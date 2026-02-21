ETV Bharat / state

మీకు సేవింగ్ ఉండటం లేదా? - అయితే 'నో స్పెండ్‌ ఛాలెంజ్‌-2026' చేయండి గురు!

కనిపించకుండా పెరుగుతున్న ఖర్చులు - నెలాఖరుకు సేవింగ్స్‌ మిగలక సతమతం - దీంతో ట్రెండ్‌లోకి వచ్చిన 'నో స్పెండ్‌ ఛాలెంజ్‌-2026' - డబ్బును మైండ్‌ఫుల్‌గా వినియోగించడం ఈ ఛాలెంజ్‌ లక్ష్యం

How To Save Your Money With No Spend Challenge 2026
How To Save Your Money With No Spend Challenge 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 21, 2026 at 11:38 AM IST

4 Min Read
How To Save Your Money With No Spend Challenge 2026 : ఈ రోజుల్లో యువత చేతిలో డిజిటల్‌ పేమెంట్స్‌, ఆన్‌లైన్‌ ఆఫర్లు, ఇఎంఐలు, బై నౌ-పే లేటర్‌ వంటి సౌకర్యాలు ఉండటంతో ఖర్చులు కనిపించకుండా పెరుగుతున్నాయి. ఆదాయం ఎంత ఉన్నా, నెలాఖరుకు సేవింగ్స్‌ మిగలకపోవడం చాలామందికి సాధారణ సమస్యగా మారిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రెండ్‌లోకి వచ్చిన 'నో స్పెండ్‌ ఛాలెంజ్‌-2026' యువతలో చైతన్యం కలిగిస్తోంది. అనవసర ఖర్చులను గుర్తించి తగ్గించడం, ఆర్థిక అలవాట్లపై అవగాహన పెంపొందించడం, డబ్బును మైండ్‌ఫుల్‌గా వినియోగించడం ఈ ఛాలెంజ్‌ లక్ష్యం.

24 గంటల 'నో స్పెండ్‌ డే' : ఈ ఛాలెంజ్‌లో మొదటి అడుగు 24 గంటల పాటు ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు చేయకపోవడం. బయట ఫుడ్‌ ఆర్డర్లు పెట్టకూడదు. ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే వండుకుని తినాలి. ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌, ఆకస్మిక కొనుగోళ్లు పూర్తిగా మానేయాలి. ఈ ఒక్క రోజు మన ఖర్చుల అలవాట్లను అద్దంలో చూసినట్టుగా చూపిస్తుంది. 'ఇది లేకపోతే కుదరదు' అనుకున్న చాలా విషయాలు వాస్తవానికి అవసరం కాకపోవచ్చని తెలుస్తుంది.

'నో స్పెండ్‌ వీకెండ్‌' - సరదాకి ఖర్చు అవసరమా? : ఒక పూర్తి వీకెండ్‌ డబ్బు ఖర్చు చేయకుండా గడపడం కొంచెం సవాల్‌గానే అనిపించవచ్చు. కానీ ప్రయత్నిస్తే సాధ్యమే. బయట రెస్టారెంట్లకు వెళ్లడం బదులు ఇంట్లోనే వంట చేయడం, మాల్స్‌కి వెళ్లడం బదులు సమీప పార్కులో వాకింగ్‌ చేయడం, జిమ్‌కి వెళ్లడం బదులు ఇంట్లోనే వర్క్‌ఔట్‌ చేయడం వంటి మార్గాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. సినిమాలు కూడా థియేటర్లలో కాకుండా టీవీ లేదా ఇప్పటికే ఉన్న ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌ల్లో చూడొచ్చు. టైమ్‌పాస్‌ కోసం పుస్తకాలు చదవడం, డైరీ రాయడం, ఇంటిని సర్దుకోవడం, కొత్త హాబీలు నేర్చుకోవడం చేయవచ్చు. స్నేహితులను కలిసినా ఖర్చు లేకుండా కలవడం ఒక మంచి ఆలోచన. ఇలా జీవనశైలిలో చిన్న మార్పులతో పెద్ద సేవింగ్స్‌ సాధ్యమవుతాయి.

పాంట్రీ ఛాలెంజ్‌ - ఉన్నదే ఉపయోగిద్దాం : ఇంట్లో ఉన్న సరకులు పూర్తిగా వాడకముందే కొత్తవి కొనడం చాలామందికి అలవాటు. 'పాంట్రీ ఛాలెంజ్‌'లో ఒకటి నుంచి రెండు వారాలపాటు కొత్త సరకులు కొనకూడదు. అత్యవసరమైన ఉప్పు, నూనె వంటి వస్తువులు తప్ప మిగతా వాటిని ఇంట్లో ఉన్నవే వాడాలి. సగం వాడి పక్కన పెట్టిన పదార్థాలను పూర్తిగా వినియోగించాలి. దీని వల్ల వృథా తగ్గుతుంది, డబ్బు ఆదా అవుతుంది. ఆహారంపై కృతజ్ఞతా భావం కూడా పెరుగుతుంది.

