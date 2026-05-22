ETV Bharat / state

సంవత్సరానికి సరిపోయే జ్ఞాపకాలను పిల్లలకివ్వండి - సమ్మర్​ హాలిడేస్​లో ఇలా చేయండి

గతంలో వేసవి సెలవుల్లో పిల్లల్లో ఉత్సాహం - పల్లె ఆవరణానికి దూరమై వేసవి సెలవులను ఆస్వాదించలేని నేటి తరం - తమ వేసవి జ్ఞాపకాలను పిల్లలతో పంచుకుని వారిని ఉత్తేజపరచాలని తల్లిదండ్రులకు సూచిస్తున్న నిపుణులు​

How To Spend Summer With Kids Telugu
How To Spend Summer With Kids Telugu (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 22, 2026 at 6:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

How To Spend Summer With Kids Telugu : ఒకప్పుడు వేసవి సెలవులంటే పిల్లల్లో ఎంతో ఉత్సాహం కనిపించేది. దాదాపు 50 రోజులు పుస్తకాలకు దూరమై కుటుంబానికి దగ్గరవుతున్నామనే ఆనందం ప్రతి విద్యార్థిలోనూ కనిపించేది. సెలవుల నేపథ్యంతో పిల్లలంతా సొంతూళ్లకు ప్రయాణాలు చేసేవారు. అక్కడ అమ్మమ్మ, తాతయ్యలతో ముచ్చట్లు చెప్పేవారు. ఇలా సంవత్సరానికి సరిపోయిన మధుర జ్ఞాపకాలతో వేసవి సెలవులు గడిచిపోయేవి.

అయితే నేడు పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. నేడు పిల్లలు ఆట, పాటలకు దూరమై కేవలం టీవీలు, స్మార్ట్​ఫోన్లకే పరిమితమైపోతున్నారు. ఈ వేసవి సెలవులను పిల్లలు ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు అనే విషయాలను హైదరాదాబాద్​ జిల్లా కలెక్టర్​ ప్రియాంక వివరించారు.

పల్లె జీవితం దూరమై : ఒకప్పుడు వేసవి సెలవులు అంటే అమ్మమ్మ వాళ్ల ఊరికి వెళ్లడం, తాతయ్య చెప్పే కథలు వినడం చేసేవారని ప్రియాంక వివరించారు. వేసవిలో సూర్యుని తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేలా చెరువుల్లో ఈత కొడుతూ స్నేహితులతో ఆడుకునే వాళ్లమని అన్నారు. అందరితో సరదాగా గడిపేవాళ్లం అని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే నేటి ఆధునిక తరానికి ఈ విషయాలపై చాలావరకు అవగాహన లేదని ఆమె వివరించారు. నగర జీవితానికి అలవాటు పడి అద్దాల మేడల్లో గడిపేస్తూ, ప్రపంచాన్ని స్క్రీన్​లలో వీక్షిస్తూ ఊహల ప్రపంచంలో తేలిపోతున్నారని తెలిపారు. నేటి పిల్లలకు పల్లె జీవితం దూరమైందని ఆమె వివరించారు. నేడు ఆటలు, అమ్మమ్మ కథలన్నీ సెల్​ఫోన్​ల​కే పరిమితమయ్యాయని పేర్కొన్నారు.

వారికి నాలుగు గంటలు కేటాయించండి : ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో సెల్​ఫోన్​లోని ఆటలు ఆడొద్దని చెప్పడం తల్లిదండ్రులకు కష్టంగా మారిందని ప్రియాంక పేర్కొన్నారు. ఈ కష్టం నుంచి గట్టెక్కేందుకు నాలుగు గంటలు వారితో ఉంటే సరిపోతుందని అన్నారు. ఇదే సమయంలో మన చిన్న తనంలో వేసవిలో చేసిన అల్లరి, ఆటపాటలను, చిల్లర చేష్టలను సరదాగా చెబుదామని పిలుపునిచ్చారు.

