వేసవిలో భయపెడుతున్న వాహన అగ్ని ప్రమాదాలు - ఈ టిప్స్తో మీ బండితో పాటు మీరూ సేఫ్!
వేసవిలో వాహనాల్లో అగ్నిప్రమాదాలు అధికం - అప్రమత్తంగా ఉంటే ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకునే అవకాశం - ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల ప్రమాదాలు జరగకుండా చూడొచ్చంటే?
Published : April 2, 2026 at 12:36 PM IST
How To Prevent Vehicle Fire Accidents in Summer: మండే వేసవిలో రహదారులు మాత్రమే కాదు. వాహనాలు కూడా భగ్గుమంటున్నాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో నడిరోడ్డుపైనే వాహనాల్లో మంటలు చెలరేగి బూడిదైపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వేసవిలో వాహనాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వెహికల్ను ఎప్పటికప్పుడు సర్వీసింగ్ చేయించడంతో పాటు ఇంజిన్ను చల్లబరిచే అన్ని రకాల ఉపకరణాలు ఉన్నాయో లేదో, టైర్లలో తగినంత గాలి ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవడం అవసరం. ఇటీవల తరచూ వాహనాలు అగ్నికి అహుతవుతుండటం కలవరపెడుతోంది.
మచ్చుకు కొన్ని : జైపూర్ మండలంలోని ఇందారం ఎక్స్రోడ్ వద్ద ఇటీవల వెళ్తున్న బైక్లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. స్థానికులు మంటలను ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ అప్పటికే వాహనం పూర్తిగా దహనమైపోయింది. బోథ్ మండలం ధన్నూరు గ్రామ సమీపంలో మంగళవారం బైక్ నుంచి ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి.
ఈ జాగ్రత్తలు మేలు : కార్లకు, ఆటో లాంటి వాహనాలకు పైన రక్షణ ఉంటుంది. ద్విచక్రవాహనాల పరిస్థితి మాత్రం ఇందుకు భిన్నం. తగిన జాగ్రత్తలు పాటించినట్లయితే సమస్యలు ఉండవు. వేసవి ఎండ వేడిమి కారణంగా పెట్రోల్ ఆవిరైపోవడం, పెట్రోల్ లీకేజీ కారణంగా మంటలు చెలరేగడం, టైర్లలో గాలి తగ్గడం లాంటి విషయాలను తరచూ గమనిస్తుంటాం. వీటి నిర్వహణ విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే వేసవి నుంచి గట్టెక్కవచ్చని మెకానిక్లు చెబుతున్నారు.
ఇవి పాటించడం మేలు :
- వేసవి సీజన్లో వాహనాలను ఎండలో నిలపకుండా ఉండటం ఉత్తమం.
- వేసవి సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే సర్వీసింగ్ చేయించడం ఉత్తమం
- సర్వీసింగ్ సమయంలో అన్ని రకాల లిక్విడ్ల స్థాయిలను చెక్ చేశారో లేదో తెలుసుకోవాలి.
- టైర్లలో గాలి తగినంత ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఆయిల్ ఫిల్ చేసే సమయంలో టైర్లలో గాలి చెక్ చేయించటం అలవాటు చేసుకోవాలి.
- లైట్లు, హారన్ లాంటివి మార్చకుండా ఉంటే మంచిది.
- కూలెంట్, ఇంజిన్ ఆయిల్లు చెక్ చేసుకునేందుకు ఆయా ట్యాంకుల్లో సదుపాయం ఉంటుంది. మనం కూడా చెక్ చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
- ఒక వేళ బైక్పై ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాల్సి వస్తే 40 కిలోమీటర్లకు ఒకసారి ఆగి వెళ్లడం ఉత్తమం.
- నిలిపి ఉంచిన కారు అద్దాలను అర అంగుళం మేర కిందకు దించడం ఉత్తమం. ఒక్కోసారి లోపల వేడికి అద్దాలు పగిల్లు ఇస్తుంటాయి.
వైరింగ్ సరిగ్గా లేకపోతే : కార్లో విద్యుత్తు వైరింగ్ సరిగా లేకపోయినా షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి మంటలు చెలరేగే అవకాశం ఉంది. ఇంజిన్ భాగంలో ఏదైనా లోపం ఉన్న లేదంటే బ్రేక్ లైనర్లు పాడైనా వేడిని ఉత్పత్తి చేసి ప్రమాదానికి కారణమయ్యేందుకు అవకాశముంటుంది. ఇంజిన్ ఆయిల్ లీకవ్వడం వల్ల ఎండ వేడికి అగ్గి అంటుకునే అవకాశం ఉంది. అది వేగంగా ఏదైనా వస్తువును గానీ వాహనాన్ని గానీ ఢీ కొట్టినప్పుడు రాపిడి ద్వారా మంటలు చెలరేగి ప్రమాదం చోటుచేసుకుంటుంది. వాహనం ట్యాంకులో అవసరానికి మించి ఆయిల్ నిల్వ ఉంచడం వల్ల వేడికి ఒత్తిడి పెరిగి ప్రమాదం జరగే అవకాశం ఉంది.
మంటలు రాగానే ఇలా చేయాలి : కారు అగ్నిప్రమాదానికి గురవుతుందని అనిపింటిన సందర్భంలో వెంటనే కారును ఆపి బయటకు రావాల్సి ఉంటుంది. కారు నుంచి దూరంగా వెళ్లాలి. వెంటనే ఫైర్ ఇంజిన్కు ఫోన్ చేసి సమాచారాన్ని అందించాలి. అవసరమైతే స్థానికుల సహాయాన్ని తీసుకొని మంటలు ఆర్పేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. కారులో అగ్నినియంత్రిక యంత్రాన్ని ఉపయోగించి మంటలు ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించాలి. పైన వివరించిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా మీ కారు లేదా బైక్ వేసవిలో అగ్ని ప్రమాదానికి గురికాకుండా ఉంటుంది.
