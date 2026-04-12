ఇంటర్​లో ఫలితం ఏదైనా సరే - ప్రయత్నం కొనసాగించాల్సిందే మిత్రమా!

తెలంగాణలో ఇంటర్‌ ఫలితాలు విడుదల - విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో ఆనందం, ఆందోళన, నిరాశ వంటి విభిన్న భావోద్వేగాలు - వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణుడు శ్రీనివాస్‌ చెప్పిన సూచనలు ఇవే!

How To Stress Relief From Results
How To Stress Relief From Results (Getty Images)
Published : April 12, 2026 at 9:00 PM IST

How To Stress Relief From Released : తెలంగాణలో ఇంటర్‌ ఫలితాలు విడుదలైన నేపథ్యంలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో ఆనందం, ఆందోళన, నిరాశ వంటి విభిన్న భావోద్వేగాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంలో వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణుడు శ్రీనివాస్‌ చెప్పిన సూచనలు ఎంతో ప్రాముఖ్యాన్ని సంతరించుకున్నాయి. పరీక్ష ఫలితాలు ఒక దశ మాత్రమే కానీ జీవితం ఎంతో విస్తృతమైనది అనే విషయాన్ని అందరూ గుర్తుంచుకోవాలని తెలిపారు. శ్రీనివాస్‌ చెప్పిన విషయాలు ఆయన మాటల్లోనే చూద్దాం!

మార్కులు అన్నీ కావు - ప్రయాణమే ముఖ్యము : పరీక్షల్లో వచ్చిన మార్కులు విద్యార్థి సామర్థ్యానికి పూర్తి ప్రతిబింబం కావు. అవి కేవలం ఒక అంచనా మాత్రమే. ఒకసారి ఫెయిలైనా లేదా తక్కువ మార్కులు వచ్చినా, మళ్లీ ప్రయత్నించే అవకాశాలు ఉంటాయి. కానీ క్షణిక నిరాశలో తీసుకునే తప్పు నిర్ణయాలు జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. అందుకే ఓటమిని తాత్కాలికంగా భావించి, ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించడం చాలా అవసరం. ప్రతి వైఫల్యం ఒక పాఠం నేర్పుతుంది. ఆ పాఠంతో ముందుకు సాగితే విజయానికి చేరుకోవడం సులభమవుతుంది.

విద్యార్థులకు సూచనలు : ప్రియమైన విద్యార్థులారా, విజయాన్ని ఒక మార్క్‌ షీట్‌తో కొలవకండి. మీ పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసమే మీ అసలు బలం. ఈరోజు వచ్చిన ఫలితం మీ భవిష్యత్తును నిర్ణయించదు. కాబట్టి ఫలితం ఆశించినట్లు రాకపోయినా నిరుత్సాహపడవద్దు. మీలో ఉన్న ప్రతిభను గుర్తించండి. స్నేహితులతో, కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడండి. ఒంటరిగా బాధపడకండి. జీవితం ఒక పెద్ద ప్రయాణం. పరీక్షలు అందులో చిన్న మైలురాళ్లు మాత్రమే. మీరు ఈ రోజు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు రేపటి విజయానికి పునాది కావచ్చు. మరొకసారి ప్రయత్నిస్తే మీరు అనుకున్న ఫలితాన్ని తప్పకుండా సాధించగలుగుతారు. సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగడం చాలా ముఖ్యం.

తల్లిదండ్రుల పాత్ర అత్యంత కీలకం : తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తన ఈ సమయంలో చాలా ముఖ్యమైనది. పిల్లల ఫలితాలపై మీ స్పందన వారి మనసుపై దీర్ఘకాలిక ప్రభావం చూపుతుంది. ఫలితం ఎలా వచ్చినా వారిని ప్రేమతో ఆదరించండి. "మేమున్నాం" అనే నమ్మకం ఇవ్వండి. పిల్లలను ఇతరులతో పోల్చడం, మార్కుల ఆధారంగా వారి విలువను అంచనా వేయడం తప్పు. ప్రతి విద్యార్థి ప్రత్యేకుడు. వారి ఆసక్తులు, సామర్థ్యాలను గుర్తించి ప్రోత్సహించాలి. పిల్లల ఆనందమే నిజమైన సంపద. వారిని అర్థం చేసుకుని, అండగా నిలవడం ద్వారా వారి భవిష్యత్తును మరింత బలపరచవచ్చు.

సానుకూల దృక్పథమే విజయానికి మార్గం : జీవితంలో విజయాలు, వైఫల్యాలు సహజం. వాటిని సమానంగా స్వీకరించడం నేర్చుకోవాలి. ఒక ఫలితం మన విలువను నిర్ణయించదు. నిరంతర ప్రయత్నం, ఆత్మవిశ్వాసం, కుటుంబ మద్దతు ఉంటే ఏ లక్ష్యాన్నైనా చేరుకోవచ్చు. అందుకే విద్యార్థులు నిరుత్సాహపడకుండా ముందుకు సాగాలి. తల్లిదండ్రులు ప్రేమతో అండగా నిలవాలి. అప్పుడు ప్రతి ఫలితం ఒక కొత్త ఆరంభంగా మారుతుంది.

ఎంపీడీవో రమేష్‌ జీవితం ప్రేరణ : బోథ్‌కు చెందిన ఎంపీడీవో రమేష్‌ జీవిత కథ ఎంతో ప్రేరణనిస్తుంది. ఇంటర్‌లో తక్కువ మార్కులు వచ్చినా నిరాశ చెందకుండా ఇంప్రూవ్‌మెంట్‌ పరీక్ష రాశారు. తర్వాత మూడు సార్లు యూపీఎస్సీ పరీక్షలు రాసినా విజయం సాధించలేకపోయారు. గ్రూప్‌-1 ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లి అవకాశాన్ని కోల్పోయినా కుంగిపోలేదు. మళ్లీ పట్టుదలతో చదివి చివరకు 2017లో గ్రూప్‌-1 ద్వారా ఎంపీడీవోగా ఉద్యోగం సాధించారు. ఇది పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధ్యమేనని నిరూపిస్తుంది.

