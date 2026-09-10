భాగ్యనగరంలో గణేశ్ ఉత్సవాలు - భక్తులకు ప్రజా రవాణా ఇబ్బందులు
నేరుగా సర్వీసులు నడపాలని భక్తుల విన్నపం - రెండు లేదా మూడు బస్సులు మారాల్సి వస్తోందని ప్రయాణికుల ఆవేదన - గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలకు హైదరాబాద్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు -
Published : September 10, 2026 at 8:25 AM IST
TGSRTC Bus Facility to Ganesha Festival : హైదరాబాద్లో గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. ప్రధాన మండపాల్లో కొలువుదీరిన లంబోదరుడిని దర్శించుకోవడానికి తెలుగు రాష్ట్రాల నలుమూలల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు భాగ్యనగరానికి తరలి వస్తుంటారు. ముఖ్యంగా ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి, బాలాపూర్ గణేశ్ మండపాలను సందర్శించేందుకు కుటుంబ సభ్యులతో వస్తుంటారు. అయితే సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు ఏటా ప్రజా రవాణా ఇబ్బందులు మాత్రం తప్పడం లేదు. వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చేవారు ప్రధానంగా సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్, ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్, చర్లపల్లి, నాంపల్లి రైల్వేస్టేషన్లకు చేరుకుంటున్నారు. అక్కడి నుంచి ఈ మండపాలకు వెళ్లేందుకు నేరుగా ఆర్టీసీ బస్సు సౌకర్యం లేకపోవడంతో రెండు లేదా మూడు బస్సులు మారాల్సి వస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఇబ్బందిని తప్పిస్తే ఆర్టీసీకి ఆదాయం కూడా మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
జేబీఎస్ నుంచి ఖైరతాబాద్కు అవసరం : నిజామాబాద్, ఆర్మూర్, మెదక్, సిద్దిపేట జిల్లాల నుంచి వచ్చే భక్తులు ఖైరతాబాద్ చేరుకోవాలంటే కనీసం మూడు బస్సులు మారాల్సి ఉంది. జేబీఎస్ నుంచి ప్యాట్నీకి అటు నుంచి 49ఎం బస్సు ద్వారా పంజాగుట్టకు చేరుకోవాలి. అక్కడి నుంచి ఖైరతాబాద్కు వెళ్లే బస్సులు అందుకోవాలి. లేదంటే జేబీఎస్ నుంచి సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ చేరుకొని 5కె రూట్ నంబర్ బస్సులో లక్డీకాపూల్ మెట్రోస్టేషన్కు వచ్చి మండపం వరకు 1 కిలోమీటరు మేర నడవాల్సి ఉంది. ఇక్కడి నుంచి నేరుగా బస్సులు నడిపితే ఎక్కువ మందికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఎంజీబీఎస్, చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్ నుంచి 10 రోజుల పాటు ఆర్టీసీ సర్వీసులు నడిపితే ప్రయోజనం.
లక్డీకాపూల్ సాధన స్టాప్ : వికారాబాద్ జిల్లా నుంచి వచ్చేవారికి మెహిదీపట్నం నుంచి ఆర్టీసీ బస్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 113ఎం, 288కె, 216, 5కె, 6ఆర్కె, 217సి, 156వి, 156/299, 65ఎం/123, 65ఎంజి బస్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ బస్సుల్లో లక్డీకాపూల్ సాధన స్టాప్ వరకు వచ్చి కొంత దూరం నడిస్తే నేరుగా మండపానికి చేరుకుంటారు. సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ నుంచి వచ్చే 5కె బస్సులో లక్డీకాపూల్ మెట్రోస్టేషన్ వరకు వచ్చి అక్కడి నుంచి కొంత దూరం నడిస్తే ఖైరతాబాద్ గణేశుడి దర్శనం అవుతుంది.
బాలాపూర్ వెళ్లాలంటే ఆటోలే దిక్కు : బాలాపూర్ గణేశ్ మండపానికి అసలు నేరుగా బస్సులే లేవు. 102బి రూట్లో కోఠి ఉమెన్స్ కాలేజ్ స్టాప్ నుంచి బడంగ్పేట్ సాయిబాలాజీ హోమ్ వరకు రోజూ 37 సర్వీసులు నడుపుతున్నారు. పిసల్బండ నుంచి బాలాపూర్ వెళ్లే 102ఎం సర్వీసులు 23 ఉన్నప్పటికీ బాలాపూర్ క్రాస్రోడ్ నుంచి సుమారు 3 కిలోమీటర్లు ఆటోలో వెళ్లాల్సిందే. సికింద్రాబాద్లోని రేతిఫైల్ స్టేషన్ నుంచి 203ఎకే/120బి, 203కె, 203ఎ, 102బి, 203ఎన్/102బి, 102, బస్సులు ఉన్నాయి.
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