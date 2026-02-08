మీరు 'హలీమ్' ప్రియులా? - ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా, టేస్టీగా తయారు చేసుకోండిలా
February 8, 2026
How To Make Haleem At Home : రంజాన్ మాసం వస్తుందంటే చాలు హైదరాబాద్ నగరంలో హలీమ్ సందడి మొదలవుతుంది. ఏ హోటల్ దగ్గర చూసినా హలీమ్ ఘుమఘుమలే. ఎక్కడ చూసినా ఆహార ప్రియులు సందడి చేస్తుంటారు. అసలు హలీమ్ను ఎలా తయారు చేస్తారు? హోటల్లో చేసినంత టేస్టీగా ఇంట్లోనే తయారు చేయడం ఎలా? దానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తదితర విషయాలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
గోధుమలు, బియ్యం, మాంసం, నెయ్యి, మసాలాలు, ఎండు ఫలాలు వేసి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన బట్టిలో గంటల తరబడి ఉడికించి హలీమ్ను తయారు చేస్తారు. పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండే ఈ వంటకం తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మంచిదని చెబుతున్నారు. ఇంట్లోనే మటన్ హలీమ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు : బోన్లెస్ మటన్ - కిలో, జీడిపప్పు - అరకప్పు, అల్లం పేస్ట్ - 2 టీస్పూన్లు, మినప్పప్పు - కప్పు, కారం - టీ స్పూన్, పెరుగు - 2 కప్పులు, మిరియాలు - అర టీస్పూన్, నెయ్యి - అరకప్పు, బరకగా పట్టించిన గోధుమలు - 3 కప్పులు, శనగ పప్పు - కప్పు, ఫ్రై చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు - కప్పు, పుదీనా ఆకులు - అరకప్పు, పసుపు - పావు టీస్పూన్, పచ్చి మిర్చి - 6, నిమ్మకాయ ముక్కలు - 2, వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టీస్పూన్లు, గరం మసాలా పొడి - టీస్పూన్, ఉప్పు - సరిపడినంత, కొత్తిమీర తరుగు - కప్పు, దాల్చిన చెక్క - 1
హలీమ్ తయారీ విధానం:
- ముందుగా బరకగా పట్టించిన గోధుమలను శుభ్రంగా కడిగి, ముప్పై నిమిషాల పాటు నీటిలో నానబెట్టాలి. అంతలో మటన్ను ఖీమాలా చితక్కొట్టి పక్కన ఉంచుకోవాలి.
- మటన్కు అర టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల్లి పేస్ట్, అర టేబుల్ స్పూన్ అల్లం పేస్ట్, అర టీ స్పూన్ ఉప్పు, కారం, అర టీస్పూన్ గరం మసాలా పొడి, కొంచెం పసుపు వేసి బాగా కలపాలి. దీనిని కుక్కర్లో పెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించాలి. ఆపై మరో 20 నిమిషాలు సిమ్లో పెట్టి ఉడికించాలి. అనంతరం పూర్తిగా చల్లారే వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆపై గోధుమల్లో శనగ పప్పు, మినప్పప్పు, పసుపు, మూడు పచ్చిమిర్చి, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, కొన్ని మిరియాలను వేసి 10 కప్పుల నీళ్లను పోసి ఇవన్నీ పూర్తిగా ఉడికేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. మధ్యమధ్యలో కలుపుతుండాలి.
- ఆపై ఒక బౌల్లో నూనెను వేసి అది వేడెక్కిన తర్వాత మటన్ మిశ్రమం, మిగిలిన పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా తరుగు వేసి 5 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమానికి పెరుగు కలిపి మరో పదిహేను నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో మరో 3 కప్పుల నీళ్లను పోయాలి.
- ఇది కొద్దిసేపు ఉడికిన అనంతరం దీనికి ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న గోధుమ మిశ్రమం, నెయ్యి కలుపుకొని స్టౌ సిమ్లో పెట్టి అరగంట సేపు ఉడికించుకోవాలి. అంతే ఎంతో రుచిగా ఉండే మటన్ హలీమ్ రెడీ అయిపోయింది!
- ఈ హలీమ్ను ఒక అందమైన బౌల్లోకి తీసుకొని దానిపై వేయించిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, నిమ్మ చెక్కలు, కొత్తిమీర-పుదీనా తరుగుతో గార్నిష్ చేయాలి. అంతే ఇక సర్వ్ చేసుకొని తినడమే లేటు.
- పైన వివరించిన విధంగా హలీమ్ తయారు చేసుకుంటే హాలీం చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. మరింకెందుకు ఆలస్యం మీరూ చేసేయండి. ఆరగించేయండి.
