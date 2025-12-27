ETV Bharat / state

కార్​ డోర్‌ తీసే ముందు ఈ టిప్స్ పాటించండి? - ప్రమాదాలే జరగవు!

ప్రతీ సంవత్సరం వేల సంఖ్యలో జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - ఈ ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేాయలి? - వీటి నివారణకు ఇలా చేయాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు

How To Open The Car Door Safely
How To Open The Car Door Safely (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 27, 2025 at 7:53 PM IST

3 Min Read
How To Open The Car Door Safely : రద్దీగా ఉండే ఆ రోడ్డు పక్కన ఓ కార్‌ ఆగింది. డ్రైవర్‌ చూసుకోకుండా కార్ డోర్​ తెరిచాడు. అంతే వెనుక నుంచి ద్విచక్రవాహనం మీద వస్తున్న వ్యక్తి ఆ తలుపు తగిలి రహదారిపై ఎగిరిపడ్డాడు. ఒక కుటుంబం బరువు, బాధ్యతలు మోసే వ్యక్తి ఆసుపత్రిలో జాయిన్ అయ్యాడు. ఇలాంటి ప్రమాదాలు ప్రతీ సంవత్సరం వేల సంఖ్యలో జరుగుతుంటాయి. వీటి నివారణకు ఓ మేలు మార్గంగా డచ్‌ రీచ్‌ని ప్రతిపాదిస్తున్నారు కొందరు నిపుణులు.

నెదర్లాండ్స్‌ 'డచ్‌ రీచ్‌' ఏం చేసింది? : -

  • ఈ దేశంలో అకస్మాత్తుగా తెరిచే కార్​ డోర్లతో ఒకప్పుడు అధిక రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగేవి. దీంతో డ్రైవింగ్‌ చేసేవారు, ఆ వాహనాల్లో ప్రయాణించేవారి తప్పులను సవరించాలని అక్కడి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ ప్రయత్నంలోంచి వచ్చిన ఆలోచనదే డచ్‌ రీచ్‌.
  • సాధారణంగా డ్రైవింగ్‌ చేసే వ్యక్తి కుడి చేత్తో, ఎడమ వైపు కూర్చున్న ప్రయాణికుడు ఎడమ చేతి వైపున్న తలుపు తీస్తారు. వాళ్లకు ఆ డోర్‌ దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి అది సహజంగా జరిగే ప్రక్రియ.
  • డచ్‌ రీచ్‌ విధానంలో డోర్‌కు దూరంగా ఉండే చేతితో డోర్‌ తెరుస్తారు. అంటే డ్రైవింగ్‌ చేసే వ్యక్తి కుడి చేతితో కాకుండా ఎడమ చేయితో తెరవాలన్నమాట. వాహనంలో కూర్చున్న వ్యక్తి కుడి చేత్తో తలుపు తెరవాలి.
  • దూరంగా ఉండే చేత్తో డోర్‌ తెరిచినప్పుడు - శరీరం సహజంగా వెనక్కి తిరుగుతుంది. కళ్లు వాహనం వెనక వైపున్న రహదారిని చూస్తాయి. వెనక నుంచి వస్తున్న వాహనాలను గుర్తించవచ్చు. దీంతో జరిగే ప్రమాదాన్ని చాలా వరకు నివారించవచ్చు.
  • స్కూల్​ వాహనాలు, బస్సులు, ట్యాక్సీలు ఇలా వాహనం తలుపు ఉన్న చోటల్లా 'డచ్‌ రీచ్‌' విధానం మేలు చేస్తుంది.
  • కార్​ లేదా బస్సు డోర్‌ తీసేప్పుడు 'పక్కకి తిరగండి. వెనక్కి చూడండి. తలుపు తెరవండి' అనే నినాదాన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటే పెద్ద ప్రమాదాలను ఆపినట్లు అవుతుంది.
  • దేశంలో పలు చోట్ల పోలీసులు, ప్రజా రవాణా సంస్థలు 'టర్న్‌ లుక్‌ సేవ్‌ లైవ్స్‌' నినాదంతో అవగాహన కల్పిస్తున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్టీసీ కూడా ఈ నినాదాన్ని, 'డచ్‌ రీచ్‌' అలవాటును తమ సిబ్బందికి తెలియజేస్తోంది.

ముందే చెక్​ చేసుకోవాలి : -

  • నూతన కార్లలో డోర్‌ ఓపెన్‌ ఉంటే ఎలర్ట్‌ సిస్టమ్‌ ఉంటుంది. పాత కార్లలో హెచ్చరిక వ్యవస్థ ఉండదు. అలాంటి సమయంలో డోర్‌ అకస్మాత్తుగా తెరుచుకుని ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది.
  • ప్రయాణానికి ముందే డోర్లన్ని సరిగా మూసుకున్నాయో, లేదో చెక్ చేసుకోవాలి.
  • పిల్లలు ఉంటే చైల్డ్‌ లాక్‌ వాడాలి.
  • వాహనాన్ని కదిలించే ముందు తలుపు హ్యాండిల్స్‌ పరిశీలించుకోవాలి.

కార్​ జారిపోకుండా హ్యాండ్‌ బ్రేక్‌ : -

  • కార్​ను పార్క్‌ చేసినప్పుడు హ్యాండ్‌ బ్రేక్‌ వేయకపోవడం మరో పెద్ద తప్పు.
  • ముఖ్యంగా పల్లపు, ఎత్తు ప్రాంతాల్లో కార్‌ ముందుకు లేదా వెనక్కు జారిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది.
  • అందుకే వాహనం ఆపిన వెంటనే హ్యాండ్‌ బ్రేక్‌ కచ్చితంగా వేయాలి.

హ్యాండ్‌ సిగ్నల్స్‌ లేదా ఇండికేటర్స్‌ తప్పనిసరి : సిగ్నల్‌ ఇవ్వడంలో పొరపాట్లు ప్రమాదాలకు దారితీస్తాయని హైదరాబాద్‌ సంయుక్త రవాణా కమిషనర్‌ సి.రమేష్ తెలిపారు. టర్న్‌ తీసుకునేటప్పుడు ఇండికేటర్‌ వేయకపోవడం లేదా ఆలస్యంగా సిగ్నల్‌ ఇవ్వడం ప్రమాదాలకు ప్రధాన కారణమని చెప్పారు. వెనక నుంచి వచ్చే వాహనాలు అంచనా వేయలేక ప్రమాదానికి గురికావచ్చని, ఒకవైపు సిగ్నల్‌ ఇచ్చి మరో వైపు వెళ్లడం కూడా ప్రమాదకరమేనని అన్నారు. మలుపు తీసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా ఇండికేటర్‌ ఆన్‌ చేయాలని సూచించారు. లేన్‌ మార్చేటప్పుడు హ్యాండ్‌ సిగ్నల్స్‌ లేదా ఇండికేటర్స్‌ తప్పనిసరని, టర్న్‌ పూర్తయ్యాక సిగ్నల్‌ ఆఫ్‌ చేయాలని వివరించారు.