క్యాష్‌ ఓన్లీ వారం – డబ్బు విలువ తెలిసే మార్గం : డెబిట్‌ కార్డు, క్రెడిట్‌ కార్డు, యూపీఐ వంటివి ఉపయోగించకుండా, చేతిలో ఉన్న నగదుతోనే ఖర్చు చేయడం ఈ దశలో ప్రధాన లక్ష్యం. డిజిటల్‌ పేమెంట్స్‌ వల్ల ఖర్చు చేస్తున్నామనే ఫీలింగ్‌ తగ్గిపోతుంది. కానీ చేతిలో ఉన్న నగదు తగ్గిపోతుంటే మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఇది మైండ్‌ఫుల్‌ స్పెండింగ్‌ను పెంచుతుంది. అవసరమైనదే కొనాలి అన్న క్రమశిక్షణ పెరుగుతుంది.

సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ డిటాక్స్‌ - అవసరమా? అలవాటా? : ఓటీటీ, మ్యూజిక్‌, యాప్‌లు, జిమ్‌, మ్యాగజైన్‌లు ఇలా ఎన్నో సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లు మనకు తెలియకుండానే నెలనెలా డబ్బు తీసుకుంటుంటాయి. 30 రోజుల పాటు వీటిని నిలిపివేసి చూడాలి. నిజంగా అవసరమని అనిపిస్తే మళ్లీ ప్రారంభించవచ్చు. లేకపోతే పూర్తిగా మానేయొచ్చు. చాలా సార్లు ఇవి అలవాటుగా కొనసాగుతుంటాయి కాని అసలు వినియోగం తక్కువగా ఉంటుంది.

30–90 రోజుల 'నో షాపింగ్‌' రూల్‌ : కొత్త దుస్తులు, యాక్సెసరీలు, ట్రెండ్‌ ఆధారిత వస్తువులు కొనకుండా 30 నుంచి 90 రోజులపాటు ఉండడం ఈ ఛాలెంజ్‌లో మరో ముఖ్యమైన దశ. ఫ్యాషన్‌ ట్రెండ్స్‌ మారుతుంటాయి. వాటి వెంట పరిగెత్తడం ఖర్చుతో కూడుకున్నది. ఉన్న దుస్తులను మిక్స్‌ అండ్‌ మ్యాచ్‌ చేసి కొత్త లుక్‌ తీసుకురావచ్చు. దీని వల్ల డబ్బు ఆదా అవడమే కాకుండా, మినిమలిజం వైపు అడుగు పడుతుంది. మనకు నిజంగా అవసరమేమిటో అర్థమవుతుంది.

లాభాలు - కేవలం డబ్బే కాదు : 'నో స్పెండ్‌ ఛాలెంజ్‌' వల్ల సేవింగ్స్‌ పెరగడం మాత్రమే కాదు, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అలవాటు అవుతుంది. ఆకస్మిక కొనుగోళ్లు తగ్గుతాయి. క్రెడిట్‌ కార్డు బకాయిలు తగ్గుతాయి. ముఖ్యంగా, డబ్బు మీద నియంత్రణ మన చేతిలో ఉందనే భావన పెరుగుతుంది. అనవసర ఒత్తిడి తగ్గి ప్రశాంతత పెరుగుతుంది. కుటుంబంతో, స్నేహితులతో ఖర్చు లేకుండా సమయం గడపడం వల్ల సంబంధాలు బలపడతాయి.

"ఆదాయం పెరగడం కంటే ఖర్చులను నియంత్రించడం ముఖ్యం. 'నో స్పెండ్‌ ఛాలెంజ్‌-2026' ఒక ట్రెండ్‌ మాత్రమే కాదు, ఆర్థిక ఆరోగ్యానికి దారి చూపే పద్ధతి. చిన్న చిన్న నియమాలతో ప్రారంభించి, మన జీవనశైలిలో భాగం చేసుకుంటే దీర్ఘకాలంలో పెద్ద మార్పు కనిపిస్తుంది. మరి మీరు ఏ దశతో మొదలు పెడతారు? ఇప్పుడే ఒక తేదీ నిర్ణయించుకుని మొదలు పెట్టండి!" - ఆర్థిక నిపుణులు

