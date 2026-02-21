పది, ఇంటర్ పరీక్షలు - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే మంచి మార్కులు మీ పిల్లలకే!
ప్రారంభం కానున్న పదో తరగతి, ఇంటర్ పరీక్షలు - విద్యార్థుల్లో కొంత ఆందోళన, ఒత్తిడి - భయం ఉంటే ప్రతిభను తగ్గిస్తుందని అంటున్న నిపుణులు - పరీక్షల సమయంలో ఎలా ఉండాలంటే?
Published : February 21, 2026 at 7:26 AM IST
How to Prepare Tenth And Intermediate Exam : మరి కొద్ది రోజుల్లో పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఈ దశలో విద్యార్థుల్లో కొంత ఆందోళన, ఒత్తిడి సహజమే. ఉత్తీర్ణత సాధిస్తానా? మంచి మార్కులు వస్తాయా? తల్లిదండ్రుల ఆశలను నెరవేర్చగలనా? అనే అనేక ఆలోచనలు మనసును కలవరపెడతాయి. అయితే ఈ ఆందోళన పరిమితిలో ఉంటే అది చదువుపై ఏకాగ్రతను పెంచుతుంది. కానీ భయంగా మారితే ప్రతిభను తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి పరీక్షల పట్ల కంగారు ఉండాలి గానీ భయం అవసరం లేదు.
పరీక్షల అసలు అర్థం : పరీక్షలు ఒక విషయం పట్ల మన అవగాహనను కొలిచే సాధనాలు మాత్రమే. మనకు ఉన్న జ్ఞానాన్ని, ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి సమస్యలను పరిష్కరించే నైపుణ్యాన్ని పరీక్షిస్తాయి. ఒకే పరీక్ష మన భవిష్యత్తును పూర్తిగా నిర్ణయించదు. అది జీవిత ప్రయాణంలో ఒక చిన్న మెట్టు మాత్రమే. కాబట్టి పరీక్షల్ని జీవిత మలుపుగా కాకుండా, సాధారణ దశగా భావిస్తే ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
సమయపాలన - విజయంలో కీలకం : ర్యాంకర్లు రోజుకు 14 నుంచి 18 గంటలు చదువుతారనే మాటలు వినిపిస్తాయి. కానీ అంతసేపు చదివినంత మాత్రాన మెదడు అన్నీ గుర్తుంచుకోదు. రోజుకు 8 నుంచి 9 గంటలు పద్ధతిగా చదవడం సరిపోతుంది. ప్రతి గంట లేదా గంటన్నరకు 10 నిమిషాలు విరామం తీసుకోవాలి. ఆ సమయంలో నీళ్లు తాగడం, కాసేపు నడవడం, దూరం చూడడం మంచిది. మొబైల్ లేదా టీవీ చూడటం మాత్రం విశ్రాంతి కాదు. చదువును మూడు లేదా నాలుగు విడతల్లో విభజించుకుంటే విషయాలు మెదడులో బాగా నిలుస్తాయి.
నిద్ర ముఖ్యం : నిద్ర తగ్గిస్తే ఎక్కువ సమయం చదవగలమనే భావన పొరపాటు. మనం చదివింది వర్కింగ్ మెమరీ నుంచి దీర్ఘకాల జ్ఞాపకశక్తిలోకి మారడానికి నిద్ర అవసరం. సరైన నిద్ర లేకపోతే ప్రశ్నలను అర్థం చేసుకునే వేగం తగ్గిపోతుంది. రోజుకు 6 నుంచి 8 గంటల నిద్ర తప్పనిసరి. వీలైతే మధ్యాహ్నం 20 నుంచి 30 నిమిషాలు కునుకు తీయడం మెదడుకు ఉత్తేజాన్ని ఇస్తుంది.
వ్యాయామం - ఉల్లాసానికి మార్గం : పరీక్షల సమయంలో ఆటలు పూర్తిగా మానేయడం మంచిది కాదు. రోజుకు కనీసం 30 నుంచి 60 నిమిషాలు నడక, పరుగు లేదా ఏదైనా ఆట ఆడితే శరీరం, మనసు చురుకుగా ఉంటాయి. స్నేహితులతో కలిసి ఆడటం వల్ల ఉల్లాసం పెరుగుతుంది. చదువుపై కొత్త ఉత్సాహం వస్తుంది. శారీరక చలనం మెదడులో రక్తప్రసరణను మెరుగుపరచి ఏకాగ్రతను పెంచుతుంది.
ఆహారపు అలవాట్లు : పరీక్షల సమయంలో జంక్ ఫుడ్, అధిక చక్కెరను తగ్గించాలి. మితంగా, సమయానికి ఆహారం తీసుకోవాలి. అధికంగా తింటే మత్తు వస్తుంది. అరటి, యాపిల్, జామ, బొప్పాయి వంటి పండ్లు, బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు వంటి డ్రైఫ్రూట్స్ మెదడుకు శక్తినిస్తాయి. గుడ్లు, పాలు కూడా ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. టీ, కాఫీ పరిమితంగా తీసుకోవాలి. ఎనర్జీ డ్రింక్స్ వంటి పానీయాలు ఆందోళనను పెంచుతాయి.
సరైన చదివే విధానం : ప్రశ్న-జవాబు రూపంలో కేవలం కంఠస్థం చేయడం సరైన పద్ధతి కాదు. ముందుగా పాఠ్యాంశాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి. తర్వాత ప్రశ్నలకు సాధన చేయాలి. మాదిరి ప్రశ్నాపత్రాలు నిర్ణీత సమయంలో రాస్తే సమయపాలనలో నైపుణ్యం పెరుగుతుంది. ప్రణాళికతో చదవాలి. కొంత వెసులుబాటు ఉంచితే ఆలస్యం అయినా సరిచేసుకోవచ్చు. చేతిరాత స్పష్టంగా ఉండాలి. పదాలు, వాక్యాల మధ్య సరైన దూరం పాటిస్తే మూల్యాంకనంలో లాభం ఉంటుంది.
తల్లిదండ్రుల పాత్ర : పరీక్షల సమయంలో తల్లిదండ్రులు పిల్లలపై అధిక ఒత్తిడి చేయకూడదు. మార్కుల కంటే వారి ఆరోగ్యం, మానసిక స్థితి ముఖ్యమని గుర్తించాలి. అవసరమైతే కౌన్సెలర్ల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
విజయం మన సొంతం : పరీక్షలు మన జీవితాన్ని పూర్తిగా నిర్వచించవు. అవి ఒక దశ మాత్రమే. సమయపాలన, సరైన నిద్ర, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, క్రమబద్ధమైన సాధనతో పరీక్షల్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కోవచ్చు. భయాన్ని దూరం చేసి విశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తే విజయం తప్పకుండా సొంతం అవుతుంది.
