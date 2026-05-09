"పిడుగుపాటు నుంచి రక్షణ వ్యవస్థ" - ప్రభుత్వం కొత్త ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం!
ముందుగానే గుర్తించేలా గ్రామాల్లో ఈఎఫ్ఎం ఆధారిత వ్యవస్థ - రాష్ట్రంలోని నాలుగు జిల్లాల నుంచి 16 గ్రామాల ఎంపిక - కేంద్ర భాగస్వామ్యంతో నిర్వహణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 10:57 AM IST
Potection for the Public from Lightning Strikes : రాష్ట్రంలో ఏటా పిడుగుపాటుతో పదుల సంఖ్యలో మృత్యువాత పడుతున్నారు. ఆస్తి, ప్రాణ, పశునష్టాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం సాంకేతికత అందుబాటులోకి రావడంతో పిడుగు పడే సమయాన్ని ముందుగానే తెలుసుకునేందుకు వివిధ రకాల యాప్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటి ద్వారా వాతావరణానికి సంబంధించిన వివరాలను ప్రజలు తెలుసుకుంటున్నారు. తద్వారా ఆస్తి, ప్రాణ నష్టాలు జరగకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారు.
తాజాగా పిడుగుపాటు నుంచి ప్రజలకు రక్షణ కల్పించాలనే ఉద్దేశ్యంతో ప్రభుత్వం కొత్త ప్రాజెక్టుకు శ్రీకారం చుట్టింది. పిడుగులు పడటం పై కేవలం హెచ్చరికలు జారీ చేయడంతో పరిమితం కాకుండా భౌతిక రక్షణ, సామాజిక అవగాహన, తదితర అంశాలతో భద్రతా విధానాన్ని ప్రభుత్వం రూపొందించింది. ఈ ప్రాజెక్టు కేంద్ర ప్రభుత్వ భాగస్వామ్యంతో అమలు చేయనున్నారు.
"పిడుగుపాటు నుంచి రక్షణ వ్యవస్థ": ఈ ప్రాజెక్టుకు అధికారికంగా పిడుగుపాటు నుంచి రక్షణ వ్యవస్థ అని నామకరణం చేశారు. తొలి దశలో భాగంగా దేశంలోనే అత్యధిక పిడుగుపాట్లు సంభవించే 10 రాష్ట్రాల పరిధిలోని 50 జిల్లాల్లో ఈ ప్రాజెక్టును అమలు చేయనున్నారు. ఏపీకి సంబంధించి ప్రకాశం, అనంతపురం, విజయనగరం, నెల్లూరు జిల్లాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఈ ప్రాజెక్టు వ్యయం రూ.11.77 కోట్లుగా అంచనా వేశారు. ఇందులో కేంద్ర ప్రభుత్ం రూ.9.94 కోట్లు వెచ్చించింది. మిగిలిన రూ.1.83 కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించనుంది.
ప్రతి జిల్లా నుంచి నాలుగు గ్రామాలు ఎంపిక: రాష్ట్రంలో గుర్తించిన నాలుగు జిల్లాల పరిధిలో నాలుగు గ్రామాల చొప్పున మొత్తం 16 గ్రామాలు ఎంపిక చేశారు. నిర్దిష్టంగా చెప్పాలంటే ప్రతి జిల్లా నుంచి నాలుగు గ్రామాల చొప్పున అధికారులు నిర్ణయించారు.
ఎంపికైన గ్రామాలు ఇవి:
- ప్రకాశం జిల్లాలో ముండ్లమూరు, తాళ్లూరు, ఇప్పగుంట, మీరయ్యంపల్లి
- అనంతపురం జిల్లాలో పాల్తూరు, ఉల్లికల్లు, క్రిస్టిపాడు, దొడ్డగట్ట
- విజయనగంర జిల్లాలో చింతాడ, ఆలమంద, జొన్నవలస, శ్రీహరిపురం
- నెల్లూరు జిల్లాలో పొలంపాడు, ఆముదాలదిన్నె, చెన్నూరు, కందమూరు
రియల్ టైంలో పిడుగుపాటు హెచ్చరికలు: ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఇక్కడ పిడుగుపాటు ముప్పును ముందుగానే పసిగట్టేందుకు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మీటర్ (EFM) ఆధారిత వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తారు. దీని వల్ల రియల్ టైంలో పిడుగుపాటు హెచ్చరికలను అందిస్తుంది. ఎప్పుటికప్పుడు ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేందుకు ఈ వ్యవస్థను రూపకల్పన చేశారు. ఆయా గ్రామాల్లోని పాఠశాలలు, ఆరోగ్య కేంద్రాలు, కమ్యూనిటీ హాళ్లలో లైట్నింగ్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:
- ఆరు బయట ఉంటే వెంటనే ఇళ్లలోకి వెళ్లాలి.
- చాలా మంది చెట్ల కిందికి వెళ్తుంటారు. ఇది ప్రమాదకరం.
- చెట్లు పిడుగును త్వరగా ఆకర్షిస్తాయి.
- చెట్లకు సుమారు 1 మీటరు కంటే ఎక్కువ దూరంలో ఉండాలి.
- నిటారు చెట్ల కిందికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెళ్లకూడదు.
- మెరుపులు అధికంగా ఉంటే బయటకు వెళ్లకపోవడమే ఉత్తమం
- నీరు ఉన్న ప్రదేశం నుంచి దూరంగా ఉండండి
- ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలను వాడకపోవడమే మంచిది
- తుపాను సమయంలో ఫోన్, మెటల్ వంటి వస్తువులను వాడకూడదు.
- శరీరానికి ఎలక్రిక్ షాక్ తగిలినట్లు, వెంట్రుకలు నిటారుగా నిలబడినట్లు, చర్శం జలదరించినప్పుడు పిడుగుపాటుకు గురయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
- మనం నివసించే ప్రాంతంలో ఏ సమయంలోగా పిడుగు పడే అవకాశం ఉందో 3 రంగులతో హెచ్చరిస్తుంది.
