌ నిజంగా ప్రజల రక్షణకు కవచంగా నిలుస్తుంది."- బాధితులు

ఫోన్​ పోయిందా? - ఈ వెబ్​సైట్లో రిజిస్టర్​ చేస్తే ఈజీగా దొరికేస్తుంది

TAGGED:

CENTRAL EQUIPMENT IDENTITY REGISTER
సీఈఐఆర్
HOW TO LOST PHONE IN EASY WAY
CEIR MOBILE TRACKER
FIND MY PHONE BY CEIR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.