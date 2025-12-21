సైబర్ కేటుగాళ్లకు బ్యాంకు మేనేజర్ చెక్ - విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడి రూ.18 లక్షలు సేఫ్
వాట్సాప్ వీడియో కాల్ ద్వారా సైబర్ మోసాలు - అరెస్ట్ చేస్తామంటూ హెచ్చరిక - ఖాతాలో లక్షలు ఉంచడమే నేరమా?
Published : December 21, 2025 at 5:07 PM IST
Digital Arrest : అతనో విశ్రాంత ఉపాధ్యాయుడు. ఇటీవలే పదవీ విరమణ చేసి ఎలాంటి టెన్షన్లు లేకుండా హాయిగా కాలం గడుపుతున్నాడు. పదవీ విరమణ ప్రయోజనాల ద్వారా వచ్చిన డబ్బు ఎక్కడ పెట్టుబడి పెట్టాలి? ఎలా వినియోగించుకోవాలి? అన్న ప్రణాళికల్లో ఉన్నాడు. ఇంతలో అతనికొక వాట్సప్ కాల్ వచ్చింది. అంతే ఇక ఒకటే కంగారు. కాళ్లు, చేతులు ఆడలేదు. భయంతో వణికిపోయిన అతనికి అండగా నిలిచిందెవరు? ఇంతకీ ఆ వీడియో కాల్ చేసిందెవరు? ఆ ఉపాధ్యాయుడు అంతగా భయపడటానికి కారణమేంటి?
సైబర్ నేరగాళ్ల వీడియో కాల్ : నల్గొండకు చెందిన దేవేందర్ రెడ్డి ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేసి ఇటీవలే పదవీ విరమణ పొందాడు. ఇన్నాళ్లు ఉద్యోగ బాధ్యతలతో తీరిక లేకుండా గడిపిన దేవేందర్ రెడ్డి, ఇప్పుడు హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు. అయితే అతని ఫోన్కు గుర్తుతెలియని నెంబర్ నుంచి వాట్సాప్ వీడియో కాల్ వచ్చింది. కర్ణాటకలో మీపై కేసు నమోదైందని రాహుల్శర్మ అనే ఎస్ఐ వేషంలో ఉన్న వ్యక్తి దేవేందర్రెడ్డితో మాట్లాడాడు.
ఆధార్కార్డు దుర్వినియోగం పేరిట బెదిరింపులు : మీ ఆధార్కార్డు దుర్వినియోగం అయ్యిందని, మీ పేరిట తీసుకున్న సిమ్తో మహిళలకు అసభ్య సందేశాలు, వీడియోలు పంపుతున్నట్లు కేసు నమోదైందని భయపెట్టాడు. అలాగే ఓ విదేశీ నేరస్థుడి ఖాతా నుంచి మీ బ్యాంకు ఖాతాకు డబ్బులు వచ్చాయని చెప్పడంతో దేవేందర్ రెడ్డి హడలిపోయాడు. మీ ఖాతాలో ఉన్న డబ్బులన్నీ మాకు పంపిస్తే, ఎలాంటి అక్రమ లావాదేవీలు లేవని నిర్థారించుకుని మళ్లీ మీకు పంపుతామని నమ్మబలికాడు. లేకపోతే అరెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించాడు.
డబ్బులు పంపేందుకు ఎస్బీఐ బ్రాంచ్కు : వాట్సప్ కాల్ ద్వారా సైబర్ మోసగాళ్లు చెప్పిన మాటలతో భయపడిపోయిన దేవేందర్ రెడ్డి, తను చెప్పిన ఖాతాకు డబ్బులు పంపేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. తన భార్యను తీసుకుని హడావిడిగా ప్రకాశం బజార్ బ్రాంచ్కు వెళ్లాడు. ఒక్కసారిగా ఇంత డబ్బు ఎందుకు విత్డ్రా చేస్తున్నారని అనుమానించిన బ్యాంకు మేనేజర్ మైథిలీ ఉపాధ్యాయుడు దేవేందర్రెడ్డిని ఆరా తీసింది. వెంటనే డబ్బు బదిలీ నిలిపివేసి, నల్గొండ సైబర్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో సైబర్ పోలీస్ సిబ్బంది అక్కడికి వచ్చి దేవేందర్ రెడ్డికి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. ఒక్క క్షణం ఆలస్యమైనా దేవేందర్ రెడ్డి రూ.18 లక్షలు సైబర్ నేరగాళ్లు కొట్టేసేవాళ్లు. ఎస్బీఐ మేనేజర్ మైథిలీ చొరవ, అప్రమత్తతను పోలీసులు అభినందించారు.
'సైబర్ నేరగాళ్ల ఉచ్చులో పడొద్దు. ఫోన్ చేసి అరెస్ట్ చేస్తున్నామంటే ఎవరూ నమ్మొద్దు. ఏదైనా అనుమానం ఉంటే వెంటనే సమీపంలోని పోలీస్స్టేషన్కు వెళ్లి సంప్రదించాలి.' - శిఖా గోయల్, సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డైరెక్టర్
అప్రమత్తత : బ్యాంకు సిబ్బంది అప్రమత్తత ఖాతాదారుడిని కాపాడింది. ఇదే మాదిరిగా ఎవరైనా బ్యాంకులో కంగారుపడినట్లు ఉన్నా, హడావుడిగా పెద్దమొత్తంలో డబ్బులు డ్రా చేస్తుంటే సిబ్బంది వివరాలు కనుక్కోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. దేనికోసం అంతమొత్తంలో డబ్బులు డ్రా చేస్తున్నారో కనుక్కుని, ఏమైనా అనుమానం ఉంటే వారికి కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు. లేదంటే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చినా పూర్తి వివరాలు రాబడతామన్నారు.
