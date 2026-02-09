ETV Bharat / state

మంచి ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారా? - రెజ్యూమ్​ను ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేయండి, జాబ్ పక్కా!

వేలాది రెజ్యూమ్​లను ఆటోమేషన్‌ విధానంలో ఫిల్టర్‌ చేస్తున్న వివిధ కంపెనీలు - రెజ్యూమ్​లోనే కంపెనీల ప్రతినిధులను ఆకట్టుకుంటే జాబ్ వచ్చినట్టే! - వారికి నచ్చేలా రెజ్యూమ్​ను ఎలా రూపొందించాలంటే?

How to Make Perfect Resume to Get Good Job
How to Make Perfect Resume to Get Good Job (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 10:41 PM IST

3 Min Read
How to Make Perfect Resume to Get Good Job : ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో కోరుకున్న ఉద్యోగం సంపాదించడం చాలా కష్టమైపోయింది. అందువల్ల మంచి అవకాశాన్ని చేజిక్కించుకోవాలంటే ప్రతీ విషయంలోనూ బాగా ఆచితూచి అడుగేయాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రెజ్యూమ్ తయారుచేసేటప్పుడు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాస్తవానికి మీరు ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకొనేటప్పుడు, ఇంటర్వ్యూకు వెళ్లేటప్పుడు, రిక్రూటర్లు ముందుగా చూసేది మీ రెజ్యూమ్​నే. ప్రస్తుతం అభ్యర్థులను నుంచి వస్తున్న వేలాది రెజ్యూమ్​లను వివిధ కంపెనీలు ఆటోమేషన్‌ విధానంలోనే కంప్యూటర్‌లో ఫిల్టర్‌ చేస్తున్నాయి. కనుక వారిని ఆకట్టుకునేలా రెజ్యూమ్​ను రూపొందించుకోవాలి.

ఇంటర్మీడియట్‌ తరువాత డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్‌ చదివే విద్యార్థులు తమ జీవితంలో నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను సాధించటం కోసం మొదటి ఏడాది నుంచే సన్నద్ధమవ్వాలి. కేవలం చదువే కాకుండా నిత్యం తమలోని నైపుణ్యాలను మరింతగా పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. వివిధ రకాల సర్టిఫికెట్‌ కోర్సులు చేస్తూ మరింతగా విజ్ఞానం సముపార్జించాలి. అనంతరం డిగ్రీలో 3 ఏళ్లు, ఇంజినీరింగ్‌లో 4 ఏళ్ల కాలంలో తాము సాధించిన విద్యార్హతలు, నైపుణ్యాల వివరాలను రెజ్యూమెలో స్పష్టంగా పేర్కొనడం ముఖ్యమైనం విషయం.

ఈ రెజ్యూమ్​లోనే కంపెనీల ప్రతినిధులను ఆకట్టుకుంటే ఇక ముఖాముఖికి ఎంపికైనట్లే. అనంతరం అక్కడ ఎదురయ్యే ప్రశ్నలకు నిజాయతీగా, నమ్మకంగా సమాధానాలు స్పష్టంగా చెప్పగలిగితే కొలువు సాధించినట్లే అంటున్నారు కాకినాడ జేఎన్‌టీయూకే పూర్వపు ప్లేస్‌మెంట్‌ అధికారిణి, ప్రొఫెసర్‌ అరవ కరుణ. విద్యార్థి ముఖాముఖి, రెజ్యూమె తయారీకి సంబంధించిన సూచనలను ఆమె వివరించారు.

ఆటోమేషన్‌ విధానంలో ఫిల్టర్‌ : ప్రస్తుతం వేలాది రెజ్యూమెలను వివిధ కంపెనీలు ఆటోమేషన్‌ విధానంలోనే కంప్యూటర్‌లో ఫిల్టర్‌ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో విద్యార్థి రెజ్యూమ్ తయారు చేయడంలోనూ పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలి. గతంలో లాగా ఏదో వివరాలతో పంపిస్తే చాలదు. అంతేగాక విద్యార్థులు డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్​లలో చేరినప్పట్నుంచే నైపుణ్యాలు పెంచుకోవాలి. అలాగే ఇతర సర్టిఫికెట్‌ కోర్సులు చేయాలి. రెండు, మూడు, నాలుగో ఏడాది చదివే విద్యార్థులు రెజ్యూమ్ తయారీపై వివిధ మెలకువలు నేర్చుకోవాలి.

