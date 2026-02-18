ట్రైన్ టికెట్ రిజర్వేషన్ చేస్తున్నారా? - ఇలా చేస్తే వెయిటింగ్ లిస్ట్ లేకుండా బెర్త్ కన్ఫర్మ్!
ట్రైన్ టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసే ముందు చిన్న జాగ్రత్త - అదే 'వికల్ప్' ఎంపిక - వెయిటింగ్ లిస్ట్ లేకుండా బెర్త్ కన్ఫర్మ్! - గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్య అంశాలు ఏమిటంటే?
Published : February 18, 2026 at 8:06 PM IST
How to Reservation Train Tickets Without Waiting List : రైల్వే ప్రయాణాల్లో వెయిటింగ్ లిస్ట్ టెన్షన్ చాలా మందికి సర్వసాధారణం. ముఖ్యంగా పండుగలు, సెలవులు, పరీక్షల సీజన్లలో కన్ఫర్మ్ బెర్త్ దొరకడం కష్టమవుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రయాణికులకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు రైల్వే ప్రవేశపెట్టిన ప్రత్యేక పథకమే 'వికల్ప్ (VIKALP)' (Alternate Train Accommodation Scheme). ఈ స్కీమ్ను ఎంచుకుంటే ఒకే గమ్యస్థానానికి వెళ్లే వేర్వేరు రైళ్లలో బెర్త్ లభించే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
ఏమిటీ 'వికల్ప్' స్కీమ్? : రైలులో బెర్త్లు ఖాళీ లేకపోతే టికెట్ వెయిటింగ్ లిస్ట్లో చేరుతుంది. ఎవరైనా టికెట్ రద్దు చేస్తే ప్రాధాన్య క్రమంలో వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నవారికి సీట్లు కేటాయిస్తారు. అయితే చివరివరకూ కన్ఫర్మ్ కాకపోతే ప్రయాణం కష్టమవుతుంది. ఇక్కడే 'వికల్ప్' ఉపయోగపడుతుంది. అదే మార్గంలో ప్రయాణించే ఇతర రైళ్లలో ఖాళీ బెర్త్లు ఉంటే వాటిలో ప్రయాణానికి అవకాశం ఇస్తారు. ప్రయాణికుడు ముందుగానే ఈ స్కీమ్ను ఎంచుకుంటే, రైల్వే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ప్రత్యామ్నాయ రైళ్లను పరిశీలించి సీటు కేటాయిస్తుంది.
కన్ఫర్మ్ టికెట్ అవకాశాలు ఎలా పెరుగుతాయంటే? : -
- తెలంగాణ ఎక్స్ప్రెస్లో హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీకి వెయిటింగ్ టికెట్ ఉంటే, అదే మార్గంలో వెళ్లే దక్షిణ్ ఎక్స్ప్రెస్ లేదా రాజధానిలో ఖాళీలు ఉంటే టికెట్ వాటిలోకి మళ్లించవచ్చు.
- ఇది కేవలం ఒకే స్టేషన్కే పరిమితం కాదు. సికింద్రాబాద్, నాంపల్లి, కాచిగూడ, చర్లపల్లి వంటి జంట నగరాల స్టేషన్ల నుంచి బయల్దేరే రైళ్లను కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. వేర్వేరు స్టేషన్ల నుంచి వెళ్లే రైళ్లలో ఖాళీలు ఉంటే బెర్త్ దొరికే అవకాశం 10 నుంచి 20 శాతం వరకు పెరుగుతుందని రైల్వే అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఎవరికి అందుబాటులో ఉంటుందంటే? : -
- ఈ సౌకర్యం ప్రధానంగా ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా టికెట్ బుక్ చేసుకునే వారికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. టికెట్ బుకింగ్ సమయంలోనే వికల్ప్ ఎంపికను గుర్తించాలి.
- తత్కాల్ టికెట్లో వెయిటింగ్ వచ్చినా ఈ స్కీమ్ వర్తిస్తుంది. అయితే తత్కాల్ ఛార్జీపై రీఫండ్ ఇవ్వబడదని గుర్తుంచుకోవాలి.
గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్య అంశాలు : -
- వికల్ప్ ఎంచుకున్నంత మాత్రాన తప్పనిసరిగా కన్ఫర్మ్ బెర్త్ లభిస్తుందన్న హామీ లేదు.
- మరో రైలులో బెర్త్ కేటాయించిన వెంటనే, ఒరిజినల్ రైలు వెయిటింగ్ లిస్ట్లో పేరు ఉండదు.
- ఒకసారి ప్రత్యామ్నాయ రైలులో బెర్త్ కేటాయిస్తే రద్దు ఛార్జీలు ఆ రైలు నియమాల ప్రకారం వర్తిస్తాయి.
- మరో రైలులో బెర్త్ కన్ఫర్మ్ అయినా ప్రయాణించకపోతే రీఫండ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- చార్ట్ సిద్ధమయ్యే సమయానికి ముందు వరకు మాత్రమే మార్పులు సాధ్యం.
"ప్రకారం జంట నగరాల ప్రధాన స్టేషన్ల నుంచి రోజుకు సుమారు రెండు లక్షల మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. అయితే వికల్ప్ స్కీమ్ను వినియోగించుకునే వారి సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది. రైలు బయల్దేరే ముందు సుమారు ఎనిమిది గంటలకే చార్ట్ సిద్ధం అవుతుంది. అప్పటికి బెర్త్ లభించకపోతే ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ముందస్తు ప్రణాళికలున్న ప్రయాణికులకు ఇది ఎంతో మంచిది." శ్రీధర్, దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో
ప్రయాణికులకు ప్రయోజనం - రైల్వేకి సమర్థ వినియోగం : -
- 'వికల్ప్" ద్వారా ఒక రైలులో వెయిటింగ్ ఉండగా, మరొక రైలులో ఖాళీ బెర్త్లు వృథా కాకుండా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇది ప్రయాణికులకు లాభం మాత్రమే కాకుండా రైల్వేకి కూడా సమర్థ వనరుల వినియోగాన్ని అందిస్తుంది.
- ప్రత్యేకించి హైదరాబాద్-విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్-ఢిల్లీ, హైదరాబాద్-చెన్నై వంటి రద్దీ మార్గాల్లో ఈ పథకం ఎక్కువగా ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది.
ప్రయాణం మరింత సౌకర్యం : రైల్వే ప్రయాణాల్లో వెయిటింగ్ టెన్షన్ తగ్గించేందుకు 'వికల్ప్' ఒక మంచి ప్రత్యామ్నాయం. ముందుగానే ఈ ఎంపికను ఎంచుకోవడం ద్వారా కన్ఫర్మ్ బెర్త్ అవకాశాలను పెంచుకోవచ్చు. రైల్వే సూచనల మేరకు ఎక్కువ మంది ఈ స్కీమ్ను వినియోగించుకుంటే ప్రయాణ అనుభవం మరింత సౌకర్యవంతంగా మారుతుంది.
