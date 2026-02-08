ETV Bharat / state

మీరు 'హలీమ్'​ ప్రియులా? - ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా, టేస్టీగా తయారు చేసుకోండిలా

ఇంట్లోనే మటన్​ హలీమ్​ను ఈజీగా తయారు చేయడం ఎలా? - కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి? - ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? - వివరాలు మీకోసం

How To Make Haleem At Home
How To Make Haleem At Home (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 8, 2026 at 2:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

How To Make Haleem At Home : రంజాన్​ మాసం వస్తుందంటే చాలు హైదరాబాద్​ నగరంలో హలీమ్ సందడి మొదలవుతుంది. ఏ హోటల్​ దగ్గర చూసినా హలీమ్​ ఘుమఘుమలే. ఎక్కడ చూసినా ఆహార ప్రియులు సందడి చేస్తుంటారు. అసలు హలీమ్​ను ఎలా తయారు చేస్తారు? హోటల్​లో చేసినంత టేస్టీగా ఇంట్లోనే తయారు చేయడం ఎలా? దానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తదితర విషయాలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

గోధుమలు, బియ్యం, మాంసం, నెయ్యి, మసాలాలు, ఎండు ఫలాలు వేసి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన బట్టిలో గంటల తరబడి ఉడికించి హలీమ్​ను తయారు చేస్తారు. పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే ఈ వంటకం తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మంచిదని చెబుతున్నారు. ఇంట్లోనే మటన్‌ హలీమ్‌ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు : బోన్​లెస్​ మటన్​ - కిలో, జీడిపప్పు - అరకప్పు, అల్లం పేస్ట్‌ - 2 టీస్పూన్లు, మినప్పప్పు - కప్పు, కారం - టీ స్పూన్‌, పెరుగు - 2 కప్పులు, మిరియాలు - అర టీస్పూన్‌, నెయ్యి - అరకప్పు, బరకగా పట్టించిన గోధుమలు - 3 కప్పులు, శనగ పప్పు - కప్పు, ఫ్రై చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు - కప్పు, పుదీనా ఆకులు - అరకప్పు, పసుపు - పావు టీస్పూన్‌, పచ్చి మిర్చి - 6, నిమ్మకాయ ముక్కలు - 2, వెల్లుల్లి పేస్ట్‌ - 2 టీస్పూన్లు, గరం మసాలా పొడి - టీస్పూన్‌, ఉప్పు - సరిపడినంత, కొత్తిమీర తరుగు - కప్పు, దాల్చిన చెక్క - 1

హలీమ్​ తయారీ విధానం:

  • ముందుగా బరకగా పట్టించిన గోధుమలను శుభ్రంగా కడిగి, ముప్పై నిమిషాల పాటు నీటిలో నానబెట్టాలి. అంతలో మటన్​ను ఖీమాలా చితక్కొట్టి పక్కన ఉంచుకోవాలి.
  • మటన్​కు అర టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి పేస్ట్, అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లం పేస్ట్​, అర టీ స్పూన్​ ఉప్పు, కారం, అర టీస్పూన్​ గరం మసాలా పొడి, కొంచెం పసుపు వేసి బాగా కలపాలి. దీనిని కుక్కర్​లో పెట్టి నాలుగు విజిల్స్​ వచ్చేంత వరకు ఉడికించాలి. ఆపై మరో 20 నిమిషాలు సిమ్​లో పెట్టి ఉడికించాలి. అనంతరం పూర్తిగా చల్లారే వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆపై గోధుమల్లో శనగ పప్పు, మినప్పప్పు, పసుపు, మూడు పచ్చిమిర్చి, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కొన్ని మిరియాలను వేసి 10 కప్పుల నీళ్లను పోసి ఇవన్నీ పూర్తిగా ఉడికేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. మధ్యమధ్యలో కలుపుతుండాలి.
  • ఆపై ఒక బౌల్‌లో నూనెను వేసి అది వేడెక్కిన తర్వాత మటన్ మిశ్రమం, మిగిలిన పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా తరుగు వేసి 5 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమానికి పెరుగు కలిపి మరో పదిహేను నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో మరో 3 కప్పుల నీళ్లను పోయాలి.
  • ఇది కొద్దిసేపు ఉడికిన అనంతరం దీనికి ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న గోధుమ మిశ్రమం, నెయ్యి కలుపుకొని స్టౌ సిమ్‌లో పెట్టి అరగంట సేపు ఉడికించుకోవాలి. అంతే ఎంతో రుచిగా ఉండే మటన్ హలీమ్ రెడీ అయిపోయింది!
  • ఈ హలీమ్​ను ఒక అందమైన బౌల్‌లోకి తీసుకొని దానిపై వేయించిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, నిమ్మ చెక్కలు, కొత్తిమీర-పుదీనా తరుగుతో గార్నిష్ చేయాలి. అంతే ఇక సర్వ్ చేసుకొని తినడమే లేటు.
  • పైన వివరించిన విధంగా హలీమ్​ తయారు చేసుకుంటే హాలీం చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. మరింకెందుకు ఆలస్యం మీరూ చేసేయండి. ఆరగించేయండి.

నోరూరించే హలీం వచ్చేసింది - ఆ ఘుమఘుమల వెనక సీక్రెట్ మీకు తెలుసా?

Ramadan Special: రంజాన్ స్పెషల్ .. 30 రోజుల్లో 10 లక్షల బిర్యానీలు.. 4 లక్షల హలీం ఆర్డర్లు

TAGGED:

HOW TO MAKE HALEEM AT HOME
HOW TO MAKE CHICKEN HALEEM AT HOME
హలీమ్​ను తయారు చేసే విధానం
HOW TO PREPARE HALEEM AT HOME
HOW TO MAKE HALEEM AT HOME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.