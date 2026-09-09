హైదరాబాద్ గణేశ్ నిమజ్జన సేవలో పాల్గొనాలనుందా? - ఇలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి
గణేశ్ విసర్జన్ బందోబస్త్ యాక్టివిటీ-2026లో భాగంగా స్వచ్ఛంద సేవకులకు ఆహ్వానం - వినాయక నిమజ్జనంలో వాలంటీర్ల సేవలు వినియోగించుకోనున్న పోలీసులు - హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ వెబ్సైట్లో నమోదు చేసుకోవాలని సూచన
Published : September 9, 2026 at 2:31 PM IST
Volunteer For Ganesh Immersion 2026 : వినాయక నిమజ్జన కార్యక్రమం అంటే భాగ్యనగరమంతా భక్తజన సందోహంతో నిండిపోతుంది. వేలాది విగ్రహాలు ఊరేగింపుగా నిమజ్జన ప్రదేశాల వైపు ముందుకు కదులుతాయి. లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తారు. ఈ భారీ జనసందోహాన్ని క్రమబద్ధీకరించడం పోలీసుశాఖకు పెద్ద సవాల్తో కూడుకున్న పని. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులకు అండగా నిలిచి ప్రజాసేవ చేయాలనుకునే యువతకు ఓ చక్కని అవకాశం లభిస్తోంది. గణేశ్ విసర్జన్ బందోబస్త్ యాక్టివిటీ-2026లో భాగంగా స్వచ్ఛంద సేవకులను ఎంపిక చేసి నిమజ్జనం రోజు ట్రాఫిక్, జనసందోహ నియంత్రణలో వారిని భాగస్వామ్యులను చేయనున్నారు.
ఏవిధంగా నమోదు చేసుకోవాలంటే?
- ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకునేవారు హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఆన్లైన్ వేదికను సందర్శించి నిర్వాహకులు విడుదల చేసిన వాల్పేపర్పై క్లిక్ చేయాలి.
- లేదంటే కోడ్ను స్కాన్ చేసి ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ అప్లికేషన్లో పేరు, మొబైల్నంబరు, అందుబాటులో ఉండే ప్రాంతం వంటి ప్రాథమిక వివరాలను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం విధుల సమాచారం, డ్యూటీ ప్రాంతం, సమయం తదితర వివరాలను నిర్వహకులు మీకు తెలియజేస్తారు.
- వాలంటీర్లుగా ఎంపికైన వారికి అధికారులు ముందుగా విధులపై అవగాహన కల్పిస్తారు. ట్రాఫిక్ నియంత్రణలో ఏవిధంగా సహకరించాలి? భారీ జనసందోహంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలను తీసుకోవాలి? అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఎవరికి సమాచారం ఇవ్వాలి? తదితర అంశాలపై సూచనలను అందిస్తారు.
- బందోబస్తు విధుల్లో పాల్గొనే వాలంటీర్లకు గుర్తింపు కోసం ప్రత్యేక ఐడీ, కార్యక్రమానికి సంబంధించిన టీషర్ట్, భోజన సదుపాయం కల్పించే అవకాశముంది.
వాలంటీర్ విధులు ఇవే : వినాయక ఊరేగింపులు సాగే మార్గాల్లో భక్తులకు సరైన దారి చూపడం, రద్దీ అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రజలు సురక్షితంగా కదిలే విధంగా సూచించడం, వృద్ధులు, మహిళలు, చిన్నారులకు సాయం అందించడం వాలంటీర్ల ముఖ్యమైన బాధ్యతలు. ట్రాఫిక్ సిబ్బంది సూచనల మేరకు వాహనదారులకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై సమాచార ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
వినాయక నిమజ్జన ఘాట్లు : హైదరాబాద్ నగరంలోని హుస్సేన్ సాగర్లో చిన్న విగ్రహం నుంచి అతి పెద్ద విగ్రహం వరకు నిమజ్జనం చేస్తుంటారు. హుస్సేన్ సాగర్ చుట్టూరా ట్యాంక్బండ్, నెక్లెస్ రోడ్డు, ఎన్టీఆర్ మార్గ్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఈ నిమజ్జన ఘాట్లు ఉన్నాయి.
పీపుల్స్ ప్లాజాలో : వినాయక విగ్రహాలు సాగర్లో నిమజ్జనం చేసేందుకు క్రేన్లు ఏర్పాటు చేసే ప్లాట్ ఫారాలు ఏళ్ల సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించినవి. ఎన్టీఆర్ మార్గ్లో 3 చోట్ల ఘాట్లు దెబ్బతిన్నాయి. పీపుల్స్ ప్లాజాలో పూర్తిగా ప్రమాదకరంగా మారాయి. దీంతో హెచ్ఎండీఏ అధికారులు పీపుల్స్ ప్లాజాలో సాగర్ నీటి వైపు పాదబాటగా ఉన్న ప్రాంతాన్ని దాదాపు రూ.6 కోట్ల వ్యయంతో పునరుద్ధరించారు. అందులో భాగంగా నదుల మధ్య వంతెనలు నిర్మిస్తే బలంగా ఉండేలా వేసే పైల్ ఫౌండేషన్ పద్ధతిని అనుసరించారు.
ఎన్టీఆర్ మార్గ్లో 3 చోట్ల : ఖైరతాబాద్ మహాగణపతితో పాటు ఇతర భారీ వినాయక విగ్రహాలు ఎన్టీఆర్ మార్గ్లో నిమజ్జనం చేస్తుంటారు. అక్కడ 3 చోట్ల ప్లాట్ ఫారాలు దెబ్బతిన్నాయి. వాటిని తొలగించిన అధికారులు గతంలో నాలుగు మీటర్ల వెడల్పుతో ఉన్న ప్లాట్ ఫారాన్ని నీటిలోకి మరో 6 మీటర్లు ముందుకు జరిపి ఫ్లాట్ఫారాలను ఏర్పాటు చేశారు. ముందుగా కాంక్రీట్ బెడ్ వేసి, దానిపై వరుసగా బండ రాళ్లతో ఇనుప కంచెను చుడుతూ ‘గేబియల్ వాల్’ నిర్మాణం చేశారు. దాదాపు రూ.4.5 కోట్లు వ్యయం చేశారు.
38 భారీ క్రేన్లతో : సాగర్లో మొత్తం 38 భారీ క్రేన్లతో విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేస్తారు. నెక్లెస్ రోడ్డులోని పీపుల్స్ ప్లాజాలో 8, ఎంఎంటీఎస్ ఎదుట రెండు క్రేన్లు పెట్టే సదుపాయం ఉండేది. మరమ్మతుల తర్వాత పీపుల్స్ ప్లాజాలో మరో 3 ఏర్పాటు చేసుకునే వెసులుబాటు కలుగుతోంది. అంటే నెక్లెస్ రోడ్డులో 13 క్రేన్లు ఉండనున్నాయని తెలుస్తోంది. ఈ రూట్లో హెలిప్యాడ్గా గుర్తించిన ప్రదేశంలో ఒకటి, సంజీవయ్య పార్కు సమీపంలో మరో బేబీ పాండ్లు ఉన్నాయి.
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