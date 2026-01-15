ETV Bharat / state

చైనా మాంజాతో ప్రమాదాలు - రూ.100లతో మీ ప్రాణాలకు భద్రత

సంక్రాంతి సంబరాల్లో పతంగులు ఎగరేయడం ఓ భాగం - పతంగులు ఎగురవేసేందుకు నిషేధిత చైనా మాంజా వినియోగం - తెగిన చైనా మంజా దారం చుట్టుకొని ప్రమాదాల బారిన పడుతున్న వాహనదారులు

Published : January 15, 2026 at 6:25 PM IST

How to Protect From China Manja : పతంగులు ఎగరేయడం సంక్రాంతి సంబరాల్లో ఓ భాగం. అయితే కొంతమంది పతంగులు ఎగరేసేందుకు నిషేధిత చైనా మాంజాను వినియోగిస్తుండడంతో హైదరాబాద్‌లో ద్విచక్రవాహనదారులు వరుస ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. ఈ చైనా మాంజా పంజాకు చిక్కుకోవద్దంటే చిన్నపాటి జాగ్రత్తలతో ముప్పు నుంచి రక్షణ పొందొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

తెగిపడ్డ గాలిపటాలకు ఉండే చైనా మాంజా కరెంటు తీగలు, విద్యుత్‌ స్తంభాలు, పైవంతెనలు, చెట్ల నుంచి కిందకు వేలాడుతూ ఎంతో మందిని ప్రమాదాల బారినపడేస్తోంది. చైనా మాంజా విక్రయాలు, నిషేధంపై పోలీసులు కఠినంగా వ్యవహరించినా కొన్నిచోట్ల వినియోగిస్తూనే ఉన్నారు. రెండుమూడ్రోజులుగా హైదరాబాద్‌లోని అనేక ప్రాంతాల్లో స్థానికులు గాయపడ్డ ఉదంతాలే ఇందుకు నిదర్శనం. సోమవారం సాయంత్రం విధులు ముగించుకుని వెళ్తున్న ఏఎస్‌ఐ ఉప్పల్‌లో మాంజా మెడకు తగిలి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మంగళవారం మీర్‌పేట అల్మాస్‌గూడలో ఒక మహిళ కాలు సగానికి కోసుకుపోయింది. బుధవారం నుంచి ఈ ప్రమాదాలు మరింత పెరిగే అవకాశముంది.

ప్రజలు, ముఖ్యంగా ద్విచక్రవాహనదారులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై స్వచ్ఛంద సంస్థలు, పోలీసు అధికారులు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ద్విచక్రవాహనదారులు వాహనం హ్యాండిల్‌కు యూ ఆకారంలో దృఢంగా ఉండే ఇనుప వైరు బిగించాలి. రహదారీ మీద వెళ్తున్నప్పుడు తీగలు, చెట్ల మీద నుంచి వేలాడే మాంజా ముందుగా ఈ తీగను తాకుతుంది. మెడ ఇతర శరీర భాగాలకు తగలకుండా ఓ నిరోధకంగా పని చేస్తుంది. దీన్ని బిగించుకోవడం తేలిక. దీనిని 100 రూపాయల్లోనే తయారుచేసుకోవచ్చు. మాంజా వల్ల ఎక్కువగా మెడ భాగంలో గాయాలవుతాయి. దీన్ని అడ్డుకోవడానికి మెడ చుట్టూ మందంగా ఉండే వస్త్రం చుట్టుకోవాలి.

ఈ-కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్లలో నెక్‌ షీల్డ్‌ పేరుతో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మెడ నుంచి చెవులపై భాగం వరకూ మాస్కు తొడుక్కోవచ్చు. ముఖానికి దాదాపుగా గాయమవ్వకుండా ఇది రక్షిస్తుంది. హాఫ్‌ హ్యాండ్‌ షర్టు వేసుకునే ద్విచక్రవాహనదారులు కచ్చితంగా మోచేతి వరకూ గ్లౌజులు ధరించాలి. ఫుల్‌ షర్టు చేతులు మడవకూడదు. వాహనదారులు హెల్మెట్‌ కచ్చితంగా ధరించాలి. కొద్దిదూరం కాలనీలోనే కదా అనే ఉద్దేశంతో ధరించకుండా ఉండకూడదు. మాంజా దారాలు ఎక్కువగా వీధులు, కాలనీల్లోని విద్యుత్‌ తీగలకు ఎక్కువగా వేలాడుతుంటాయి. దీనివల్ల ముఖం, చెవులు తదితర భాగాలకు దారం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తగలదు.

ఈ జాగ్రత్తలు అస్సలు మరవవద్దు : -

  • గాలిపటాలు రద్దీ ప్రాంతాల్లో, జన సంచారం ఉన్న చోట ఎగురవేయకూడదు. దారం రోడ్డుకు అడ్డుగా పడితే వాహనదారులకు ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది. మధ్యలో పతంగి తెగి పడితే పైకి చూస్తూ దాని వెంట వెళ్లకండి.
  • కరెంట్​ తీగలు, చెట్లు లేని ప్రదేశాలు చూసుకోవాలి. అనుకోకుండా అక్కడ చిక్కితే తీసే సాహసం చేయకూడదు. లేదంటే ప్రమాదం జరిగే అవకాశముంటుంది.
  • కొందరు చిన్నారులు భవనం పైభాగంలోకి వెళ్లి ఆడుతుంటారు. ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా కిందపడతారు. తప్పదు అనుకుంటే పెద్దల పర్యవేక్షణ ఉండేలా చూసుకోండి.
  • ఇప్పటికే కేంద్ర చట్టం ప్రకారం మన రాష్ట్రంలో చైనా మాంజాను నిషేధించింది.
  • చైనా మాంజాకు బదులు సంప్రదాయ దారం వాడాలని పర్యవేరణ వేత్తలు, అటవీ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
  • బిల్డింగులపై పతంగులు ఎగురవేసే సమయంలో సరైన ఎత్తులో ప్రహరీ ఉన్న భవనాన్నే ఎంచుకోవాలి.
  • కాటన్‌తో తయారు చేసిన మాంజాలను మాత్రమే వినియోగించాలి. చైనా మాంజాలు, మెటాలిక్‌ మాంజాలను అస్సలు వాడకూడదు.
  • తడి వాతావరణంలో విద్యుత్ ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో పొడి వాతావరణంలో మాత్రమే గాలిపటాలు ఎగరేయాలి.
  • తెగిపోయిన పతంగుల కోసం రోడ్లపై పరిగెత్తకూడదు. ప్రమాదాలు జరిగే ఆస్కారం ఎక్కువ.
  • నిర్మానుష్య ప్రదేశాలు, ఆట స్థలాలు, తదితర అనువైన ప్రాంతాల్లో ఎగురవేయండి. ఆనందాన్ని పొందండి.
  • ఏదైనా ప్రమాదకర సంఘటన జరిగితే వెంటనే 1912 నెంబర్​కు కాల్​ చేసి, సమాచారం అందించాలి.

