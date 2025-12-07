తేరుకునేలోపే కాలి బూడిదవుతుంది - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే ‘'కారు'’చీకట్లే!
అప్రమత్తం కాకుంటే ప్రాణాల మీదికి తెస్తున్న కారు ప్రయాణాలు - చిన్నపాటి లోపాలే ప్రాణాంతక ప్రమాదాలకు కారణం - ప్రమాదాలు జరిగితే వెంటనే 100, 101 డయల్ చేసి సమాచారమివ్వాలి
How To Prevent Car Accidents in AP : ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. ఈ ఘటనల్లో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, ఎందరో తమ జీవితాంతం వైకల్యంతో బతకాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం నుంచి విజయవాడ దుర్గగుడికి శనివారం ఓ కుటుంబం కారులో ప్రయాణిస్తుండగా బాపులపాడు మండలం వీరవల్లి పైవంతెన సమీపంలో వాహనం ఆగిపోయింది. వెంటనే మంటలు వ్యాపించాయి. దీన్ని గమనించిన ప్రయాణికులు హుటాహుటిన కిందకు దిగడంతో ప్రాణాపాయం తప్పగా వాహనం పూర్తిగా ఆహుతైంది.
నిర్వహణ లోపాలే కారణం: సజావుగా సాగుతున్న కారు ఒక్కసారిగా ఆగిపోతోంది. దట్టమైన పొగ కమ్మేస్తుంది. వెనువెంటనే మంటలు వ్యాపిస్తాయి. ఏమైందని తేరుకునేలోపే కాలి బూడిదవుతుంది. అందులో ప్రయాణిస్తున్న వారు అప్రమత్తం కాకుంటే ప్రాణాల మీదకొస్తుంది. కారు నిర్వహణలో చిన్నపాటి లోపాలే ప్రాణాంతక ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణం అవుతున్నాయి. శనివారం బాపులపాడు పరిధిలో ప్రమాదం అక్షరాలా ఇలాంటిదే! అసలెందుకు ఇలా అవుతుంది. ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కారణాలు ఎన్నో :
- డీజిల్, సీఎన్జీ వాహనాలతో పోలిస్తే పెట్రోల్ వాహనాల్లోనే ప్రమాదాలకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. విద్యుత్తు వాహనాల తయారీలో లోపాలతో మాత్రమే ప్రమాదాలు జరుగుతాయి.
- కారులో ఎగ్జాస్ట్ మానిఫోల్డ్ దగ్గర లీక్ ఉంటే దాని ద్వారా వచ్చిన వేడితో విద్యుత్తు వైర్లు కాలి మంటలు వ్యాపిస్తాయి.
- ప్రస్తుత వాహనాల్లో ఫ్యూజ్ సిస్టమ్ ఉంది. ఫ్యూజ్ షార్ట్సర్క్యూట్కి గురైనా ప్రమాదం జరగొచ్చు.
- బ్యాటరీ కేబుల్, పోల్కు మధ్య సాకెట్ లూజ్ అయినప్పటికీ స్పార్క్ వచ్చి ఇంజిన్పైన ఉండే మ్యాట్కు అంటుకుని పొగలు వస్తాయి.
- హెడ్లైట్లో ఫిలమెంట్ రాలిపోతే రెండో లైట్ వేసి వాహనం నడిపితే రాలిపోయిన ఫిలమెంట్ నుంచి స్పార్క్ వచ్చి షార్ట్సర్క్యూట్ అయ్యే ప్రమాదముంది.
- బ్రేక్, స్టీరింగ్ హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ కంటైనర్ మూత లూజ్ అయినప్పుడు ఆయిల్ చింది ఎగ్జాస్ట్ మానిఫోల్డ్ మీద పడినా మంటలు రావచ్చు.
- పెట్రోల్ పైపులు ఎక్కువ కాలం ఉపయోగిస్తే వాటికి పగుళ్లిచ్చి ఇంధనం లీకై సైలెన్సర్పై పడి మంటలు అందులోంచి రావచ్చు.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: కారును ఉపయోగించేవారు చాలామంది నెలల పర్యంతం సాధారణ నిర్వహణను విస్మరిస్తున్నారు. విద్యుత్తు వైర్లు, బ్యాటరీ కేబుల్ను తరచూ పరీక్షించుకోవాలి. పెట్రోల్ పైపు పనితీరుపై ప్రత్యేకంగా దృష్టిపెట్టాలి. అనుమానం ఉంటే వెంటనే మార్చేయాలి. ఒక హెడ్లైట్ ఫిలమెంట్ మరమ్మతులకు గురైతే వెంటనే సరిచేయించడం లేదా దాని కనెక్షన్ తొలగించాలి. బ్రేక్, స్టీరింగ్ నుంచి ఆయిల్ లీకవకుండా ఎప్పటికప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అదే విధంగా మరమ్మతుల సమయంలో నాసిరకం పరికరాలను కాకుండా నిర్దేశిత కంపెనీవి, నాణ్యత ఉన్నవి చూసి అమర్చుకోవాలి. దాదాపు 5,000 కిలోమీటర్లకు ఒకసారి ఇంజిన్ ఆయిల్ మార్చుకుంటే మేలు. ఈ తరహా ప్రమాదాలు జరిగితే వెంటనే 100, 101 డయల్ చేసి పోలీసులకు, ఫైర్ సిబ్బందికి తక్షణమే సమాచారాన్ని అందించాలి.
