దీపావళి వేళ మిఠాయిల మోత - దంతాలు జాగ్రత్త!

దీపావళి అనగానే టపాసుల మోతలే కాదు - మిఠాయిలు ఊరిస్తుంటాయి - ఈ సమయంలో దంతాలను ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలంటే?

Teeth
Teeth (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 18, 2025 at 2:42 PM IST

|

Updated : October 18, 2025 at 2:47 PM IST

3 Min Read
How to Protect Your Teeth This Diwali : ప్రతి ఏడాది రాగానే ఆశగా ఎదురుచూసే పండుగదీపావళి. ఇది కేవలం బాణసంచా శబ్దాల పండుగ మాత్రమే కాదు, ఇది వెలుగుల పండుగ, ఆనందాల పండుగ, మిఠాయిల విందు కూడా! లడ్డూ, జిలేబీ, బర్ఫీ, కాజా ఇలా ఒక్కొక్కటి చూస్తేనే నోరు నీరూరుతుంది. కానీ, ఈ తీపి తినుబండారాల వెనక మన దంత ఆరోగ్యంపై పడే ప్రభావాన్ని మనం కొంతమంది మరిచిపోతుంటాారు.

పండగ సీజన్‌లో మితిమీరిన మిఠాయిల వాడకం మన పళ్లపై దీర్ఘకాలిక ప్రభావం చూపే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా పిల్లలు, పెద్దలు చక్కెర తినే మోతాదును నియంత్రించకపోతే, దంతాలు పాడైపోవడం, గింజల ఇన్ఫెక్షన్, శ్వాస సంబంధ సమస్యలు వంటి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ దీపావళిలో, పండగను హర్షాతిరేకంగా జరుపుకుంటూనే, దంత ఆరోగ్యాన్ని కూడా సమానంగా పరిరక్షించుంకుందాం.

ఎంత తినాలి, ఎలా తినాలి? : మిఠాయిలు పూర్తిగా తినొద్దనడం అనుచితమే. కానీ వాటిని నియంత్రణలో తినటం మాత్రం చాలా అవసరం. మిఠాయిలను రోజంతా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తినకుండా, భోజనం అనంతరం తినడం మంచిది. దీనివల్ల చక్కెర పళ్లపై ఎక్కువసేపు ఉండకుండా, లాలాజలం సహాయంతో తొలగిపోతుంది. అంతేకాదు, ఈ సమయంలో ఎక్కువగా నీటిని తాగడం వల్ల నోటిలో బ్యాక్టీరియా పెరగకుండా ఉంటుంది.

వెంటనే బ్రష్ చేయడం ఎందుకు చేయకూడదంటే? : చక్కెరలతో కూడిన ఆహారాన్ని తిన్న వెంటనే బ్రష్ చేయడం మంచిది కాదని వైద్యులు చెబుతున్నారు. కానీ నిజానికి, మిఠాయిల తిన్న 20 నిమిషాల తర్వాత మాత్రమే బ్రష్ చేయడం మంచిది. ఎందుకంటే, మిఠాయిలలో ఉండే ఆమ్ల పదార్థాలు పళ్లపై ఉన్న ఎనామెల్‌ను కరిగించేలా చేస్తాయి. వెంటనే బ్రష్ చేస్తే ఈ ఎనామెల్ పొర మరింత క్షీణించుతుంది. కనుక మొదటగా నోటిని బాగా నీటితో పుక్కిలించి, కొంత సమయం తర్వాత బ్రష్ చేయాలి.

రాత్రివేళ బ్రష్ చేయడం - తప్పనిసరి : ఎంత ఆలస్యమైనా సరే, రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తప్పనిసరిగా బ్రష్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం నిద్రపోతున్న సమయంలో నోటిలో లాలాజలం ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది. చక్కెర, ఆహార అవశేషాలు అక్కడే ఉండిపోతే, బ్యాక్టీరియా పెరిగి దంతాలపై దాడి చేస్తాయి. ఇది కాలక్రమేణా క్యావిటీలుగా మారుతుంది.

ఫ్లాసింగ్ – మరచిపోలేని అలవాటు : బ్రష్ ఒక్కటే పళ్ళ మధ్య ఉన్న ఆహార కణాలను తొలగించలేదు. డెంటల్ ఫ్లాసింగ్ వాడటం చాలా ముఖ్యం. లేదంటే ఇంటర్‌డెంటల్ బ్రష్ వాడొచ్చు. ఇది చిగుళ్ల అంచుల్లోకి చేరి శుభ్రం చేస్తుంది. ఇలా చేస్తే దంతాల మధ్య కిరుములు పెరగకుండా చూస్తారు. మిఠాయిలను రోజంతా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తినొద్దు. భోజనం చేశాక తింటే మంచిది. దీంతో పళ్ల మీద అదేపనిగా చక్కెర దాడి చేయకుండా చూసుకోవచ్చు.

పండగ తర్వాత దంత వైద్యుడిని కలవండి : పండగలు ముగిసిన తర్వాత, ఒకసారి దంత వైద్యుడిని సంప్రదించి ప్రొఫెషనల్ క్లీనింగ్ చేయించుకోవడం చాలా మంచిది. ఇది పళ్లకు ఒక రకమైన "స్పా" లాంటిది. దాంతోపాటు ఏమైనా మొదటి దశలో ఉన్న దంత సమస్యలు కూడా గుర్తించవచ్చు.

మితిమీరితే ఆ తీపి తాత్కాలికమే : దీపావళిని ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా జరుపుకోవాలంటే, మిఠాయిలు తినడాన్ని నియంత్రణలో ఉంచడమే కాక, దంతాల శుభ్రత విషయంలో కూడా జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. తీపి పండుగను ఆస్వాదించడంలో తప్పు లేదు, కానీ మితిమీరితే ఆ తీపి తాత్కాలికమే. దీపావళి వెలుగులా, మన చిరునవ్వూ ఎప్పటికీ మెరుస్తూ ఉండాలంటే పళ్లకు ప్రేమగా శుభ్రత పాటించండి!

Last Updated : October 18, 2025 at 2:47 PM IST

