వేసవిలో మామిడి పండ్లు కొంటున్నారా? - అయితే ఈసారి ఇలా చెక్​ చేసి తీసుకోండి!

మార్కెట్‌లోకి విరివిగా మామిడి పండ్లు - రసాయనాలతో మాగబెడుతున్న వ్యాపారులు - తనిఖీలను ముమ్మరం చేస్తున్న హెచ్​ ఫాస్ట్ - మగ్గించిన మామిడి పండ్లు తింటే ఇక అంతే సంగతులు!

How to Identify Real Mangoes
Published : April 7, 2026 at 9:49 AM IST

How to Identify Real Mangoes : ఎండాకాలం అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చేది మామిడి పండ్లు. బయట మార్కెట్లో పసిడి వర్ణంలో నిగనిగలాడే పండ్ల సందడే అప్పుడే మొదలైంది. వాటిని చూస్తుంటేనే నోరూరాల్సిందే. అలా అని తొందరపడి కొనుగోలు చేయొద్దు. ఆ పండ్లు రసాయనాలతో మగ్గించినవా? లేక సహజసిద్ధంగా పండివనా అనేది ఎంత మందికి తెలుసు. కనీసం తెలుసుకునేందుకు కూడా ప్రయత్నించరు. వ్యాపారులు కొందరు స్వార్థపరులైన వారూ ఉంటారు. మరికొందరు మంచివాళ్లు ఉంటారు. వ్యాపారం లాభం రావడం కోసమని విషతుల్యమైన రసాయనాలను వినియోగించి కృత్రిమంగా పండ్లను మగ్గిస్తున్నారు. ఇలాంటి పండ్లు తీసుకోవడం వల్ల ప్రజారోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుందని వైద్యనిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

మగ్గించినవి తింటే ఇక అంతే సంగతులు : సాధారణంగా సహజసిద్ధంగా పండించిన పండు పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగుల్లో ఉంటుంది. అదే కెమికల్స్​ వేసి మగ్గించినవి అయితే పసుపు పచ్చగా ఒకే రంగులో ఉంటాయి. పండు లోపల పచ్చిగా ఉండి విషతుల్యంగా మారుతాయి. ఇలాంటి పండ్లు తినడం వల్ల గొంతులో, కడుపులో మంట, వికారం, వాంతులు, విరోచనాలు వంటి సమస్యలు వెంటనే రావడంతో పాటు దీర్ఘకాలిక నాడీ వ్యవస్థ దెబ్బతినడం, శ్వాసకోసం ఇబ్బందులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని వైద్యనిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

సహజ పద్ధతికి కొంత సమయం : అరటి, మామిడి, దానిమ్మ వంటి పండ్లను సహజంగా మగ్గిస్తే రుచితో పాటు శరీరానికి కావాల్సిన ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు అందిస్తారు. కృత్రిమంగా మగ్గించి పండ్లు మార్కెట్​కు టన్నుల కొద్దీ మామిడి పండ్లు వచ్చి చేరుతాయి. సమ్మర్​లో ఈ రెండు నెలలు ఉండటంతో వాటిని సహజ పద్ధతిలో మగ్గించడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. అందుకే వ్యాపారులు రసాయనాలను వినియోగిస్తారు. కొందరు ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడే కల్తీ వ్యాపారుల పట్ల హైదరాబాద్ పోలీసులు ఇప్పటికే నిఘా పెంచారు. కల్తీ మామిడి పండ్లపై హెచ్​-ఫాస్ట్​ నిఘా ఉంటుంది. నిబంధనలను వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించేవారిపై చట్టపరంగా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని నగర పోలీసు కమిషనర్​ సజ్జనర్​ హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎక్కడైనా సరై కల్తీ మామిడి పండ్ల సమాచారం తెలిస్తే డయల్​ 100గానీ, హెచ్​-ఫాస్ట్​నంబరు 8712661212 కు సమాచారాన్ని ఇవ్వాలని కోరారు.

కల్తీ లేని పండ్లను ఇలా గుర్తించండి :

  • బకెట్​ నీళ్లలో మామిడి పండ్లు వేస్తే సహజంగా పండినవి నీట మునిగిపోతాయి. అవే కెమికల్స్​ తో వేసి పండించినవి అయితే పైకి తేలుతాయి.
  • సహజంగా పండిన పండును ముక్క దగ్గర పెట్టుకుంటే కమ్మని వాసన వస్తుంది. అదే కల్తీదైతే వాసవే ఉండదు.

అధికారులు తనిఖీలు చేయాల్సిందే : ఈ రెండు నెలలే మామిడి పండ్ల విక్రయాలు జోరుగా ఉంటాయి. ఇదే సమయంలో వ్యాపారులు కృత్రిమంగా మాగబెట్టిన పండ్లను విక్రయిస్తున్నారు. ఎక్కువ మంది వ్యాపారులు లాభాల కోసం ఇలా రసాయనాలను వినియోగించి మార్కెట్లో పండ్లను విక్రయిస్తున్నారు. అలాంటి వారిని గుర్తించడం కోసం ఆహార భద్రతా అధికారులు తనిఖీలు చేయాల్సిందే. చెప్పినంత సులువుగా నిబంధనలు అమలు కావు కదా? ఈ మేరకు మామిడి పండ్లను ఇష్టరీతిన అమ్ముతూనే ఉన్నారు. వినియోగదారులు కొంటూనే ఉన్నారు.

నగరంలో రంగంలో దిగిన హెచ్​-ఫాస్ట్​ : ఇటీవల హైదరాబాద్​లో అధికారులు తనిఖీలు చేశారు. అక్కడ తెలిసిందేంటంటే చాలా మంది వ్యాపారులు ఆ పండ్లను మాగబెడుతున్నారని సమాచారం. ఇప్పటికే కొందరిని అరెస్టు చేసినట్టు కూడా తెలిసింది. ఏపీ నుంచి వచ్చిన కాయలను ఈ విధంగా మాగబెడుతున్నారని గుర్తించారు. దానిలో డైమండ్​ రైప్​ ఇథిలిన్​ను పరిమితికి మించి వాడారు. ఇలా ఈ ఒక్కే చోటే కాదు. దాదాపుగా అన్ని మార్కెట్​లో ఇదే పరిస్థితి ఉంది.

