ఇంట్లో పప్పీలకూ రేబిస్ - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అంతా సేఫ్
పెంపుడు కుక్కలకూ రేబిస్ వ్యాధి సోకే ప్రమాదం - వ్యాధి లక్షణాలను ముందుగానే గుర్తించాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మేలు - లేకుంటే ప్రాణాలకే ముప్పు
Published : July 8, 2026 at 10:36 PM IST
Protect Our Pets From Rabies : శునకాలను ప్రేమగా పెంచుకునే వాళ్లు అనేకమంది ఉంటారు. అయితే వాటి విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బయటి జంతువులు పెంపుడు కుక్కలను కరవడం వల్ల వాటికి రేబిస్ వ్యాధి సోకుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. వ్యాధి ఉన్న జంతువులు తిన్న ఆహారాన్ని పెంపుడు కుక్కలు తింటే వాటికి కూడా వ్యాధి సోకే ప్రమాదం ఉందని అంటున్నారు.
వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని కుక్కంటే ఎంత ఇష్టమున్నాకాని అది కరిస్తే మాత్రం తప్పనిసరిగా వైద్యం చేయించుకోవాలని చెబుతున్నారు. లేదంటే రేబిస్ వ్యాధి సోకి ప్రాణాలకే ప్రమాదం కలిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులకు రేబిస్ సోకకుండా ఉండేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ? వ్యాధి సోకిన తర్వాత తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఏమిటనే విషయంపై కథనం.
రేబిస్ సోకిన శునకాలను ఎలా గుర్తించాలి ? : సాధారణ కుక్కలను మనషులు నిలువరించగలరు. మనుషులకు భయపడి మొరగడం, మీదికి రావడాన్ని కుక్కలు ఆపేస్తాయి. అదే రేబిస్ సోకిన శునకాలైతే మనం ఏం చేసినా మీదికి వస్తాయి. వాటిని మనం నిలువరించలేం. అది మనపై దాడిచేస్తుంది, కరుస్తుంది కూడా. సాధారణంగా రేబిస్ సోకిన కుక్కలు బద్ధకంగా ఉంటాయి. వాటికి నిత్యం నోట్లోనుంచి లాలాజలం, నురగ వస్తుంటాయి. నోటి నుంచి చొంగ వస్తుంటే అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వీటికి హైడ్రోఫోబియా ఉండటం వల్ల ఎటువంటి నీరు తీసుకోవు.
వ్యాక్సిన్ వేయించారా ? : ఇంట్లో ఉండే పెంపుడు కుక్కలకు 3 నెలల వయసులోనే ఫస్ట్ డోస్ (ఏఆర్వీ) యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్ వేయించాలి. తర్వాత 21 రోజుల్లో బూస్టర్ డోస్ను అందించాలి. అనంతరం సంవత్సరానికి ఒకసారి వ్యాక్సిన్ వేయించడం ఉత్తమం. కుక్కల విసర్జకాల ద్వారా ఇంట్లోని వారికి వివిధ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పెంపుడు జంతువులకు ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాక్సిన్ వేయించాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా రేబిస్ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందే అవకాశం తగ్గుతుంది.
బయటి శునకం కరిస్తే :
- మన పెంపుడు కుక్కలకు బయట శునకం కరిస్తే, కుక్క శరీరంపై కరిచిన భాగాన్ని సబ్బు, నీటితో కనీసం 10 నుంచి 15 నిమిషాలు వరకు కడగాలి.
- అనంతరం, రేబిస్ నివారణ కోసం పెంపుడు కుక్కకు మొదటి, మూడవ, ఏడవ, 14వ, 28వ రోజులకు (ఏఆర్వీ) వ్యాక్సిన్ డోసులను వేయించాలి.
- కుక్క కాటు తీవ్రమైన గాయమైతే వెంటనే పశువైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
మనుషులకు సోకితే :
- కుక్క కరిచిన భాగంలో అసహజమైన తిమ్మిరి, దురద, నొప్పి అనిపించవచ్చు. అనేక సందర్భాల్లో సూదులతో గుచ్చినట్లుగా కూడా అనిపిస్తుంది. అయితే చాలామంది దీన్ని చిన్న చూపు చూస్తారు. ఈ విషయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. కానీ ఇదే రేబిస్కు మొదటి హెచ్చరిక కావచ్చు.
- రేబిస్ వ్యాధి సోకితే మొదట్లో సాధారణ ఫ్లూ లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. జ్వరం, తలనొప్పి, అలసట, ఒళ్లు నొప్పులు వస్తాయి. జంతు కాటు తరవాత ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా తక్షణమే వైద్యులను సంప్రదించాలి.
- వైరస్ నరాల్లోకి వెళ్లిన తర్వాత గొంతు కండరాలు స్తంభించిపోతాయి. దీంతో ఆహారం మిండానికి కష్టంగా మారుతుంది. దీనివల్ల నోట్లో లాలాజలం ఎక్కువగా ఊరుతుంది. ఈ పరిస్థితి రేబిస్ వ్యాధిగ్రస్తుల్లోనే కనిపిస్తుంది.
- రేబిస్ వ్యాధి సోకిన వారికి హైడ్రోఫోబియా అనే అరుదైన, ప్రమాదకరమైన లక్షణం కనిపిస్తుంది. గొంతు కండరాల్లో తీవ్రమైన నొప్పిగా అనిపిస్తుంది. దీని వల్ల నీటిని చూస్తే భయపడతారు. ఉలికిపాటుగా ఉంటారు.
- శరీరంలోనికి చేరిన వైరస్ మన మెదడును ప్రభావితం చేయడంతో రోగి మానసిక ఆందోళనకు గురౌతారు. గందరగోళం, చిరాకు లాంటి లక్షణాలతో బాధపడతారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆక్రోశంగా, హింసాత్మకంగా, చిత్రవిచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తారు.
- రేబిస్ చివరి దశలో శరీరంలో కండరాల నొప్పులు వస్తాయి. తర్వాత క్రమంగా పక్షవాతం ప్రారంభమవుతుంది. చివరకు ప్రాణాలు కోల్పోతారు.
"రేబిస్ ఒక నివారించదగిన ప్రాణాంతక వ్యాధి. మనం పెంచుకునే శునకాలను బయటి జంతువులు కరిస్తే వెంటనే సమీపంలోని పశుఉవైద్యులను సంప్రదించాలి. మనుషులను కరిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. సమయం గడిచే కొద్ది వ్యాధి తీవ్రత పెరుగుతుంది. ఎలాంటి ప్రత్యేకమైన ఆహారం తీసుకోవాల్సిన పనిలేదు. ఏదైనా ఉంటే వైద్యులు సూచిస్తారు" - డాక్టర్ ఇ.మెల్సి, వెటర్నరీ వైద్యులు, బంజారాహిల్స్, హైదరాబాద్
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