రెజ్యూమ్ పైభాగంలో వివరాలు : ఏటీఎస్‌లో ఆయా కంపెనీలు తమకు కావాల్సిన ప్రోగ్రామింగ్‌ స్కిల్స్, కోడింగ్ ఇతర అంశాలను పొందుపరుస్తాయి. అవి ఉన్నవాటినే ఎంపిక చేస్తారని విద్యార్థులు గమనించాలి. విద్యార్థుల చదువు వివరాలను రెజ్యూమ్ పైభాగంలో ఉంచడం ద్వారా ఆయా కంపెనీలకు మన వివరాలు తెలుస్తాయి. చదివే సమయంలో చేసిన ప్రాజెక్టులు, ప్రోగ్రామింగ్, కోడింగ్, ఇంటర్న్‌షిప్‌లు ప్రత్యేకంగా పేర్కొనాలి. విద్యార్థుల నైపుణ్యాలు స్పష్టంగా జాబితాలా తయారు చేయాలి. సాధించిన విజయాలు, కార్యకలాపాలు వివరాల్లో చేర్చాలి.

హెచ్‌ఆర్‌ నిపుణులను ఇలా ఆకట్టుకోవాలి :

  • ముఖాముఖి దశకు చేరాక కంపెనీల హెచ్‌ఆర్‌ నిపుణులు అభ్యర్థిలో విషయ పరిజ్ఞానాన్ని గమనిస్తారు.
  • నేర్చుకునే స్వభావం పరిశీలిస్తారు.
  • సమస్య ఎదురైతే పరిష్కరించే నేర్పును గమనిస్తారు.
  • 50 శాతం సబ్జెక్టు నైపుణ్యం, మిగతాది భావవ్యక్తీకరణ సామర్థ్యం చూస్తారు.
  • ఆంగ్లంలో మాట్లాడటాన్ని ప్రత్యేకంగా గమనిస్తారు,
  • తెలిసిన విషయాన్ని నిజాయతీగా చెప్పడం గమనిస్తారు.
  • ఐకాంటాక్టు విధానంలో సమాధానం చెబుతున్నారా? అనేది చూస్తారు.
  • అభ్యర్థికి ఉన్న కనీస పరిజ్ఞానం గమనిస్తారు. కూర్చునే విధానం, నడవడి, తడబాటు లేనితనం ఆశిస్తారు.

ప్రూఫ్ రీడింగ్​ : రెజ్యూమ్ రాయడం పూర్తి చేసిన తరువాత కచ్చితంగా వ్యాకరణ దోషాలు, అక్షర దోషాలు లేకుండా చూసుకోవాలి. పక్చువేషన్​ ఎర్రర్స్ లేకుండా జాగ్రత్త పడాలి. అలాగే మీ రెజ్యూమ్​ ఒకటి లేదా రెండు పేజీలకు మాత్రమే పరిమితం అయ్యేలా చూసుకోవాలి. అనవసరం అయినవి, రిపీట్ అయినవి ఉంటే వాటిని తొలగించాలి. స్వయంగా మీరు రెజ్యూమ్​ను​ ఎడిట్ చేసుకోలేకపోతే అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది.

టైలర్​ మేడ్ రెజ్యూమ్​ : అన్ని ఉద్యోగాలకు ఒకే విధమైన రెజ్యూమ్ ఇవ్వకూడదు. ఆయా ఉద్యోగాలకు అనుగుణంగా టైలర్​ మేడ్​ రెజ్యూమ్ తయారు చేసుకోవాలి.

కచ్చితంగా కవర్ లెటర్​ రాయాలి : చాలా మంది కేవలం రెజ్యూమ్​ను మాత్రమే పంపిస్తుంటారు. కానీ కవర్ లెటర్ కూడా రాయడం చాలా మంచిది. దీని వల్ల మీ ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగవుతాయి. ఎలా అంటే, కవర్​ లెటర్​లో సదరు ఉద్యోగం పట్ల మీకు ఉన్న ఆసక్తిని తెలియజేస్తారు. అలాగే మీ ప్రత్యేక అర్హతలను చెబుతారు. సదరు ఉద్యోగానికి మీరు ఏ విధంగా సరిపోతారో స్పష్టంగా పేర్కొంటారు. అయితే ఈ కవర్ లెటర్​ కేవలం ఒక్క పేజీకి మాత్రమే పరిమితం కావాలి. ఈ విధంగా మీరు రెజ్యూమ్ తయారు చేసుకుంటే కచ్చితంగా మీరు కోరుకున్న ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఆల్​ ది బెస్ట్!

