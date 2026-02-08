పిల్లలకు పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు రావాలంటే ఏం చేయాలి? - ఇలా చదివితే క్లాస్ ఫస్ట్ పక్కా!
మరికొద్ది రోజుల్లో జరగనున్న టెన్త్, ఇంటర్ పరీక్షలు - విద్యార్థులు ఇప్పటినుంచే ప్రణాళికాబద్ధంగా చదవాలంటున్న నిపుణులు - అధిక మార్కుల సాధనకు చిట్కాలు ఇవే
Published : February 8, 2026 at 8:43 AM IST
How to Score Good Marks in Exam : రాష్ట్రంలో మరికొద్ది రోజుల్లో పదోతరగతి, ఇంటర్ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తమ పిల్లలు మంచి మార్కులు సాధించాలని ప్రతి తల్లిదండ్రికీ ఉంటుంది. ఏడాది పాటు చదవడం ఒకెత్తయితే, నేర్చుకున్న జ్ఞానాన్ని పరీక్షలో చక్కగా రాయడం మరోఎత్తు. కొంతమంది విద్యార్థులు పరీక్షలు సమీపిస్తున్న కొద్దీ చాలా ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు. ఇలాంటి సమస్యలన్నింటినీ అధిగమించి ఎక్కువమార్కులు మార్కులు సాధించాలంటే ఏం చేయాలి? నిపుణుల సూచనలేంటి అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పరీక్షలకు ముందునుంచే ప్రణాళిక : పరీక్షలు సమీపిస్తున్నప్పుడు ఆబరాగాబరాగా చదవడం కాకుండా ముందునుంచే ప్రణాళికాబద్ధంగా చదవడం వల్ల మెరుగైన ఫలితాలను సాధించవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అందుకోసం ఒక టైం టేబుల్ను రూపొందించుకుని ఏ సబ్జెక్టుకు ఎంత సమయం కేటాయించుకోవాలి అనే విషయం ఆలోచించాలని చెబుతున్నారు. వెనకబడి ఉన్న సబ్జెక్టులకు మరింత సమయాన్ని కేటాయించాలి. అవసరమైతే ఉపాధ్యాయులు, పెద్దల సలహాతీసుకోవడం మంచిది.
కష్టంతో కాదు ఇష్టంతో చదవండి : పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు సాధించాలంటే కష్టంతో కాకుండా, ఇష్టంతో చదవాలి. ఎంత సేపు చదివాం అనేదానికంటే ఆ సబ్జెక్టు ఎంతవరకు అర్థం అయిందనేది ముఖ్యం. మీరు చదువుతునన్నప్పుడు వచ్చే సందేహాలను నోట్సులో రాసుకుని ఉపాధ్యాయులను అడగండి. టీచర్లు అందుబాటులో లేనప్పుడు మిత్రులతో ఆ విషయంపై చర్చించండి. దీనివల్ల మీకు సులువుగా ఆ సబ్జెక్టు అర్థమయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. చదివేటప్పుడు ఏకాగ్రతతో చదివేందుకు ప్రయత్నించండి.
రివిజన్ చేయడం మర్చిపోవద్దు : పరీక్షలకు ఓ 10 రోజుల ముందే రివిజన్ పూర్తయ్యేలా చూసుకోండి. దీనివల్ల మీపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. అప్పటివరకు చదివిన వాటినే మరోసారి పునశ్చరణ చేయండి. మీరు చదివిన సబ్జెక్టు ఎంతవరకు అర్థమయ్యిందో చెక్ చేసుకోండి. ముఖ్యమైన పాయింట్లన్నింటిని నోట్సులో రాసుకోవడం వల్ల పరీక్షలకు వెళ్లేముందు వేగంగా చదివేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా అన్ని అంశాలు సులువుగా గుర్తుంటాయి. ఫలితంగా మరిన్ని మార్కులు సాధించొచ్చు.
బాగా వచ్చినవి మొదట రాయండి : పరీక్షల్లో మీకు బాగా వచ్చిన ప్రశ్నలకు మాత్రమే సమాధానాలు రాయండి. ఆ తర్వాత మిగిలినవి రాయండి. దీనివల్ల పేపర్ దిద్దేవారికి మీపై మంచి అభిప్రాయం కలుగుతుంది. సమాధాన పత్రంలో అనవసర విషయాలను రాయొద్దు. మీకు తెలిసినది మాత్రమే రాయండి. ఫార్ములాలకు బాక్సులు పెట్టడం, అండర్లైన్ చేయడం లాంటివి చేయండి. అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాసేందుకు ప్రయత్నించండి.
సెల్ఫోన్కు దూరంగా ఉండండి : మీ ఏకాగ్రతను దెబ్బతీసేవాటిని దూరంగా పెట్టడం మంచిది. ముఖ్యంగా చదువుతున్నప్పుడు పక్కన స్మార్ట్ఫోన్ లేకపోవడమే ఉత్తమం. తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు సెల్ఫోన్ ఇవ్వకపోవడమే మంచిది. దీనివల్ల పరీక్షలపై దృష్టికేంద్రీకరించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. పిల్లలు చదువుతున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఆ పక్కన కూర్చుని మొబైల్ చూడటం వల్ల పిల్లల ఏకాగ్రత దెబ్బతినేందుకు అవకాశం ఉంది.
యోగా, ప్రాణాయామం : పరీక్షల సమయంలో విద్యార్థులపై తీవ్ర ఒత్తిడి ఉంటుంది. దీని ప్రభావం మార్కులపై పడకుండా చూసుకోవాలంటే యోగా, ప్రాణాయామం లాంటివి చేసేందుకు కొంతసమయం కేటాయించడం ఉత్తమం. తద్వారా ఒత్తిడిని అధిగమింవచ్చు. కొంతమంది విద్యార్థులు ఒత్తిడి కారణంగా చదివింది పరీక్షాకేంద్రంలో మర్చిపోతుంటారు. అలాకాకుండా ఉండాలంటే కొంతసేపు గట్టిగా శ్వాసపీల్చుకుని పరీక్ష రాయడం ప్రారంభించాలి.
