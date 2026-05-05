పిల్లలను చట్టబద్ధంగా దత్తత తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఇలా సింపుల్గా దరఖాస్తు చేసుకోండి
పిల్లల దత్తత ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసిన ప్రభుత్వం - న్యాయపరమైన చిక్కులు, పోలీసు కేసులు లేకుండా సులభంగా దత్తత పొందే అవకాశం - అర్హత, దరఖాస్తు విధానం తదితర వివరాలు మీకోసం
Published : May 5, 2026 at 5:13 PM IST|
Updated : May 5, 2026 at 5:21 PM IST
How to Adopt A Child in Telugu : దత్తత అనేది సంతానం లేని దంపతులకు ఓ వరం లాంటిది. సరైన అవగాహన లేకపోవడం కారణంగా ఎంతోమంది అనుమతి లేకుండానే చిన్నారులను దత్తత తీసుకుని న్యాయపరమైనటువంటి చిక్కులు, పోలీసు కేసులు లాంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి సమస్యలను గుర్తించినటువంటి ప్రభుత్వం పిల్లల దత్తత ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసింది. మరోవైపు దీనిపై అవగాహన కల్పించేందుకు అధికారులు ప్రత్యేక కార్యచరణను రూపొందించి అమలు చేస్తున్నారు. సర్కారు ఆస్పత్రుల వద్ద ఊయలలు, కలెక్టరేట్లో హెల్ప్లైన్ సెంటర్ను తీసుకురావడమనేది విశేషం.
కొత్త విధానంలో దత్తత ఇలా : గతంలో పిల్లల దత్తత ప్రక్రియ క్షిష్టతరంగా ఉండేది. దీనిపై సరైనటువంటి అవగాహన లేకపోవడం కారణంగా ఎంతోమంది అడ్డదారుల్లో కొనుగోలు చేసేందుకు మొగ్గు చూపేవారు. అయితే ప్రభుత్వం ఇటీవల ప్రభుత్వం ఈ ప్రక్రియను సరళీకరించింది. పిల్లలను దత్తత తీసుకోవాలనుకునేవారు missionvatslya.wcd.gov.in అనే వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఫొటో, పాన్కార్డు, వయసు, ధ్రువీకరణ, నివాసం, ఆదాయం, ప్రాణాంతక వ్యాధులు లేవని డాక్టర్లు ఇచ్చిన ధ్రువపత్రాలు, వివాహ రిజిస్ట్రేషన్ పత్రంను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో రూ.6 వేలు, ఎంపిక చేసుకున్న జిల్లాలోని శిశుగృహకు వెళ్లి దత్తత తీసుకునేటప్పుడు రూ.50 వేలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అధికారులు తగిన వివరాలు విచారించి ఆమోదిస్తారు. ఈ విధంగా పలు జిల్లాలో జిల్లాలో ఇప్పటికే పలువురు దరఖాస్తు చేశారు.
విక్రయాలకు అడ్డుకట్ట వేసేలా : రాష్ట్రంలో ఏదో చోట శిశు విక్రయాలు వెలుగు చూస్తూనే ఉన్నాయి. ఇటీవల హవేలిఘనపూర్ మండలంలోని లింగ్సాన్పల్లి తండాకు చెందిన మహేశ్, మంజుల దంపతులు మద్యం తాగేందుకు నగదు కోసం నెల వయసున్న చిన్నారిని కామారెడ్డి జిల్లా కంచర్లకు చెందిన ఓ జంటకు రూ.1.50 లక్షలకు అంగడి సరుకులా విక్రయించేశారు. 2023 సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు 26 కేసులు నమోదయ్యాయి.
అవగాహన కల్పిస్తున్న అధికారులు : కొత్త విధానంపై అవగాహన కల్పించేందుకు స్త్రీ, శిశు సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్లో హెల్ప్డెస్క్(సహాయకేంద్రాన్ని) ఏర్పాటు చేయగా, కలెక్టర్ ప్రతిమాసింగ్ ప్రారంభించారు. మరోవైపు సిబ్బందినీ నియమించారు. మెదక్ జిల్లాలోని మాతాశిశు సంరక్షణ కేంద్రం, నర్సాపూర్, తూప్రాన్, కౌడిపల్లి, రామాయంపేట, పాపన్నపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల వద్ద ఊయలలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. కన్నబిడ్డలను పెంచే స్తోమత లేని వారు వాటిల్లో వదిలేస్తే అధికారులు చేరదీస్తారు.
"చిన్నారులను అక్రమంగా దత్తత తీసుకోవడం నేరం. దళారుల ద్వారా కొనుగోలు చేయొద్దు. నిబంధనలు పాటిస్తే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. సంగారెడ్డి, సిద్దిపేటలో శిశుగృహాలు ఉన్నాయి. కలెక్టరేట్కు వచ్చే వారికి సిబ్బంది అవగాహన కల్పిస్తారు"-హేమభార్గవి, జిల్లా సంక్షేమాధికారిణి