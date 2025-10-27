సామాన్యులకు జీఎస్టీ ఫలాలు - సందేహాలపై ఫిర్యాదు చేయండిలా!
జీఎస్టీ తగ్గింపుపై ఇంకా ప్రజల్లో రాని స్పష్టత - సవరించిన జీఎస్టీ ధరలు, మినహాయింపులపై ప్రత్యేకంగా పోర్టల్ ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 8:09 PM IST
How To Stop False GST: దేశవ్యాప్తంగా జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలు అమల్లోకి వచ్చినా ఏ వస్తువులపై జీఎస్టీ తగ్గిందనే అవగాహన లేక చాలామంది వినియోగదారులే కాక దుకాణాల యజమానులూ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొన్నిచోట్ల కొత్త స్టాక్కే వర్తిస్తుందని, పాతదానికి కుదరదని చెబుతుండడంతో మాకు జీఎస్టీ ఫలాలు అందడం లేదని ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు. దీనిపై ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలో తెలియక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టేందుకు, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ కస్టమ్స్ (సీబీఐసీ), నేషనల్ కన్స్యూమర్ హెల్ప్లైన్ను ఏర్పాటు చేసింది. వినియోగదారులు నేరుగా కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. లేదా వాట్సప్ నంబరుకు మెసేజ్ చేయవచ్చు. వారు స్పందించి మీరు తీసుకున్న వస్తువుకు జీఎస్టీ తగ్గిన రేటు వర్తిస్తుందా లేదా అనేది నిర్ధరించి, అవసరమైతే చర్యలు తీసుకుంటారు.
ఓ వ్యక్తి తన ఇంటి నిర్మాణానికి కావాల్సిన కొన్ని వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తే జీఎస్టీతో సహా రూ.65,000 లెక్కతేలింది. జీఎస్టీ తగ్గింది కదా ఎందుకింత రేట్లని షాపు యజమానిని అడిగితే అన్నింట్లో తగ్గలేదని సమాధానం చెప్పారు. దీనిపై ఎవరిని అడగాలో తెలియక నగదు చెల్లించి వస్తువులు తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది. జీఎస్టీ తగ్గించారు కానీ మాకా ప్రయోజనాలు అందలేదు. ఇది చాలామంది వినియోగదారులు చెబుతున్న ప్రధాన సమస్యగా ఉంది. మరి దీనిపై ఎవరిని అడగాలి? ఫిర్యాదులు ఎవరికి చేయాలి?
అందరికీ జీఎస్టీ ఫలాలు: కేంద్రం తీసుకొచ్చిన జీఎస్టీ సంస్కరణలు-2025ను జాతీయ వినియోగదారుల హెల్ప్లైన్కు కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ అనుసంధానం చేసింది. సవరించిన జీఎస్టీ ధరలు, మినహాయింపులపై వినియోగదారుల సందేహాలు, ఫిర్యాదులు పెరుగుతాయనే అంచనాతో పోర్టల్లో ప్రత్యేకంగా ఒక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఆటోమొబైల్స్, బ్యాంకింగ్, ఈ-కామర్స్, ఎఫ్ఎంసీజీ తదితర ప్రధాన రంగాలకు సంబంధించిన జీఎస్టీపై ఫిర్యాదులు వినియోగదారులు నేరుగా తెలియజేయవచ్చు.
దుకాణాలు, షాపింగ్మాల్స్, రెస్టారెంట్స్, సూపర్ మార్కెట్ల వద్ద జీఎస్టీ తగ్గించిన విధానాన్ని తెలియజేస్తూ బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం దిశానిర్దేశం చేసింది. జీఎస్టీ 2.0 రాకముందు ఉన్న స్టాక్పై సవరించిన ఎమ్మార్పీని స్టాంపింగ్, స్టిక్కర్ లేదా ఆన్లైన్ ప్రింటింగ్ ద్వారా మార్చుకునే అవకాశాన్ని సైతం కల్పించింది.
ఫిర్యాదు చేయండిలా! జీఎస్టీ ప్రయోజనాలపై ఫిర్యాదులను టోల్ ఫ్రీ నంబరు 1915 ద్వారా తెలియజేయవచ్చు. మొత్తం 17 భాషల్లో ఈ అవకాశం ఉంది. పోర్టల్లో వన్-టైమ్ సైన్అప్, ఈ-మెయిల్ ధ్రువీకరణ ద్వారా యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్ సృష్టించుకుని ఫిర్యాదు నమోదు చేసే అవకాశం ఉంది. ఇందులో వినియోగదారులు తమ ఫిర్యాదులకు సంబంధించిన పత్రాలను కూడా అప్లోడ్ చేయవచ్చు. వివరాలకు 8800001915 నంబరుకు ఫోన్ చేస్తే ఎస్ఎంఎస్ పంపిస్తే వినియోగదారులను హెల్ప్లైన్ బృందం సంప్రదిస్తుంది. ఇదే నంబరుకు వాట్సప్ ద్వారా కూడా సమాచారాన్ని అందించవచ్చు.
ఉమంగ్ యాప్, ఎన్సీహెచ్ యాప్ ద్వారా కూడా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఇలా వచ్చిన ఫిర్యాదులకు పరిష్కారం చూపుతారు, లేదా వినియోగదారులకు అవగాహన కలిగిస్తారు. జీఎస్టీ సంస్కరణల తర్వాత అక్టోబరు మొదటి వారం వరకు జాతీయ వినియోగదారుల హెల్ప్లైన్కు 3,981 మంది ఫిర్యాదు చేశారు. ముఖ్యంగా పాల రేట్లపై అత్యధికంగా ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. తర్వాత స్థానంలో ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి.
NCHకి 3000 జీఎస్టీ సంబంధిత ఫిర్యాదులు అందాయ్: నిధి ఖరే
ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ ధరలు తగ్గిస్తున్నాయో, లేదో పర్యవేక్షిస్తున్నాం : కేంద్రం