రైలు ప్రయాణం చేస్తున్నారా? - 'హ్యాపీ జర్నీ' అందించే ఈ సేవల గురించి తెలుసా?
ప్రయాణికుల భద్రతకు ప్రాధాన్యమిస్తున్న రైల్వే శాఖ - సమస్యలపై ఫిర్యాదుల కోసం 139 టోల్ఫ్రీ నెంబర్ - ప్రయాణికులు తమ పోయిన వస్తువులపై ఫిర్యాదు చేస్తే తిరిగి వారి చెంతకు చేరుస్తున్న అధికారులు
Published : February 7, 2026 at 12:01 PM IST
How To Get Lost Things In Train : రైళ్లలో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు హడావిడిలో కొన్నిసార్లు వస్తువులను పోగొట్టుకుంటుంటాం. వాటిలో సెల్ఫోన్, బంగారం, వెండి లాంటి విలువైనవి కూడా ఉండవచ్చు. మరి అలాంటి వాటిని తిరిగి పొందొచ్చనే విషయం మీకు తెలుసా? రైలు ప్రయాణంలో ఏవైనా ఇబ్బందులు ఎదురైతే ఏ నంబర్కు కాల్ చేయాలి? ఎలాంటి సేవలు పొందొచ్చు లాంటి విషయాలు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ప్రయాణికుల ఫిర్యాదుల కోసం టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ : రైల్వే శాఖ ప్రయాణికుల భద్రతకు, సౌకర్యాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తోంది. రైలు ప్రయాణంలో వారికి ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసేందుకు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 139ను ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఫోన్కాల్స్కు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తూ సమస్యల పరిష్కారానికి అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటారు. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి నిత్యం ఎన్నో రైళ్లు ప్రయాణిస్తుంటాయి. రైల్వే భోగీలో ప్రయాణిస్తున్న వారిలో ఎవరికైనా అనారోగ్య సమస్య ఎదురైనట్లయితే వైద్య సహాయం అవసరమైనప్పుడు 139 నంబరుకు ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇవ్వవచ్చు.
వస్తువులు జారి పడిపోతే : రైళ్లల్లో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో సెల్ఫోన్, గడియారం, బ్యాగులు, ఇతర వస్తువులు జారి కిందపడితే రైల్వే వారికి ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. రైలు ట్రాక్ల పక్కనే ఉన్న కరెంట్ పోల్స్పై పసుపు రంగులో రాసిన కి.మీ.నంబరును గుర్తించి సమాచారం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. రైల్వే సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి ఏ ట్రైన్, ఏ డివిజన్, ఏయే స్టేషన్ల మధ్య వస్తువును జారవిడుచుకుందీ లాంటివి సంబంధిత అధికారులకు సమాచారాన్ని చేరవేస్తారు.
రైళ్లలో చోరీ జరిగితే : ట్రైన్లో కిటికీల వద్ద కూర్చొని ప్రయాణిస్తుండటం, నిద్రపోతున్న సమయంలో విలువైన వస్తువులు చోరీకి గురవ్వడం లాంటివి జరిగితే ఆందోళన చెందనక్కర్లేదు. భోగీలో మీ సెల్ఫోన్లు, ఇతర విలువైన వస్తువులు చోరీకి గురైనా, మీరు రిజర్వేషన్ చేయించుకున్న సీటు, బెర్తులో వేరొకరు కూర్చొని ఇబ్బందులకు గురి చేసినా 139కు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.
ఈ సమస్యలపైనా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు : మీరు ప్రయాణిస్తున్న రైలు బోగీలోని మరుగుదొడ్లలో నీటి సరఫరా సమస్యలెదురైనా, పంకాలు పని చేయకపోయినా, లైట్లు వెలగకపోయినా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా తిరిగుతున్నా కూడా అలాంటి వారి గురించి కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. రైలులో లగేజీని మర్చిపోయినా కూడా ఫోన్ చేసి వివరాలు చెప్పొచ్చు. రైలు పేరు, బెర్తు నంబరు, ఎన్ని గంటలకు బయల్దేరిందీ, మరిచిపోయిన వస్తువులకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా అన్నీ ఫోన్ చేసి వివరంగా తెలియజేయాలి. రైల్వే ఆర్పీఎఫ్ (రైల్వే ప్రొటక్షన్ ఫోర్స్), జీఆర్పీ పోలీసుల సహకారంతో తిరిగి సంబంధీకులకు వాటిని రైల్వే సిబ్బంది అందజేస్తారు.
మహిళలకు రక్షణ : మహిళలు ఒంటరిగా గానీ, ఫ్యామిలీ మెంబర్లతో గానీ ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో వేర్వేరు బెర్తుల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా వేధింపులకు పాల్పడి ఇబ్బందులకు గురిచేసినా, భోగీలో రక్షణ లేదని భావించినా నేరుగా 139 నంబరుకు ఫోన్ చేయొచ్చు. లేదంటే రైల్వేస్టేషన్లలోని రైల్వే పోలీసులకు అయినా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. మహిళా పోలీసు రక్షణ పొందడం గానీ, అవసరమైతే బెర్తును మార్చుకుని సురక్షిత భోగీలో ప్రయాణించే అవకాశాన్ని గానీ పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
ఎవరైతే ట్రైన్లో ప్రయాణిస్తూ తమకు సమస్య ఎదురైందని 139 టోల్ఫ్రీ నంబరుకు కాల్ చేస్తారో ఆ రైలు ప్రయాణించే మార్గంలోని రైల్వే డివిజన్ ఆఫీస్కు ఈ కాల్ వెళ్తుంది. అక్కడ 24 గంటల పాటు అప్రమత్తంగా ఉండే సిబ్బంది ఆ వివరాలను వెనువెంటనే తెలుసుకుని, రైలు ఆ తర్వాత చేరే స్టేషన్కు సమాచారాన్ని అందిస్తారు. ఆయా రైల్వేస్టేషన్లోని అధికారులు, సిబ్బంది తక్షణమే స్పందించి, ఫోన్ కాల్ ద్వారా వచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా అక్కడకు చేరుకుని, వారు ప్రయాణించే బోగీలోకి వెళ్లి ప్రయాణికుడి సమస్యను పరిష్కరిస్తారు.
