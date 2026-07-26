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సైబర్ నేరాల్లో డబ్బు పోగొట్టుకున్నారా? - ఇలా చేశారంటే 15 రోజుల్లో మీ అమౌంట్​ మీకు వాపస్​!

క్రమంగా పెరుగుతున్న సైబర్ నేరాలు - వాటికి చెక్ పెట్టేలా మనీ రీస్టోరేషన్‌ మాడ్యూల్‌ (ఎంఆర్‌ఎం)ను తీసుకొచ్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం - ఆన్‌లైన్‌లోనే నగదును రికవరీ చేసే అవకాశం

How to Recover Cyber Crime Money
How to Recover Cyber Crime Money (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 26, 2026 at 10:52 AM IST

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How to Recover Cyber Crime Money : సైబర్‌ నేరాల బాధితులకు ఊరట కలిగించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. తాజాగా మరో బృహత్‌ ప్రణాళికను అమలు చేస్తోంది. బాధితులు ఇటు పోలీస్​ స్టేషన్లు, అటు బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా నగదును తిరిగి పొందే అవకాశాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ మేరకు కేంద్ర హోం శాఖ 'మనీ రీస్టోరేషన్‌ మాడ్యూల్‌ (ఎంఆర్‌ఎం)' అనే ప్రక్రియను తెర పైకి తెచ్చింది.

దీని ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లోనే నగదును తిరిగి పొందడం చాలా సులభం అవుతుంది. సైబర్‌ నేరాల బారిన పడిన బాధితులు వీలైనంత త్వరగా 1930కు ఫిర్యాదు చేయగలిగితే, వెంటనే అప్రమత్తం అవుతున్న బ్యాంకర్లు ఆ నగదును సైబర్‌ నేరస్థులు బ్యాంకు అకౌంట్​ల నుంచి ఉపసంహరించుకోకుండా ఆపేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అలా ఆపిన నగదును తిరిగి బాధితుడి అకౌంట్​కు బదిలీ చేసేందుకు మనీ రీస్టోరేషన్‌ మాడ్యూల్‌ ఉపయోగపడనుంది.

మనీ రీస్టోరేషన్‌ ప్రక్రియ ఎలాగంటే? :

బాధితులు 1930కు కంప్లైంట్ చేసిన టైంలో అక్‌నాలెడ్జ్‌మెంట్‌ నంబర్‌ జనరేట్‌ అవుతుంది. ఒకవేళ సైబర్‌ నేరగాళ్లు నగదు విత్‌డ్రా చేయకముందే కంప్లైంట్ అందితే బ్యాంకర్లు ఆ డబ్బును హోల్డ్‌లో ఉంచుతారు.

  • అలా ఆగిన నగదుకు సంబంధించి బాధితులకు ఎంహెచ్‌ఏ నుంచి మీ రిఫండ్‌ మొత్తం మంజూరు అయిందనే మెసేజ్‌ వస్తుంది.
  • అప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో 'మనీ రీస్టోరేషన్‌ మాడ్యూల్‌' అని టైప్‌ చేస్తే కేంద్ర హోం శాఖ (ఎంహెచ్‌ఏ) వెబ్‌సైట్‌ పేజీ వస్తుంది.
  • అందులోని 'హౌ టు అప్లై ఫర్‌ మనీ రీస్టోరేషన్‌'లోని మొదటి ఆప్షన్‌లో దిగువ భాగంలో ఉన్న 'రెయిజ్‌ రిఫండ్‌ రిక్వెస్ట్‌'ను క్లిక్‌ చేయాలి.
  • కంప్లైంట్ టైంలో జనరేట్‌ అయిన అక్‌నాలెడ్జ్‌మెంట్‌ నంబర్‌ను నమోదు చేయాలి.
  • అనంతరం 'సెండ్‌ ఓటీపీ' ఆప్షన్‌ను క్లిక్‌ చేస్తే రిజిస్టర్డ్‌ ఫోన్​ నంబర్‌కు ఓటీపీ వస్తుంది. దాన్ని నమోదు చేసి 'వెరిఫై' ఆప్షన్‌ను క్లిక్‌ చేయాలి.
  • తెరపై బాధితుడు పోగొట్టుకున్న నగదుతో పాటు రీస్టోర్‌ అయిన డబ్బు వివరాలు కనిపిస్తాయి. 3వ స్టెప్‌లోని 'రీస్టోరేషన్‌ రిఫండ్‌ డిటైల్స్‌ అండ్‌ సబ్‌మిట్‌' ఆప్షన్‌లో నేరస్థుడి అకౌంట్​లో నిలిపివేసిన నగదు ఎంత అనేది కనిపిస్తుంది.
  • ఒకే లావాదేవీలో రూ.50,000 కంటే అధిక మొత్తాన్ని రీస్టోర్‌ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కోర్టు ఉత్తర్వులు అవసరం అవుతాయి. అలాంటప్పుడు కుడి వైపున్న 'ఎఫ్‌ఐఆర్‌' లేదా 'కోర్టు ఆర్డర్‌' ఆప్షన్‌ను క్లిక్‌ చేసి ఉత్తర్వు ప్రతిని అప్‌లోడ్‌ చేయాలి.
  • అనంతరం ఏ అకౌంట్​ నుంచి బాధితుడు సొమ్మును పోగొట్టుకున్నాడో ఆయా అకౌంట్​ వివరాలు 'విక్టిమ్‌ అకౌంట్‌ డీటెయిల్స్‌ ఫర్‌ రిఫండ్‌' ఆప్షన్‌లో కనిపిస్తాయి.
  • ఏ అకౌంట్​కైతే నగదును రిఫండ్‌ చేయాలని అనుకుంటారో ఆ అకౌంట్​ ఐఎఫ్‌ఎస్‌సీ కోడ్‌ను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. పాన్‌ కార్డు ప్రతిని అప్‌లోడ్‌ చేసిన తరువాత 'రెయిజ్‌ రిక్వెస్ట్‌ ఫర్‌ రిఫండ్‌' ఆప్షన్‌ను క్లిక్‌ చేస్తే సరిపోతుంది.
  • మీ రిఫండ్‌ రిక్వెస్ట్‌ నమోదు అయినట్లు అక్‌నాలెడ్జ్‌మెంట్‌ వస్తుంది.
  • కేవలం 15 రోజుల్లోపు నగదు బాధితుల బ్యాంక్​ అకౌంట్​లో జమ అవుతుంది.

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