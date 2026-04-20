మీ వివరాలతో మీకు తెలియకుండానే బిజినెస్ - మీ పేరుపై ఉందేమో ఇలా ఈజీగా చెక్ చేసుకోండి

ఆధార్, పాన్​ నంబర్లతో నకిలీ జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్లు - మోసగాళ్ల మాయాజాలంతో సామాన్యులకు తప్పని తిప్పలు - బోగస్​ జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్న అధికారులు

Fake GST Registrations Detected
Fake GST Registrations Detected
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 20, 2026 at 2:41 PM IST

Beware of Fake GST Registration Scam : సామాన్యుల పాన్​, ఆధార్​ వివరాలతో జీఎస్టీఐఎన్​(వస్తు, సేవల పన్ను గుర్తింపు సంఖ్య) రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి కొందరు మోసగాళ్లు కంపెనీలే పెట్టేస్తున్నారు. తద్వారా ఎంచక్కా పన్ను ఎగవేస్తున్నారు. మరికొంతమంది రూ.కోట్లలో వ్యాపారం చేస్తున్నట్లుగా బోగస్ రసీదులు సృష్టించి ఐటీసీలు (ఇన్​పుట్​ ట్యాక్స్​ క్రెడిడ్​)లను క్లెయిం చేసుకుంటున్నారు. జీఎస్టీ అధికారులు ఎప్పుడైనా తనిఖీల్లో పన్ను ఎగవేతలను గుర్తించి నోటీసులు జారీ చేసేంత వరకు అసలు తమ పేరుతో కంపెనీ ఉందనే విషయం చాలా మందికి తెలియడం లేదు.

హైదరాబాద్​ నగరంలో 6 జీఎస్టీఐఎన్​లను ఆరుగురు వ్యక్తులకు తెలియకుండానే వారి ఆధార్​, పాన్​ వివరాలతో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి జీఎస్టీ ఎగవేతలకు పాల్పడినట్లుగా కమర్షియల్ ట్యాక్స్ అధికారుల తనిఖీల్లో ఇటీవల గుర్తించారు. ఇందులో ఓ వాచ్​మేన్ పేరిటా కంపెనీ ఉన్నట్లుగా గుర్తించిన అధికారులు అవాక్కయ్యారు. ఇటీవల కాలంలో తప్పుడు ఐటీసీలను క్లెయిం చేస్తున్న ఘటనలు వరుసగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయని రాష్ట్ర వాణిజ్య పన్నుల శాఖ కమిషనర్ రఘునందన్ ​రావు వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి మోసాల పట్ల ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు.

ఎలా తనిఖీ చేసుకోవాలంటే : జీఎస్టీ www.gst.gov.in పోర్టల్​ను సందర్శించి పైన ఉన్న ‘సెర్చ్‌ ట్యాక్స్‌ పేయర్‌’ అనే ఆప్షన్‌ కనిపిస్తుంది. అందులో మీ పాన్‌ సంఖ్యను ఎంటర్‌ చేస్తే, దాని పై ఉన్న అన్ని జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్లు కనిపిస్తాయి. మీకు తెలియని జీఎస్టీఇన్‌ కనిపించినట్లయితే దానిపై క్లిక్‌ చేస్తే మీ పాన్‌ నంబరుతో రిజిస్టర్‌ అయిన వ్యాపారి పేరు, అడ్రస్​, రిజిస్టర్‌ చేసిన తేదీ కనిపిస్తాయి. అవి మీకు సంబంధించినవి కాకపోతే వెంటనే అప్రమత్తమై సమీపంలోని జీఎస్టీ ఆఫీసులో లేదా పోర్టల్‌లో గ్రీవెన్స్‌ లేదా కంప్లయింట్‌ అనే చోట ఫిర్యాదు చేయాలి.

సాధారణంగా జీఎస్టీఇన్​ను రిజిస్టర్‌ చేయించాలంటే ఆధార్‌ సంఖ్యను ఆన్‌లైన్‌లో ఎంటర్‌ చేయగానే దానికి లింక్‌ అయినటువంటి ఫోన్‌కు ఓటీపీ వస్తుంది. ఎవరైనా ఫోన్‌ చేసి మీకు వచ్చిన ఓటీపీ చెప్పమని అడిగితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చెప్పకూడదు.

ఆదాయపు పన్ను వార్షిక ఈ-ఫైలింగ్‌ డాక్యుమెంట్లలో ‘ఎ.ఐ.ఎస్‌ లేదా టి.ఐ.ఎస్‌’లో బిజినెస్‌ ట్రాన్సాక్షన్స్‌ లేదా జీఎస్టీ టర్నోవర్‌ అని ఏమైనా మీకు కనిపిస్తే వెంటనే కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్​మెంట్ వారికి ఫిర్యాదు చేయాలి. బోగస్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ అయినట్లుగా గుర్తించినట్లయితే వెంటనే సైబర్‌క్రైం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలి.

ఇన్​పుట్​ ట్యాక్స్​ క్రెడిట్ కోసం ఆన్​లైన్​ బిల్లులు : మహబూబాబాద్‌ జిల్లాలోని గార్ల సమీపంలోని మర్రిగూడెం గ్రామంలో ఇస్లావత్‌ భాస్కర్‌ అనే వ్యక్తి పేరిట కొంతమంది భాస్కర్‌ ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ అంటూ జీఎస్టీ గుర్తింపు సంఖ్యను రిజిస్టర్‌ చేయించారు. భాస్కర్‌ ఆధార్, పాన్‌ నంబర్ల వివరాలను ఆన్‌లైన్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేశారు. ఈ కంపెనీ పేరుతో 2023 జులై నుంచి 2024 జూన్‌ వరకూ రూ.105.28 కోట్ల వ్యాపారం చేసిందని రూ.23.04 కోట్ల ఇన్‌పుట్‌ ట్యాక్స్‌ క్రెడిట్‌ (ఐటీసీ) కోసం బోగస్‌ బిల్లులను ఆన్‌లైన్‌లో సమర్పించారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ ఆఫ్‌ జీఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్‌ అధికారుల ఇంటర్నల్ ఎంక్వైరీలో ఈ బిల్లులన్నీ బోగస్‌ అని తేలడంతో భాస్కర్‌కు నోటీసులను జారీచేశారు. తాను జీఎస్టీ సంఖ్య కోసం ఎప్పుడూ దరఖాస్తు చేయలేదని, తనకు ఎలాంటి కంపెనీ లేదని అటు జీఎస్టీ అధికారులకు, ఇటు మహబూబాబాద్‌ పోలీసులకు బాధితుడు ఫిర్యాదు చేశారు. కొద్ది రోజుల క్రితం ఇలాంటి తరహా ఘటనే హైదరాబాద్​లో జరిగింది. సరుకు సరఫరా చేయకుండా, కాగితాలపై ఇన్​వాయిస్​లు సృష్టించి, జీఎస్టీ నిబంధనల కింద దాదాపు రూ.84.15 కోట్ల ఐటీసీలు పొందినట్లుగా అధికారులు గుర్తించారు. దీనివల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాకు గండిపడింది.

