మీరు ఆధార్ లాక్ చేశారా? - దుర్వినియోగం కాకుండా వెంటనే ఇలా చేసేయండి!
ఆధార్ లాకింగ్తో అన్ని విధాలా రక్షణ - వ్యక్తిగత సమాచారం మొత్తం సేఫ్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 2:13 PM IST
How to Lock Aadhaar : ఆధార్ నంబర్ను గుర్తింపుగా భావిస్తున్న నేపథ్యంలో దుర్వినియోగం కాకుండా చూసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వ్యక్తిగత సమాచారం బయటకు పొక్కకుండా ఆధార్ లాక్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు. అసలు ఆధార్ ఎందుకు లాక్ చేయాలి? ఎలా లాక్ చేయాలి? అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఇపుడు ఎక్కడ చూసినా "డేటా దుర్వినియోగం" అనే పదం ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. వ్యక్తిగత సమాచారంతో పాటు రహస్యంగా ఉంచాల్సిన బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, చిరునామా, మొబైల్ నంబర్ ఇతరుల వ్యక్తుల చేతుల్లోకి వెళ్తున్నాయి. ఆయా అంశాలన్నీ ఆధార్ నంబర్తో లింక్ చేసి ఉండడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు చెప్తున్నారు.
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ఆధార్ అన్నింటికీ గుర్తింపు కార్డుగా చెలామణీ అవుతోంది. బ్యాంకు, పోస్టాఫీస్ ఖాతా తీసుకోవాలన్నా, సెల్ఫోన్ సిమ్ కార్డులు సహా ఇతర అవసరాలకు ఆధార్ ధ్రువీకరణ తప్పనిసరిగా మారింది. ఇలా ఎంతో విలువైన ఆధార్ సమాచారం లీక్ కాకుండా లాక్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి. తద్వారా సైబర్ నేరాల బారిన పడకుండా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
ఆధార్ లాకింగ్ ప్రక్రియ ఇలా
- మైఆధార్ యాప్ లింక్ ఓపెన్ చేసి హోమ్ పేజీలో కనిపించే ఆధార్ లాక్/అన్లాక్ ఆష్షన్ను ఎంచుకోవాలి. అక్కడ లాక్ యూఐడీ రేడియో బటన్ క్లిక్ చేయాలి.
- ఇపుడు మీ ఆధార్ నంబర్తో పాటు పూర్తి పేరు, పిన్కోడ్, సెక్యూరిటీ కోడ్ నమోదు చేసి సెండ్ ఓటీపీపై క్లిక్ చేయాలి.
- ఓటిపీపై క్లిక్ చేయడం వల్ల మిమ్మల్ని మీరు ధ్రువీకరించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. రిజిస్టర్ మొబైల్ నంబర్కు వచ్చే ఓటీపీని నమోదు చేస్తే సరిపోతుంది.
- తిరిగి ఇదే పద్ధతిలో ఆధార్ అన్లాక్ చేసుకోవచ్చు.
- యుఐడీఏఐ వెబ్ సైట్ లేదా ఆధార్ యాప్ ద్వారా ఆధార్ అన్లాక్ చేసుకోవచ్చు.
- సైట్ లోకి వెళ్లి మై ఆధార్ సెక్షన్ పై క్లిక్ చేసి ఆధార్ అన్లాక్ సెక్షన్ ఎంచుకోవాలి.
- అందులో యూఐడీ సెలెక్ట్ చేసుకుని నెంబర్, పేరు నమోదు చేయాలి.
- మొబైల్ నెంబర్ కు వచ్చిన ఓటీపీని నమోదు చేస్తే చాలు ఆధార్ అన్ లాక్ అవుతుంది.
ఎన్నో ప్రయోజనాలు
- ఆధార్ లాక్ చేయడం వల్ల మీ వ్యక్తిగత సమాచారం భద్రంగా ఉంటుంది.
- బయోమెట్రిక్, ఐరిష్ వివరాలు సైబర్ నేరగాళ్ల బారిన పడకుండా పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉంటాయి.
- ఎక్కడైనా మీ ఆధార్ జీరాక్స్ ఇచ్చి వదిలేసినా దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం ఉండదు. మీ ఆధార్ ఉపయోగించి ఇతరులు సెల్ఫోన్ సిమ్ కార్డు పొందలేరు.
- కొత్త బ్యాంకు ఖాతాలు తెరవడం, ప్రభుత్వ రాయితీలను దుర్వినియోగం చేయడం అడ్డుకోవచ్చు.
- వేలిముద్రలు కంటిచూపు (ఐరిస్)తో లాక్ చేయడం వల్ల మీ అనుమతి లేకుండా మీ ఆధార్ కార్డుతో లావాదేవీలు చేయడానికి వీలుపడదు.
- ఆధార్తో అనుసంధానమైన పాన్కార్డు, ఓటరు ఐడీ, బ్యాంకు ఖాతాలకు పూర్తి రక్షణతో పాటు వ్యక్తిగత సమాచారం బహిర్గతం కాదు.
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