ఆమె తన ఇద్దరు పిల్లలతో దాదాపు రోజుకు నాలుగు గంటలు గడుపుతున్నట్లు వెల్లడించారు. సెలవులు ప్రారంభమైన రెండు, మూడు రోజుల నుంచి తనకు ఎంత పని భారం ఉన్నప్పటికీ దీనిని కొనసాగిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. దీంతో పిల్లలో వారం రోజుల్లోనే మార్పు కనిపించిందని చెప్పారు.

ఉదయానికి ఈత, టెన్నిస్​, క్రికెట్​ : పిల్లలకు నీళ్లలో ఈతకొట్టడం అంటే చాలా ఇష్టమని ఆమె చెప్పారు. ఉదయాన్నే ఆరు గంటలకు వారిని నిద్రలేపి ఈత కొలనుకు తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. అక్కడే సుమారు రెండు గంటలపాటు వారికి ఈత నేర్పించాలన్నారు. చిన్నప్పుడే ఈత నేర్చుకోవడం ద్వారా వారిలో ధైర్యం పెరుగుతుందని వెల్లడించారు. అధిక సమయం క్రికెట్​, టెన్నిస్​ ఆటడం ద్వారా వారి స్క్రీన్​ టైమ్​ పూర్తిగా తగ్గుతుందని తెలిపారు. సాధారణంగా పిల్లలకు ఇలా సమయం ఇవ్వకుండా హుషారుగా ఆటలాడిస్తే వారి ధ్యాస ఫోన్లపైకి వెళ్లదని వెల్లడించారు.

సృజనాత్మకతను బయటకు తీయండి : పగలంతా వీధిలోని పిల్లలతో సరదాగా ఆటలాడేలా వారిని ప్రోత్సహించమని ప్రియాంక విజ్ఞప్తి చేశారు. తర్వాత సాయంత్రానికి చిత్రలేఖనం తరగతులు, డ్యాన్స్​ స్కూళ్లకు తీసుకెళ్తే 2 గంటలు ఉత్సాహంగా ఉంటారని అన్నారు. దీంతో వారిలో సృజనాత్మకత బయటకు వస్తుందన్నారు. అదే పిల్లలకు ఆటలకు పాటలకు దూరం చేస్తే సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఇంట్లో ఉంటే టీవీ చూస్తూ, సెల్​ఫోన్​లో ఆటలాడుతూ ఉంటారని చెప్పారు. తల్లదండ్రులకు ఇవి చిన్నవిషయాలుగా అనిపించవచ్చని అయితే పెద్దయ్యాక వీటి ప్రభావం కనిపిస్తుందని వెల్లడించారు.

ఆట పాటలతో సరదాగా గడుపుదాం : ఉదయం బయట ఆటలు ముగించాక వారికి స్నానం పూర్తయిన తర్వాత చిన్న చిన్న కథలను చెప్పడం చాలా మంచిదని పేర్కొన్నారు. దీంతో వారిలో కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటున్నామనే ఉత్సాహం ఏర్పడుతుందని వెల్లడించారు. నెమ్మది నెమ్మదిగా పుస్తక పఠనంపై ఆసక్తి పెరుగుతుందని వెల్లడించారు. ఇలా పాఠశాలలు ప్రారంభమయ్యే వరకూ పిల్లలతో ఆట పాటలతో వారితో సరదాగా గడుపుదామని పిల్లల తల్లిదండ్రులకు పిలుపునిచ్చారు.

వేసవిలో పిల్లలు ఎక్కువగా మొబైల్​ చూస్తున్నారా? - డేను ఇలా ప్లాన్​ చేస్తే ఫోన్ అస్సలు ముట్టుకోరు!

పిల్లల "వేసవి సెలవులు" ఇలా ప్లాన్ చేయండి - భవిష్యత్తు బంగారుమయం!

TAGGED:

SPEND WITH KIDS IN SUMMER TELUGU
SPEND SUMMER WITH KIDS TELUGU
SUMMER VACATION WITH KIDS TELUGU
పిల్లలతో వేసవిలో గడపడమెలా
HOW TO SPEND SUMMER WITH KIDS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.