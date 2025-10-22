మీ దగ్గర టపాసులు మిగిలాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం మంచిది!
మీరు దిగుమతి చేసుకున్న టపాసులు మిగిలిపోయాయా? - వాటిని భద్రపరచడానికి కొన్ని నిబంధనలు పాటించాలన్న అధికారులు -
October 22, 2025
How to Store Crackers the Right Way : దీపావళి వేళ టన్నుల కొద్దీ టపాసులను దిగుమతి చేసుకున్న వ్యాపారులు పండగ పూర్తి అయిన తరువాత మిగిలిన సరకును ఇళ్లు, జనావాసాలు ఉన్న గోదాముల్లో భద్రపరుస్తున్నారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. చిన్న నిప్పురవ్వ పడినా జరిగే నష్టాన్ని మనం ఊహించలేం. నిబంధనలు పాటించాలని అధికారులు సూచనలు చేస్తున్నారు.
మిగిలిన టపాసులను ఎలా భద్రపరచాలంటే? : -
- టపాసులను ఇళ్లలో భద్రపరచకూడదు. జనావాసాలకు దూరంగా ఉన్న గోదాముల్లో టపాసులను ఉంచాలి.
- షార్ట్ సర్క్యూట్ జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వారంలో 3 రోజులు తనిఖీ చేయాలి.
- వెలుతురు, గాలి ఉండే ప్రాంతాల్లో భద్రపరచొద్దు.
- ప్రమాదాలు నిలవరించేందుకు డ్రైకెమికల్ సిలిండర్లు ఏర్పాటు చేయాలి.
- పేలుడు స్వభావం డీజిల్, పెట్రోల్, ఇతర ద్రవాలు, ఎల్పీజీ సిలిండర్లను దరిదాపుల్లో ఉంచరాదు.
- టపాసుల మధ్య ఘర్షణతోనూ పేలే ప్రమాదం ఉన్నందున ఐరన్ రిసెప్టెన్స్ ఉన్న వేరు వేరు డబ్బాల్లో భద్రపరచాలి.
- శాండ్ బకెట్లు అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి. వాటర్ ట్యాంకు, స్మోక్ డిటెక్షన్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
చిన్న గాయాలైనా ఇన్ఫెక్షన్ : జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాల్సిన దీపావళి వేడుకల్లో టపాసులు పేలి మీద పడటంతో ఏటా చాలా మంది గాయాల పాలవుతున్నారు. పలువురు కంటి చూపును కోల్పోయి, తమ జీవితాల్లో చీకట్లను నింపుకొంటున్నారు. టపాసులు పేలి కళ్లలో ఇరుక్కుపోతే వెంటనే బయటకి గుంజకుండా వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించాలి. లేకుంటే కంటి గుడ్డులోని ఇతర పొరలు కూడా దెబ్బతింటాయి. చిన్న గాయాలైనా ఇన్ఫెక్షన్ త్వరగా వ్యాపిస్తుంది. వైద్య నిపుణుడిని ఎంత త్వరగా సంప్రదిస్తే అంత వేగంగా చూపును కాపాడుకోవచ్చు.
నిర్లక్ష్యం వద్దు : ఒకవేళ ఏదైనా కారణం వల్ల కళ్లలో మందుగుండు పడతే చల్లటి నీటితో కడగాలి. దీనివల్ల రసాయనాల ప్రభావం కొంతవరకు తగ్గుతుంది. కన్నును చేతితో రుద్దినట్లయితే మరింత గాయమవుతుంది. కొందరు ఇంట్లోని ఐ డ్రాప్స్ వేస్తుంటారు. ఇది మరింత ప్రమాదకరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రసాయనాలు చర్య జరిపి అధిక ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. పొగ కారణంగా కూడా కళ్లు ఎర్రబారుతాయి. నీళ్లు కారుతాయి. కళ్లు దురద పెడతాయి. ఏం కాదని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా డాక్టర్ను సంప్రదించడం మేలు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : -
- కళ్ల అద్దాలను (గ్లాసెస్) కచ్చితంగా వాడాలి. వీటి వల్ల కళ్లకు 99 శాతం రక్షణ లభిస్తుంది.
- బాణాసంచాను చేతితో వెలిగించేటప్పుడు కంటికి దగ్గరగా పేలే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల దూరంగా పెట్టి వెలిగించాలి.
- టపాసులను వెలిగించిన చేతులతో కంటిని రుద్దుడం లాంటివి చేయకూడదు. ఎప్పటికప్పుడు చేతులను సబ్బుతో కడుక్కోవాలి. ముఖ్యంగా పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు తగిన జాగ్రత్తలు చెప్పాలి. వారిని ఓ కంట కనిపెడుతూ ఉండటం మంచిది.
- కాంటాక్ట్ లెన్స్ను పెట్టుకుని టపాసులను వెలిగిస్తారు. వేడికి అవి నల్ల గుడ్డుకు అతుక్కుపోతాయి. ఇది చాలా ప్రమాదం. అందువల్ల వాటిని తీసేయడమే ఉత్తమం.
- కొన్నిసార్లు చిచ్చుబుడ్డి, భూచక్రం లాంటివి అకస్మాత్తుగా పేలి కంటికి, శరీర భాగాలకు తీవ్ర గాయాలవుతుంటాయి.
- రాకెట్ లాంటివి నేరుగా మీదకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ టపాసులను వెలిగించడం మంచిది.
పూర్తిగా కోలుకోలేరు : టపాసులు పేలి కంటిలో పడటం వల్ల కొన్నిసార్లు నల్ల గుడ్డుకు నష్టం వాటిల్లుతుందని కంటి వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ లింబాద్రి తెలిపారు. దీనికి ఏమైనా జరిగితే 30-40 శాతం మాత్రమే కోలుకుంటారని ఆయన వివరించారు. మిగిలిన చూపు పోయినట్లేనన్నారు. గాయాలపాలై చికిత్స వరకు తెచ్చుకునే కంటే, ముందే జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఉత్తమమని అన్నారు.
