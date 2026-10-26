సోలోగా ట్రావెలింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సేఫ్గా చుట్టిరావచ్చు
Solo Travelling Tips Telugu : నచ్చిన ప్రదేశానికి వెళ్లాలనే కోరిక అందరికీ ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే నేటి యువత సోలో ట్రిప్లపై ఆశక్తి చూపిస్తున్నారు. అయితే ట్రావెలింగ్ సమయంలో సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు.
Published : October 26, 2026 at 1:47 PM IST
Solo Travelling Tips Telugu : పర్యటనలు అంటే ఒకప్పుడు మనం కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి వెళ్లేవాళ్లం. ఇప్పుడు కాలం మారింది. పరిస్థితులు మారాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే మనకు నచ్చిన ప్రదేశానికి ఒంటరిగా వెళ్లడం ఒక ట్రెండ్గా మారింది. ఈ క్రేజ్ యువతలో ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. అయితే ట్రావెలింగ్కు వెళ్లే ముందు స్థానిక పరిస్థితులపై అవగాహన లేకపోవడం సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. ఒంటరిగా ప్రయాణించాలి అనుకునే వారు ముందుగానే ఈ సమస్యలను పసిగట్టి, వాటిని అధిగమించేంత తెలివిగా ఉండటం ట్రావెలర్స్కు చాలా ముఖ్యం.
నానాటికీ పెరుగుతున్న సోలో ట్రావెలర్స్
వివిధ సంస్థల అధ్యయనాల ప్రకారం మన దేశంలో సోలో ట్రావెలర్ల సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతూ వస్తోంది. అయితే ఎక్కువగా మోసాలు, అధిక ధరలకు వస్తువులు, రద్దీ ప్రదేశాల్లో దొంగతనాలు, అపరిచితుల వల్ల కలిగే అసౌకర్యం, కొన్ని ప్రదేశాలలో వేధింపులు వంటివి వారికి ఎదురవుతున్నాయి. మనం చూడాలనుకుంటున్న పర్యాటక ప్రదేశాల గురించి అవగాహన కలిగి ఉండటం ఎంత ముఖ్యమో, మన వద్ద ఉన్న సమాచారంలో వాస్తవం ఎంత ఉంది అనే విషయం గుర్తించడం కూడా అంతే ముఖ్యం. మనం వెళ్లే ప్రదేశాలలో సహాయక కేంద్రాలు, పోలీస్ స్టేషన్లు, ఆస్పత్రులు ఎంత దూరంలో ఉన్నాయో సరిచూసుకోవాలి.
"ట్రావెలింగ్ విషయాల్లోనూ గూగుల్ పైనే ఆధారపడకుండా, మనం ముందుగానే రూట్ మ్యాప్ గురించి అవగాహన పెంచుకోవాలి. అవసరమైన పత్రాలను డిజిటల్ రూపంలోనే కాకుండా ఆఫ్లైన్లో కూడా అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి. తక్కువ ధరల్లో లభిస్తోందని ఆన్లైన్లో అనధికారిక సేవలను (రవాణా, వసతి వంటివి) ఆశ్రయించవద్దు. మనం ఏది బుక్ చేసుకున్నా సర్వీస్ ప్రొవైడర్తో నిర్ధారించుకోవాలి. చెల్లింపులు చేస్తే తప్పనిసరిగా రసీదు తీసుకోవాలి. రాత్రిపూట ఒంటరిగా తిరగకపోవడమే మంచిది. " - శిల్పవల్లి, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ జోన్ డీసీపీ
అక్కడ క్రైమ్ రేటు ఎలా ఉంది?
అది మారుమూల ప్రాంతం అయినా, ఎక్కువ మంది పర్యాటకులు సందర్శించని ప్రదేశం అయినా అక్కడ క్రైమ్ రేటు ఎలా ఉంది? అక్కడ ఎలాంటి నేరాలు జరుగుతున్నాయో మనం తెలుసుకోవాలి. పర్యటన ప్రదేశం, బస చేసే హోటల్, ప్రయాణ రిజర్వేషన్ల వివరాలు, సమయాలను నమ్మకమైన వ్యక్తికి తెలియజేయాలి. కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల నంబర్లను, అత్యవసర నంబర్ల కోసం ఫోన్లో ఒక షార్ట్కట్ సెట్ చేసుకోవాలి.
సాధ్యమైనంత వరకు జన సంచారంలోనే
'నో' అని చెప్పడం నేర్చుకోండి. ఒంటరిగా ప్రయాణించేవారు మొహమాటం, ఇతరులపై ఆధారపడటం వంటివి విడిచిపెట్టాలి. ధైర్యంతో ముందడుగు వేయాలి. సాధ్యమైనంత వరకు జన సంచారం ఉన్న ప్రాంతాల్లోనే ఉండేందుకు ప్రయత్నించాలి. లైవ్ లొకేషన్, హోటల్ బుకింగ్ వివరాలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయొద్దు. రాత్రిపూట ఒంటరిగా తిరగకపోవడమే ఉత్తమం.
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